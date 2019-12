PDC Darts: World Championship 2020 results, draw, schedule

Michael Van Gerwen won the 2019 PDC World Championship at Alexandra Palace

Keep up to date with all the latest from the 2020 World Darts Championship with our results, schedule and draw page.

Friday December 13

R1: Jelle Klaasen 3-1 Kevin Burness

R1: Kim Huybrechts 3-2 Geert NentjesR1: Luke Humphries 3-1 Devon PetersenR2: Michael van Gerwen 3-1 Jelle Klaasen

Saturday December 14

R1: Darius Labanauskas 3-0 Matthew Edgar

R1: Ryan Meikle 1-3 Yuki Yamada

R1: Luke Woodhouse 3-0 Paul Lim

R2: Jermaine Wattimena 2-3 Luke Humphries

R1: Mark McGeeney 3-1 Matt Campbell

R1: Jamie Hughes 2-3 Zoran Lerchbacher

R1: Raymond van Barneveld 1-3 Darin Young

R2: Rob Cross 0-3 Kim Huybrechts

Sunday December 15

R1: Kyle Anderson 3-2 Xiaochen Zong

R1: Ross Smith 0-3 Ciaran Teehan

R1: Brendan Dolan 3-0 Nitin Kumar

R2: Ian White 1-3 Darius Labanauskas

R1: Arron Monk 0-3 Jose Justicia

R1: Andy Boulton 2-3 Danny Baggish

R1: James Richardson 3-2 Mikuru Suzuki

R2: Michael Smith 1-3 Luke Woodhouse

Monday December 16

R1: Steve Lennon 2-3 Callan Rydz

R1: William O'Connor 3-0 Marko Kantele

R1: Vincent van der Voort 3-0 Keane Barry

R2: Gary Anderson 3-0 Brendan Dolan

MvG is chasing a fourth PDC World Championship crown

Tuesday December 17

R1: Ryan Searle 3-2 Robbie King

R1: Cristo Reyes 3-2 Lourence Ilagan

R1: Rowby-John Rodriguez 0-3 Noel Malicdem

R2: Krzysztof Ratajski 3-1 Zoran Lerchbacher

R1: Ritchie Edhouse 3-1 Boris Koltsov

R1: Jose De Sousa 0-3 Damon Heta

R1: Ted Evetts 2-3 Fallon Sherrock

R2: Jeffrey de Zwaan 3-2 Darin Young

Wednesday December 18

R1: Ron Meulenkamp 3-0 Ben Robb

R1: Mickey Mansell 0-3 Seigo Asada

R1: Harry Ward 3-2 Madars Razma

R2: Stephen Bunting 3-2 Jose Justicia

R1: James Wilson 1-3 Nico Kurz

R1: Josh Payne 3-0 Diogo Portela

R1: Gabriel Clemens 2-3 Benito van de Pas

R2: James Wade 3-0 Ritchie Edhouse

Thursday December 19

R1: Justin Pipe 3-2 Benjamin Pratnemer

R1: Ryan Joyce 2-3 Jan Dekker

R2: John Henderson 3-0 James Richardson

R2: Steve Beaton 3-1 Kyle Anderson

R2: Chris Dobey 3-2 Ron Meulenkamp

R2: Danny Noppert 2-3 Callan Rydz

R2: Dave Chisnall 3-1 Vincent van der Voort

R2: Gerwyn Price 3-2 William O'Connor

Friday December 20

R2 Darren Webster 3-0 Yuki Yamada

R2 Mervyn King 3-2 Ciaran Teehan

R2 Jonny Clayton 3-0 Jan Dekker

R2 Ricky Evans 3-1 Mark McGeeney

Michael Smith reached his first PDC World Championship final last year

R2 Nathan Aspinall 3-1 Danny Baggish

R2 Joe Cullen 1-3 Nico Kurz

R2 Max Hopp 3-2 Benito van de Pas

R2 Peter Wright 3-2 Noel Malicdem

Saturday December 21

R2: Keegan Brown 2-3 Seigo Asada

R2: Simon Whitlock 3-0 Harry Ward

R2: Steve West 0-3 Ryan Searle

R2: Adrian Lewis 3-2 Cristo Reyes

R2: Daryl Gurney 3-0 Justin Pipe

R2: Glen Durrant 3-0 Damon Heta

R2: Mensur Suljovic 1-3 Fallon Sherrock

R2: Dimitri Van den Bergh 3-0 Josh Payne

Sunday December 22

R3: Jonny Clayton 4-0 Stephen Bunting

R3: Darius Labanauskas 4-2 Max Hopp

R3: Nathan Aspinall vs Krzysztof Ratajski

R3: James Wade 2-4 Steve Beaton

R3: Kim Huybrechts 4-2 Danny Noppert

R3: Michael van Gerwen 4-0 Ricky Evans

Monday December 23

R3: Nico Kurz 2-4 Luke Humphries

R3: Adrian Lewis 4-3 Darren Webster

R3: Luke Woodhouse 2-4 Dimitri Van den Bergh

R3: Dave Chisnall 3-4 Jeffrey De Zwaan

R3: Gary Anderson 4-3 Ryan Searle

R3: Peter Wright 4-2 Seigo Asada

Van Gerwen is the world no 1 and favourite for this year's title

Friday December 27

Afternoon Session (12.30pm)

