AIG Women's Open tee times: Groupings and start times for second round of women's major at St Andrews

Groupings and tee times for the second round of the 2024 AIG Women's Open, held on the iconic Old Course at St Andrews and exclusively live on Sky Sports.

USA unless stated; (X) denotes amateurs

Starting at Hole One

0700 Mi Hyang Lee (Kor), Arpichaya Yubol (Tha), Alice Hewson (Eng)

0711 A Lim Kim (Kor), Aditi Ashok (Ind), Cheyenne Knight

0722 Pei-yen Chien (Tpe), Yuna Nishimura (Jpn), Stephanie Meadow (NIrl)

0733 Hikaru Yoshimoto (Jpn), Diksha Dagar (Ind), Casandra Alexander (Rsa)

0744 Sarah Schmelzel, Haruka Kawasakai (Jpn), Nuria Iturrioz (Esp)

0755 Narin An (Kor), Pajaree Anannarukarn (Tha), Shuri Sakuma (Jpn)

0806 Hye-jin Choi (Kor), Yui Kawamoto (Jpn), Johanna Gustavsson (Swe)

0817 Lee-Anne Pace (Rsa), Weiwei Zhang (Chn), Emma Grechi (Fra)

0828 Gabriella Cowley (Eng), Lisa Pettersson (Swe), Ursula Wikstrom (Fin)

0839 Maria Hernandez Munoz (Esp), Ana Pelaez Trivino (Esp), Annabell Fuller (Eng)

0850 Auston Kim, Klara Davidson Spilkova (Cze), Momoko Osato (Jpn)

0901 Marta Martin (Esp), Lauren Walsh (Irl), Jana Melichova (Cze)

1215 Lauren Coughlin, Miyu Yamashita (Jpn), Madelene Sagstrom (Swe)

1226 Amy Yang (Kor), Hannah Green (Aus), Brooke Henderson (Can)

1237 Hinako Shibuno (Jpn), Ruoning Yin (Chn), Linn Grant (Swe)

1248 Stacy Lewis, Karrie Webb (Aus), Catriona Matthew (Sco)

1259 Minjee Lee (Aus), Lexi Thompson, Gemma Dryburgh (Sco)

1310 Georgia Hall (Eng), Ayaka Furue (Jpn), Rose Zhang

1321 Jennifer Kupcho, Emily Pedersen (Den), Lottie Woad (Eng) (x)

1332 Angel Yin, Gaby Lopez (Mex), Marina Alex

1343 Anna Nordqvist (Swe), Haeran Ryu (Kor), Louise Rydqvist (Swe) (x)

1354 Xiyu Lin (Chn), Esther Henseleit (Ger), Gabriela Ruffels

1405 Minami Katsu (Jpn), Lauren Hartlage, Caroline Inglis

1416 Kristen Gillman, Patricia Schmidt (Ger), Haeji Kang (Kor)

Starting at Hole 10

0700 Akie Iwai (Jpn), Andrea Lee, Steph Kyriacou (Aus)

0711 Celine Boutier (Fra), Lydia Ko (Nzl), Ally Ewing

0722 Ashleigh Buhai (Rsa), Jin Young Ko (Kor), Leona Maguire (Irl)

0733 Hyo Joo Kim (Kor), Jeeno Thitikul (Tha), Maja Stark (Swe)

0744 Patty Tavatanakit (Tha), Allisen Corpuz, Nasa Hataoka (Jpn)

0755 Lilia Vu, Nelly Korda, Charley Hull (Eng)

0806 Yuka Saso (Jpn), Megan Khang, Alison Lee

0817 Jiyai Shin (Kor), Carlota Ciganda (Esp), Mao Saigo (Jpn)

0828 Yani Tseng (Tpe), Sakura Koiwai (Jpn), Ela Anacona (Arg) (x)

0839 Chisato Iwai (Jpn), Ryann O'Toole, Somi Lee (Kor)

0850 Perrine Delacour (Fra), Anne van Dam (Ned), Chiara Tamburlini (Sui)

0901 Sara Kjeller (Swe), Noora Komulainen (Fin), Lily May Humphreys (Eng)

1215 I.K Kim (Kor), Alexandra Forsterling (Ger), Moriya Jutanugarn (Tha)

1226 Jenny Shin (Kor), Bronte Law (Eng), Olivia Cowan (Ger)

1237 Sophia Popov (Ger), Ai Suzuk (Jpn), Jodi Ewart Shadoff (Eng)

1248 Ariya Jutanugarn (Tha), Linnea Strom (Swe), Julia Lopez Ramirez (Esp) (x)

1259 Rio Takeda (Jpn), Jinhee Im (Kor), Chun Wu (Tpe) (x)

1310 Albane Valenzuela (Sui), Jasmine Suwannapura (Tha), Manon Roey (Bel)

1321 Grace Kim (Aus), Kokona Sakurai (Jpn), Shannon Tan (Sin)

1332 Chanettee Wannasaen (Tha), Sei Kim (Kor) Emma Spitz (Aut)

1343 Lucy Li, Paula Reto, Trichat Cheenglab (Tha)

1354 Wichanee Meechai (Tha), Bailey Tardy, Nicole Broch Estrup (Den)

1405 Alexa Pano, Morgane Metraux (Sui), Yealimi Noh

1416 Nanna Koertz Madsen (Den), Hira Naveed (Aus), Amy Taylor

