148th Open Championship

Royal Portrush GC 18 Jul - 21 Jul In Progress

148th Open Championship # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 IRL Shane Lowry -4 18 -4 67 - - - 67 T2 SWE Alexander Noren -3 18 -3 68 - - - 68 T2 RSA Dylan Frittelli -3 18 -3 68 - - - 68 T2 THA Kiradech Aphibarnrat -3 18 -3 68 - - - 68 T2 SCO Robert MacIntyre -3 18 -3 68 - - - 68 T2 ESP Sergio Garcia -3 18 -3 68 - - - 68 T2 USA Webb Simpson -3 18 -3 68 - - - 68 T2 ENG Tyrrell Hatton -3 14 -3 - - - - 0 T2 USA Brooks Koepka -3 13 -3 - - - - 0 T2 ENG Tommy Fleetwood -3 13 -3 - - - - 0 T11 FRA Romain Langasque -2 18 -2 69 - - - 69 T11 RSA Erik Van Rooyen -2 15 -2 - - - - 0 T11 BEL Thomas Pieters -2 14 -2 - - - - 0 T11 RSA Louis Oosthuizen -2 13 -2 - - - - 0 T11 USA J. B. Holmes -2 9 -2 - - - - 0 T11 ENG Lee Westwood -2 8 -2 - - - - 0 T11 ESP Jon Rahm -2 5 -2 - - - - 0 T11 USA Matt Kuchar -2 5 -2 - - - - 0 T11 USA Patrick Cantlay -2 5 -2 - - - - 0 T11 JPN Yuki Inamori -2 3 -2 - - - - 0 T21 USA Andrew Putnam -1 18 -1 70 - - - 70 T21 AUT Bernd Wiesberger -1 18 -1 70 - - - 70 T21 RSA Branden Grace -1 18 -1 70 - - - 70 T21 ENG Callum Shinkwin -1 18 -1 70 - - - 70 T21 USA Charley Hoffman -1 18 -1 70 - - - 70 T21 ENG Eddie Pepperell -1 18 -1 70 - - - 70 T21 SWE Henrik Stenson -1 18 -1 70 - - - 70 T21 USA Kevin Kisner -1 18 -1 70 - - - 70 T21 USA Rickie Fowler -1 18 -1 70 - - - 70 T21 SCO Russell Knox -1 18 -1 70 - - - 70 T21 KOR Si-Woo Kim -1 18 -1 70 - - - 70 T21 SVK Rory Sabbatini -1 16 -1 - - - - 0 T21 IND Shubhankar Sharma -1 13 -1 - - - - 0 T21 DEN Thorbjorn Olesen -1 13 -1 - - - - 0 T21 USA Aaron Wise -1 12 -1 - - - - 0 T21 AUS Cameron Smith -1 11 -1 - - - - 0 T21 ENG Danny Willett -1 11 -1 - - - - 0 T21 USA Tony Finau -1 7 -1 - - - - 0 T21 AUS Jason Day -1 6 -1 - - - - 0 T21 USA Patrick Reed -1 5 -1 - - - - 0 T21 MEX Isidro Benitez -1 3 -1 - - - - 0 T21 USA Patton Kizzire -1 3 -1 - - - - 0 T21 KOR Sang-Hyun Park -1 3 -1 - - - - 0 T21 KOR Doyeob Mun -1 2 -1 - - - - 0 T21 JPN Yosuke Asaji -1 1 -1 - - - - 0 T46 NIR Darren Clarke Par 18 Par 71 - - - 71 T46 JPN Hideki Matsuyama Par 18 Par 71 - - - 71 T46 IRL James Sugrue Par 18 Par 71 - - - 71 T46 ENG Matthew Fitzpatrick Par 18 Par 71 - - - 71 T46 JPN Mikumu Horikawa Par 18 Par 71 - - - 71 T46 KOR Sung-Jae Im Par 18 Par 71 - - - 71 T46 RSA Zander Lombard Par 18 Par 71 - - - 71 T46 NZL Ryan Fox Par 14 Par - - - - 0 T46 RSA Shaun Norris Par 14 Par - - - - 0 T46 USA Justin Thomas Par 13 Par - - - - 0 T46 USA Jordan Spieth Par 11 Par - - - - 0 T46 RSA Justin Harding Par 11 Par - - - - 0 T46 RSA Brandon Stone Par 10 Par - - - - 0 T46 USA Abraham Ancer Par 9 Par - - - - 0 T46 RSA Ernie Els Par 9 Par - - - - 0 T46 USA Brandt Snedeker Par 8 Par - - - - 0 T46 USA Brian Harman Par 8 Par - - - - 0 T46 ENG Justin Rose Par 7 Par - - - - 0 T46 USA Dustin Johnson Par 6 Par - - - - 0 T46 USA Keegan Bradley Par 6 Par - - - - 0 T46 JPN Yuta Ikeda Par 3 Par - - - - 0 T46 ENG Andrew Wilson Par 2 Par - - - - 0 T46 ENG Ashton Turner Par 1 Par - - - - 0 T46 THA Gunn Charoenkul Par 1 Par - - - - 0 T70 USA Bubba Watson 1 18 1 72 - - - 72 T70 SCO Connor Syme 1 18 1 72 - - - 72 T70 CAN Corey Conners 1 18 1 72 - - - 72 T70 ENG Curtis Knipes 1 18 1 72 - - - 72 T70 FIN Mikko Korhonen 1 18 1 72 - - - 72 T70 ENG Paul Casey 1 18 1 72 - - - 72 T70 KOR Byeong-Hun An 1 17 1 - - - - 