3 x Third Round

Simon Whitlock vs Mervyn King

Daryl Gurney vs Glen Durrant

Fallon Sherrock vs Chris Dobey

Evening Session (7pm)

1 x Third Round, 2 x Fourth Round

Gerwyn Price vs John Henderson

Gary Anderson vs Nathan Aspinall

Michael van Gerwen vs Stephen Bunting

Saturday December 28

Afternoon Session (12.30pm)

3 x Fourth Round

Evening Session (7pm)

3 x Fourth Round

Sunday December 29

Afternoon Session (12.30pm)

2 x Quarter-Finals

Evening Session (7pm)

2 x Quarter-Finals

Monday December 30 (7pm)

Semi-Finals

Wednesday January 1 (8pm)

Final

2019/2020 William Hill World Darts Championship Draw Bracket

Third Round

(1) Michael van Gerwen 4-0 (32) Ricky Evans

(16) Jonny Clayton 0-4 (17) Stephen Bunting

(8) James Wade 2-4 (25) Steve Beaton

Darius Labanauskas 4-2 (24) Max Hopp

(5) Gary Anderson v Ryan Searle

(12) Nathan Aspinall 4-3 (21) Krzysztof Ratajski

Luke Woodhouse 2-4 (29) Dimitri Van den Bergh

(13) Adrian Lewis 4-3 (20) Darren Webster

Kim Huybrechts 4-2 (31) Danny Noppert

Nico Kurz 2-4 Luke Humphries

(7) Peter Wright v Seigo Asada

(10) Dave Chisnall v (23) Jeffrey de Zwaan

(6) Daryl Gurney v (27) Glen Durrant

Fallon Sherrock v (22) Chris Dobey

(3) Gerwyn Price v (30) John Henderson

(14) Simon Whitlock v (19) Mervyn King

Second Round

(1) Michael van Gerwen 3-1 Jelle Klaasen

(32) Ricky Evans 3-1 Mark McGeeney

(16) Jonny Clayton 3-0 Jan Dekker

(17) Stephen Bunting 3-2 Jose Justicia

(8) James Wade 3-0 Ritchie Edhouse

(25) Steve Beaton 3-1 Kyle Anderson

(9) Ian White 1-3 Darius Labanauskas

(24) Max Hopp 3-2 Benito van de Pas

(5) Gary Anderson 3-0 Brendan Dolan

(28) Steve West 0-3 Ryan Searle

(12) Nathan Aspinall 3-1 Danny Baggish

(21) Krzysztof Ratajski 3-1 Zoran Lerchbacher

(4) Michael Smith 1-3 Luke Woodhouse

(29) Dimitri Van den Bergh v Josh Payne

(13) Adrian Lewis 3-2 Cristo Reyes

(20) Darren Webster 3-0 Yuki Yamada

(2) Rob Cross 0-3 Kim Huybrechts

(31) Danny Noppert 3-2 Callan Rydz

(15) Joe Cullen 1-3 Nico Kurz

(18) Jermaine Wattimena 2-3 Luke Humphries

(7) Peter Wright 3-2 Noel Malicdem

(26) Keegan Brown 2-3 Seigo Asada

(10) Dave Chisnall 3-1 Vincent van der Voort

(23) Jeffrey de Zwaan 3-2 Darin Young

(6) Daryl Gurney v Justin Pipe

(27) Glen Durrant v Damon Heta

(11) Mensur Suljovic v Fallon Sherrock

(22) Chris Dobey 3-2 Ron Meulenkamp

(3) Gerwyn Price 3-2 William O'Connor

(30) John Henderson 3-0 James Richardson

(14) Simon Whitlock 3-0 Harry Ward

(19) Mervyn King 3-2 Ciaran Teehan

First Round

Jelle Klaasen 3-1 Kevin Burness

Mark McGeeney 3-1 Matt Campbell

Ryan Joyce 2-3 Jan Dekker

Arron Monk 0-3 Jose Justicia

Ritchie Edhouse 3-1 Boris Koltsov

Kyle Anderson 3-2 Xiaochen Zong

Darius Labanauskas 3-0 Matthew Edgar

Gabriel Clemens 2-3 Benito van de Pas

Brendan Dolan 3-0 Nitin Kumar

Ryan Searle 3-2 Robbie King

Andy Boulton 2-3 Danny Baggish

Jamie Hughes 2-3 Zoran Lerchbacher

Luke Woodhouse 3-0 Paul Lim

Josh Payne 3-0 Diogo Portela

Cristo Reyes 3-2 Lourence Ilagan

Ryan Meikle 1-3 Yuki Yamada

Kim Huybrechts 3-2 Geert Nentjes

Steve Lennon 2-3 Callan Rydz

James Wilson 1-3 Nico Kurz

Luke Humphries 3-1 Devon Petersen

Rowby-John Rodriguez 0-3 Noel Malicdem

Mickey Mansell 0-3 Seigo Asada

Vincent van der Voort 3-0 Keane Barry

Raymond van Barneveld 1-3 Darin Young

Justin Pipe 3-2 Benjamin Pratnemer

Jose De Sousa 0-3 Damon Heta

Ted Evetts 2-3 Fallon Sherrock

Ron Meulenkamp 3-0 Ben Robb

William O'Connor 3-0 Marko Kantele

James Richardson 3-2 Mikuru Suzuki

Harry Ward 3-2 Madars Razma

Ross Smith 0-3 Ciaran Teehan