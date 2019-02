ISPS Handa World Super 6 Perth

Lake Karrinyup Country Club 14 Feb - 17 Feb In Progress

ISPS Handa World Super 6 Perth # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 PHL Miguel Tabuena -9 10 -9 - - - - 0 2 AUS James Nitties -4 6 -4 - - - - 0 3 AUS Steven Jeffress -3 5 -3 - - - - 0 T4 IND Shiv Chawrasia -2 10 -2 - - - - 0 T4 AUS Simon Hawkes -2 10 -2 - - - - 0 T4 AUS Terry Pilkadaris -2 10 -2 - - - - 0 T4 AUS Jake McLeod -2 9 -2 - - - - 0 T4 AUS Zach Murray -2 9 -2 - - - - 0 T4 AUS Min-Woo Lee -2 8 -2 - - - - 0 T4 AUS Jason Scrivener -2 7 -2 - - - - 0 T4 AUS Nick Flanagan -2 6 -2 - - - - 0 T4 ENG Callum Shinkwin -2 5 -2 - - - - 0 T4 AUS Daniel Gale -2 5 -2 - - - - 0 T4 AUS David Bransdon -2 5 -2 - - - - 0 T4 USA Micah Shin -2 3 -2 - - - - 0 T4 THA Danthai Boonma -2 2 -2 - - - - 0 T17 AUS Stephen Leaney -1 9 -1 - - - - 0 T17 BEL Thomas Pieters -1 7 -1 - - - - 0 T17 AUS Ben Campbell -1 5 -1 - - - - 0 T17 AUS Cameron John -1 5 -1 - - - - 0 T17 AUS Dylan Perry -1 5 -1 - - - - 0 T17 SCO Liam Johnston -1 5 -1 - - - - 0 T17 WAL Stuart Manley -1 5 -1 - - - - 0 T17 RSA Thomas Aiken -1 5 -1 - - - - 0 T17 IND Viraj Madappa -1 5 -1 - - - - 0 T17 AUS Matt Jager -1 4 -1 - - - - 0 T17 NIR Michael Hoey -1 4 -1 - - - - 0 T17 BRA Adilson Da Silva -1 3 -1 - - - - 0 T17 NOR Kristoffer Reitan -1 3 -1 - - - - 0 T17 AUS Darren Beck -1 2 -1 - - - - 0 T17 NOR Espen Kofstad -1 2 -1 - - - - 0 T17 NZL Ryan Chisnall -1 2 -1 - - - - 0 T17 ENG Scott Gregory -1 2 -1 - - - - 0 T17 KOR Jin-Ho Choi -1 1 -1 - - - - 0 T35 ENG James Morrison Par 9 Par - - - - 0 T35 IRL Paul Dunne Par 9 Par - - - - 0 T35 SCO David Law Par 8 Par - - - - 0 T35 SWE Anton Karlsson Par 6 Par - - - - 0 T35 ITA Guido Migliozzi Par 6 Par - - - - 0 T35 ITA Matteo Manassero Par 6 Par - - - - 0 T35 AUS Michael Wright Par 6 Par - - - - 0 T35 JPN Daisuke Kataoka Par 5 Par - - - - 0 T35 AUS Daniel Nisbet Par 5 Par - - - - 0 T35 AUS Robert Allenby Par 5 Par - - - - 0 T35 FIN Kim Koivu Par 4 Par - - - - 0 T35 POR Pedro Figueiredo Par 4 Par - - - - 0 T35 ZWE Scott Vincent Par 4 Par - - - - 0 T35 SWE Sebastian Soederberg Par 4 Par - - - - 0 T35 SCO Adrien Saddier Par 3 Par - - - - 0 T35 ENG Ben Evans Par 3 Par - - - - 0 T35 RSA Louis De Jager Par 3 Par - - - - 0 T35 ENG Max Orrin Par 3 Par - - - - 0 T35 MAL Nicholas Fung Par 3 Par - - - - 0 T35 SWE Per Laengfors Par 3 Par - - - - 0 T35 SWE Joel Girrbach Par 2 Par - - - - 0 T35 NZL Mark Brown Par 2 Par - - - - 0 T35 AUS Andrew Martin Par 1 Par - - - - 0 T35 AUS Blake Proverbs Par 1 Par - - - - 0 T35 ENG Daniel Gavins Par 1 Par - - - - 0 T35 ESP David Borda Par 1 Par - - - - 0 T35 IRL Gavin Moynihan Par 1 Par - - - - 0 T35 AUS James Marchesani Par 1 Par - - - - 0 T35 USA Jarin Todd Par 1 Par - - - - 0 T35 AUS Jordan Zunic Par 1 Par - - - - 0 T65 AUS Nick O'Hern 1 9 1 - - - - 0 T65 AUS Harrison Endycott 1 8 1 - - - - 0 T65 AUS Lucas Herbert 1 8 1 - - - - 0 T65 AUS Dimitrios Papadatos 1 7 1 - - - - 0 T65 AUS Callan O'Reilly 1 6 1 - - - - 0 T65 Nick Voke 1 6 1 - - - - 0 T65 AUS Matthew Stieger 1 2 1 - - - - 0 T72 AUS Daniel Fox 2 10 2 - - - - 0 T72 NZL Michael Long 2 10 2 - - - - 0 T72 USA Austen Truslow 2 6 2 - - - - 