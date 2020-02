F1 Testing 2020: The fastest laps

Last updated at 5pm on Day Two.

The fastest laps of winter testing per driver Driver Team Test Day Tyre Lap Time Lewis Hamilton Mercedes Day One C2 (2nd hardest) 1:16.976 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Day Two C5 (Softest) 1:17.091 Valtteri Bottas Mercedes Day One C3 (Softs) 1:17.313 Sergio Perez Racing Point Day Two C3 (Softs) 1:17.347 Max Verstappen Red Bull Day One C2 (2nd hardest) 1:17.516 Daniil Kvyat AlphaTauri Day One C3 (Softs) 1:17.698 Daniel Ricciardo Renault Day Two C3 (Softs) 1:17.749 Carlos Sainz McLaren Day One C3 (Softs) 1:17.842 Alex Albon Red Bull Day Two C2 (2nd hardest) 1:17.912 Esteban Ocon Renault Day One C3 (Softs) 1:18.004 Pierre Gasly AlphaTauri Day Two C2 (2nd hardest) 1:18.121 Sebastian Vettel Ferrari Day Two C4 (2nd softest) 1:18.154 George Russell Williams Day One C3 (Softs) 1:18.168 Lance Stroll Racing Point Day One C2 (2nd hardest) 1:18.282 Charles Leclerc Ferrari Day One C3 (Softs) 1:18.289 Nicholas Latifi Williams Day One C3 (Softs) 1:18.382 Robert Kubica Alfa Romeo Day One C3 (Softs) 1:18.386 Kevin Magnussen Haas Day One C3 (Softs) 1:18.466 Lando Norris McLaren Day Two C3 (Softs) 1:18.474 Romain Grosjean Haas Day Two C3 (Softs) 1:18.496 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Day One C3 (Softs) 1:20.096

The fastest laps of winter testing per team Team Driver Test Day Tyre Time Mercedes Lewis Hamilton Day One C2 (2nd hardest) 1:16.976 Alfa Romeo Kimi Raikkonen Day Two C5 (Softest) 1:17.091 Racing Point Sergio Perez Day Two C3 (Softs) 1:17.347 Red Bull Max Verstappen Day One C2 (2nd hardest) 1:17.516 AlphaTauri Daniil Kvyat Day One C3 (Softs) 1:17.698 Renault Daniel Ricciardo Day Two C3 (Softs) 1:17.749 McLaren Carlos Sainz Day One C3 (Softs) 1:17.842 Ferrari Sebastian Vettel Day Two C4 (2nd softest) 1:18.154 Williams George Russell Day One C3 (Softs) 1:18.168 Haas Kevin Magnussen Day Eight C3 (Softs) 1:18.466