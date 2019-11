DP World Tour Championship

Jumeirah Golf Estates 21 Nov - 24 Nov In Progress

DP World Tour Championship # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 FRA Michael Lorenzo-Vera -9 18 -9 63 - - - 63 T2 ENG Tom Lewis -5 18 -5 67 - - - 67 T2 ENG Tommy Fleetwood -5 12 -5 - - - - 0 T4 ESP Rafael Cabrera Bello -4 18 -4 68 - - - 68 T4 ESP Jon Rahm -4 13 -4 - - - - 0 T4 NIR Rory McIlroy -4 13 -4 - - - - 0 T7 ITA Francesco Molinari -3 18 -3 69 - - - 69 T7 CHN Haotong Li -3 18 -3 69 - - - 69 T7 ENG Justin Rose -3 18 -3 69 - - - 69 T7 BEL Thomas Detry -3 18 -3 69 - - - 69 T7 FRA Benjamin Hebert -3 16 -3 - - - - 0 T7 SWE Marcus Kinhult -3 16 -3 - - - - 0 T13 ESP Adria Arnaus -2 18 -2 70 - - - 70 T13 ENG Andy Sullivan -2 18 -2 70 - - - 70 T13 BEL Thomas Pieters -2 18 -2 70 - - - 70 T13 ENG Danny Willett -2 17 -2 - - - - 0 T13 AUT Matthias Schwab -2 16 -2 - - - - 0 T18 AUS Jason Scrivener -1 18 -1 71 - - - 71 T18 ENG Paul Waring -1 18 -1 71 - - - 71 T18 RSA Richard Sterne -1 18 -1 71 - - - 71 T18 FRA Romain Langasque -1 18 -1 71 - - - 71 T18 ESP Sergio Garcia -1 18 -1 71 - - - 71 T18 RSA Christiaan Bezuidenhout -1 17 -1 - - - - 0 T18 RSA Erik Van Rooyen -1 14 -1 - - - - 0 T25 USA David Lipsky Par 18 Par 72 - - - 72 T25 FIN Mikko Korhonen Par 18 Par 72 - - - 72 T25 USA Kurt Kitayama Par 15 Par - - - - 0 T25 SCO Robert MacIntyre Par 15 Par - - - - 0 T25 ENG Matt Wallace Par 14 Par - - - - 0 T25 ENG Matthew Fitzpatrick Par 13 Par - - - - 0 T25 IRL Shane Lowry Par 13 Par - - - - 0 T25 AUT Bernd Wiesberger Par 12 Par - - - - 0 T33 ITA Guido Migliozzi 1 18 1 73 - - - 73 T33 ESP Jorge Campillo 1 18 1 73 - - - 73 T33 RSA Justin Harding 1 18 1 73 - - - 73 T33 ENG Lee Westwood 1 18 1 73 - - - 73 T33 ENG Paul Casey 1 18 1 73 - - - 73 T33 FRA Victor Perez 1 16 1 - - - - 0 T33 RSA Louis Oosthuizen 1 14 1 - - - - 0 T33 ENG Tyrrell Hatton 1 14 1 - - - - 0 T41 SWE Henrik Stenson 2 18 2 74 - - - 74 T41 ENG Ian Poulter 2 18 2 74 - - - 74 T41 DEN Joachim B. Hansen 2 18 2 74 - - - 74 T41 NED Joost Luiten 2 18 2 74 - - - 74 T41 ENG Jordan Smith 2 18 2 74 - - - 74 T41 USA Patrick Reed 2 18 2 74 - - - 74 T47 ENG Aaron Rai 3 18 3 75 - - - 75 T47 ENG Matthew Southgate 3 18 3 75 - - - 75 49 AUS Scott Hend 4 18 4 76 - - - 76 50 ITA Andrea Pavan 5 18 5 77 - - - 77