0 T70 KOR In-Choon Hwang 1 16 1 - - - - 0 T70 USA Chez Reavie 1 11 1 - - - - 0 T70 USA David Lipsky 1 11 1 - - - - 0 T70 NED Joost Luiten 1 10 1 - - - - 0 T70 USA Lucas Glover 1 10 1 - - - - 0 T70 JPN Takumi Kanaya 1 10 1 - - - - 0 T70 USA Tiger Woods 1 5 1 - - - - 0 T70 USA Kevin Streelman 1 4 1 - - - - 0 T70 ESP Adrian Otaegui 1 3 1 - - - - 0 T86 FRA Alexander Levy 2 18 2 73 - - - 73 T86 ITA Andrea Pavan 2 18 2 73 - - - 73 T86 ENG Andrew Johnston 2 18 2 73 - - - 73 T86 FRA Benjamin Hebert 2 18 2 73 - - - 73 T86 USA Brandon Wu 2 18 2 73 - - - 73 T86 ARG Emiliano Grillo 2 18 2 73 - - - 73 T86 NIR Graeme McDowell 2 18 2 73 - - - 73 T86 USA Jim Furyk 2 18 2 73 - - - 73 T86 USA Luke List 2 18 2 73 - - - 73 T86 ENG Oliver Wilson 2 18 2 73 - - - 73 T86 THA Prom Meesawat 2 18 2 73 - - - 73 T86 ESP Rafael Cabrera Bello 2 18 2 73 - - - 73 T86 ENG Chris Wood 2 17 2 - - - - 0 T86 USA Kurt Kitayama 2 15 2 - - - - 0 T86 USA Billy Horschel 2 12 2 - - - - 0 T86 CAN Adam Hadwin 2 11 2 - - - - 0 T86 SCO Paul Lawrie 2 11 2 - - - - 0 T86 ITA Nino Bertasio 2 10 2 - - - - 0 T86 DNK Lucas Bjerregaard 2 7 2 - - - - 0 T86 ENG Matt Wallace 2 5 2 - - - - 0 T86 USA Doc Redman 2 4 2 - - - - 0 T86 ENG Robert Rock 2 4 2 - - - - 0 T86 JPN Yoshinori Fujimoto 2 2 2 - - - - 0 T109 USA Bryson DeChambeau 3 18 3 74 - - - 74 T109 RSA Christiaan Bezuidenhout 3 18 3 74 - - - 74 T109 ITA Francesco Molinari 3 18 3 74 - - - 74 T109 USA Gary Woodland 3 18 3 74 - - - 74 T109 CHN Haotong Li 3 18 3 74 - - - 74 T109 USA Jason Kokrak 3 18 3 74 - - - 74 T109 USA Jimmy Walker 3 18 3 74 - - - 74 T109 USA Ryan Palmer 3 18 3 74 - - - 74 T109 KOR Sung-Hoon Kang 3 18 3 74 - - - 74 T109 USA Xander Schauffele 3 18 3 74 - - - 74 T109 USA Zach Johnson 3 18 3 74 - - - 74 T109 USA Stewart Cink 3 16 3 - - - - 0 T109 USA Keith Mitchell 3 14 3 - - - - 0 T109 ENG Tom Lewis 3 10 3 - - - - 0 T123 CAN Austin Connelly 4 18 4 75 - - - 75 T123 USA Chan Kim 4 18 4 75 - - - 75 T123 ENG Ian Poulter 4 18 4 75 - - - 75 T123 ENG Jack Senior 4 18 4 75 - - - 75 T123 USA Kyle Stanley 4 18 4 75 - - - 75 T123 USA Nate Lashley 4 18 4 75 - - - 75 T123 IRL Padraig Harrington 4 18 4 75 - - - 75 T123 ENG Paul Waring 4 18 4 75 - - - 75 T123 SCO Sam Locke 4 18 4 75 - - - 75 T123 ESP Jorge Campillo 4 17 4 - - - - 0 T123 ESP Adria Arnaus 4 16 4 - - - - 0 T123 USA Joel Dahmen 4 16 4 - - - - 0 T123 KOR Dong-Kyu Jang 4 14 4 - - - - 0 T123 THA Jazz Janewattananond 4 12 4 - - - - 0 T123 AUS Marc Leishman 4 11 4 - - - - 0 T138 ENG Andy Sullivan 5 18 5 76 - - - 76 T138 Matthias Schmid 5 18 5 76 - - - 76 T138 USA Phil Mickelson 5 18 5 76 - - - 76 T138 CHI Joaquin Niemann 5 17 5 - - - - 0 T142 SWE Alexander Bjoerk 6 18 6 77 - - - 77 T142 TPE Cheng Tsung Pan 6 18 6 77 - - - 77 T142 FRA Michael Lorenzo-Vera 6 18 6 77 - - - 77 T142 USA Tom Lehman 6 17 6 - - - - 0 T142 AUS Jake McLeod 6 15 6 - - - - 0 T147 AUS Adam Scott 7 18 7 78 - - - 78 T147 ENG Matthew Baldwin 7 18 7 78 - - - 78 T147 RSA Richard Sterne 7 18 7 78 - - - 78 T150 ENG Garrick Porteous 8 18 8 79 - - - 79 T150 NIR Rory McIlroy 8 18 8 79 - - - 79 152 ESP Miguel Angel Jimenez 10 17 10 - - - - 0 153 AUS Dimitrios Papadatos 11 16 11 - - - - 0 T154 JPN Shugo Imahira 12 18 12 83 - - - 83 T154 ENG Thomas Thurloway 12 18 12 83 - - - 83 156 USA David Duval 19 18 19 90 - - - 90

Last updated: Thu Jul 18 2019 16:47:55

