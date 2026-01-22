Premier League Darts 2026 schedule confirmed as Luke Littler handed Gian van Veen opener in Newcastle
Complete fixtures schedule for 2026 Premier League Darts season, with Luke Humphries looking to defend his title after beating Luke Littler 11-8 in 2025 final; World Darts runner-up Gian van Veen and Josh Rock make their Premier League debuts, with Jonny Clayton also returning for 2026
Thursday 22 January 2026
The Premier League Darts 2026 schedule has been confirmed, with Luke Littler meeting Gian van Veen on the opening night in a repeat of January's World Darts Championship final.
The action gets under way in Newcastle on February 5, with Luke Humphries starting his title defence against Gerwyn Price. Josh Rock, on debut, faces the returning 2021 champion Jonny Clayton, while Stephen Bunting goes up against seven-time winner Michael van Gerwen.
Littler and Humphries don't have to wait long to renew their rivalry, with the world's top two facing off in a repeat of last year's final, which Humphries won 11-8, on Night Two in Antwerp on February 12.
Finals Night and the 16 weeks of the regular season will all be shown exclusively live on Sky Sports.
Premier League Darts 2026 schedule
Night One - February 5, Utilita Arena, Newcastle
Quarter-Finals
Josh Rock v Jonny Clayton
Luke Littler v Gian van Veen
Luke Humphries v Gerwyn Price
Stephen Bunting v Michael van Gerwen
Night Two - February 12, AFAS Dome, Antwerp
Quarter-Finals
Luke Littler v Luke Humphries
Michael van Gerwen v Josh Rock
Jonny Clayton v Stephen Bunting
Gerwyn Price v Gian van Veen
Night Three - February 19, OVO Hydro, Glasgow
Quarter-Finals
Stephen Bunting v Gian van Veen
Luke Humphries v Josh Rock
Michael van Gerwen v Luke Littler
Jonny Clayton v Gerwyn Price
Night Four - February 28, SSE Arena, Belfast
Quarter-Finals
Luke Littler v Jonny Clayton
Stephen Bunting v Luke Humphries
Michael van Gerwen v Gerwyn Price
Gian van Veen v Josh Rock
Night Five - March 5, Utilita Arena, Cardiff
Quarter-Finals
Michael van Gerwen v Luke Humphries
Gian van Veen v Jonny Clayton
Gerwyn Price v Stephen Bunting
Luke Littler v Josh Rock
Night Six - March 12, Motorpoint Arena, Nottingham
Quarter-Finals
Josh Rock v Stephen Bunting
Jonny Clayton v Michael van Gerwen
Luke Humphries v Gian van Veen
Gerwyn Price v Luke Littler
Night Seven - March 19, 3Arena, Dublin
Quarter-Finals
Gian van Veen v Michael van Gerwen
Stephen Bunting v Luke Littler
Josh Rock v Gerwyn Price
Jonny Clayton v Luke Humphries
Night Eight - March 28, Uber Arena, Berlin
Based on League table after Night 7
Quarter-Finals
1v8
4v5
2v7
3v6
Night Nine - April 2, AO Arena, Manchester
Quarter-Finals
Michael van Gerwen v Stephen Bunting
Gerwyn Price v Luke Humphries
Gian van Veen v Luke Littler
Jonny Clayton v Josh Rock
Night Ten - April 9, The Brighton Centre, Brighton
Quarter-Finals
Luke Humphries v Jonny Clayton
Gerwyn Price v Josh Rock
Luke Littler v Stephen Bunting
Michael van Gerwen v Gian van Veen
Night 11 - April 16, Rotterdam Ahoy, Rotterdam
Quarter-Finals
Luke Littler v Gerwyn Price
Gian van Veen v Luke Humphries
Michael van Gerwen v Jonny Clayton
Stephen Bunting v Josh Rock
Night 12 - April 23, M&S Bank Arena, Liverpool
Quarter-Finals
Gian van Veen v Gerwyn Price
Stephen Bunting v Jonny Clayton
Josh Rock v Michael van Gerwen
Luke Humphries v Luke Littler
Night 13 - April 30, P&J Live, Aberdeen
Quarter-Finals
Josh Rock v Luke Littler
Stephen Bunting v Gerwyn Price
Jonny Clayton v Gian van Veen
Luke Humphries v Michael van Gerwen
Night 14 - May 7, First Direct Arena, Leeds
Quarter-Finals
Gerwyn Price v Jonny Clayton
Luke Littler v Michael van Gerwen
Josh Rock v Luke Humphries
Gian van Veen v Stephen Bunting
Night 15 - May 14, Utilita Arena, Birmingham
Quarter-Finals
Josh Rock v Gian van Veen
Gerwyn Price v Michael van Gerwen
Luke Humphries v Stephen Bunting
Jonny Clayton v Luke Littler
Night 16 - May 21, Utilita Arena, Sheffield
Based on League table after Night 15
Quarter-Finals
2v7
3v6
1v8
4v5
Finals Night - May 28, The O2, London
Semi-Finals & Final