0 T72 AUS Andrew Dodt 2 4 2 - - - - 0 T72 FRA Clement Sordet 2 2 2 - - - - 0 77 POR Ricardo Melo Gouveia 3 8 3 - - - - 0 78 AUS Jarryd Felton 4 8 4 - - - - 0 AUS Aaron Pike Par 0 Par - - - - 0 AUS Adam Bland Par 0 Par - - - - 0 ESP Adrian Otaegui Par 0 Par - - - - 0 IND Ajeetesh Sandhu Par 0 Par - - - - 0 AUS Anthony Quayle Par 0 Par - - - - 0 ENG Ashley Chesters Par 0 Par - - - - 0 CAN Austin Connelly Par 0 Par - - - - 0 AUS Ben Eccles Par 0 Par - - - - 0 GER Bernd Ritthammer Par 0 Par - - - - 0 USA Berry Henson Par 0 Par - - - - 0 AUS Brad Kennedy Par 0 Par - - - - 0 AUS Christopher Wood Par 0 Par - - - - 0 SCO Connor Syme Par 0 Par - - - - 0 AUS Cory Crawford Par 0 Par - - - - 0 AUS Damien Jordan Par 0 Par - - - - 0 SCO David Drysdale Par 0 Par - - - - 0 NZL David Smail Par 0 Par - - - - 0 AUS Deyen Lawson Par 0 Par - - - - 0 SCO Ewen Ferguson Par 0 Par - - - - 0 ITA Filippo Bergamaschi Par 0 Par - - - - 0 NZL Gareth Paddison Par 0 Par - - - - 0 MAS Gavin Green Par 0 Par - - - - 0 AUS Geoff Ogilvy Par 0 Par - - - - 0 SCO Grant Forrest Par 0 Par - - - - 0 FRA Gregory Bourdy Par 0 Par - - - - 0 CHI Hugo Leon Par 0 Par - - - - 0 KOR Hyo-Won Park Par 0 Par - - - - 0 ESP Ivan Cantero Par 0 Par - - - - 0 AUS Jack Wilson Par 0 Par - - - - 0 AUS Jason Norris Par 0 Par - - - - 0 THA Jazz Janewattananond Par 0 Par - - - - 0 KOR Jeung-Hun Wang Par 0 Par - - - - 0 USA Johannes Veerman Par 0 Par - - - - 0 ESP Jorge Campillo Par 0 Par - - - - 0 AUS Josh Younger Par 0 Par - - - - 0 RSA Justin Harding Par 0 Par - - - - 0 IND Khalin Joshi Par 0 Par - - - - 0 NOR Kristian Krogh Johannessen Par 0 Par - - - - 0 USA Kurt Kitayama Par 0 Par - - - - 0 SWE Malcolm Kokocinski Par 0 Par - - - - 0 AUS Marcus Fraser Par 0 Par - - - - 0 JPN Masahiro Kawamura Par 0 Par - - - - 0 AUS Matthew Griffin Par 0 Par - - - - 0 AUS Matthew Millar Par 0 Par - - - - 0 ENG Matthew Nixon Par 0 Par - - - - 0 AUS Maverick Antcliff Par 0 Par - - - - 0 AUS Max McCardle Par 0 Par - - - - 0 GER Max Schmitt Par 0 Par - - - - 0 NZL Michael Hendry Par 0 Par - - - - 0 KOR Min-Chel Choi Par 0 Par - - - - 0 AUS Nick Cullen Par 0 Par - - - - 0 BEL Nicolas Colsaerts Par 0 Par - - - - 0 SWE Niklas Lemke Par 0 Par - - - - 0 ENG Oliver Wilson Par 0 Par - - - - 0 THA Panuphol Pittayarat Par 0 Par - - - - 0 USA Paul Peterson Par 0 Par - - - - 0 AUS Peter Fowler Par 0 Par - - - - 0 AUS Peter Lonard Par 0 Par - - - - 0 AUS Peter O'Malley Par 0 Par - - - - 0 THA Poom Saksansin Par 0 Par - - - - 0 THA Prom Meesawat Par 0 Par - - - - 0 THA Rattanon Wannasrichan Par 0 Par - - - - 0 AUS Richard Green Par 0 Par - - - - 0 ENG Richard McEvoy Par 0 Par - - - - 0 SCO Richie Ramsay Par 0 Par - - - - 0 SCO Robert MacIntyre Par 0 Par - - - - 0 NZL Ryan Fox Par 0 Par - - - - 0 AUS Scott Hend Par 0 Par - - - - 0 IND Seenappa Chikkarangappa Par 0 Par - - - - 0 TPE Shih-Chang Chan Par 0 Par - - - - 0 IND Shiv Kapur Par 0 Par - - - - 0 KOR Sihwan Kim Par 0 Par - - - - 0 THA Suradit Yongcharoenchai Par 0 Par - - - - 0 ENG Tom Lewis Par 0 Par - - - - 0 ENG Tom Murray Par 0 Par - - - - 0 AUS Wade Ormsby Par 0 Par - - - - 0 KOR Yi-Keun Chang Par 0 Par - - - - 0 JPN Yuta Ikeda Par 0 Par - - - - 0

Last updated: Thu Feb 14 2019 1:09:53

Refresh the page to update players and scores