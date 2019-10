The CJ Cup

Haesley Nine Bridges GC 17 Oct - 20 Oct In Progress

The CJ Cup # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 CHI Joaquin Niemann -5 14 -5 - - - - 0 T2 NZL Danny Lee -4 17 -4 - - - - 0 T2 USA Justin Thomas -4 16 -4 - - - - 0 T2 ENG Ian Poulter -4 15 -4 - - - - 0 T2 KOR K. J. Choi -4 14 -4 - - - - 0 T2 USA Charles Howell III -4 13 -4 - - - - 0 T2 AUS Jason Day -4 11 -4 - - - - 0 T2 KOR Si-Woo Kim -4 11 -4 - - - - 0 T2 KOR Byeong-Hun An -4 10 -4 - - - - 0 T10 KOR Kyoung-Hoon Lee -3 17 -3 - - - - 0 T10 KOR Soo-Min Lee -3 16 -3 - - - - 0 T10 USA Chez Reavie -3 14 -3 - - - - 0 T10 USA Luke List -3 13 -3 - - - - 0 T10 ENG Tyrrell Hatton -3 13 -3 - - - - 0 T10 ESP Rafael Cabrera Bello -3 11 -3 - - - - 0 T10 SVK Rory Sabbatini -3 11 -3 - - - - 0 T10 KOR Sung-Jae Im -3 11 -3 - - - - 0 T10 KOR Sung-Hoon Kang -3 9 -3 - - - - 0 T10 USA Collin Morikawa -3 8 -3 - - - - 0 T20 USA Ryan Moore -2 16 -2 - - - - 0 T20 ENG Tommy Fleetwood -2 15 -2 - - - - 0 T20 RSA Dylan Frittelli -2 14 -2 - - - - 0 T20 NIR Graeme McDowell -2 14 -2 - - - - 0 T20 THA Kiradech Aphibarnrat -2 12 -2 - - - - 0 T20 USA Charley Hoffman -2 11 -2 - - - - 0 T20 USA Chase Koepka -2 11 -2 - - - - 0 T20 USA Gary Woodland -2 11 -2 - - - - 0 T20 JPN Hideki Matsuyama -2 11 -2 - - - - 0 T20 KOR Jung-Gon Hwang -2 11 -2 - - - - 0 T20 USA Kevin Streelman -2 11 -2 - - - - 0 T20 AUS Cameron Smith -2 9 -2 - - - - 0 T32 RSA Branden Grace -1 17 -1 - - - - 0 T32 USA Phil Mickelson -1 16 -1 - - - - 0 T32 USA Jordan Spieth -1 15 -1 - - - - 0 T32 USA Kevin Na -1 14 -1 - - - - 0 T32 USA Max Homa -1 13 -1 - - - - 0 T32 USA Brooks Koepka -1 11 -1 - - - - 0 T32 ENG Danny Willett -1 10 -1 - - - - 0 T32 USA Nate Lashley -1 10 -1 - - - - 0 T32 KOR Hyung-Joon Lee -1 9 -1 - - - - 0 T32 USA Kevin Tway -1 9 -1 - - - - 0 T42 USA Adam Schenk Par 17 Par - - - - 0 T42 Jeong-Woo Ham Par 17 Par - - - - 0 T42 USA Brian Stuard Par 16 Par - - - - 0 T42 AUS Marc Leishman Par 16 Par - - - - 0 T42 TPE Cheng Tsung Pan Par 15 Par - - - - 0 T42 CAN Corey Conners Par 15 Par - - - - 0 T42 USA J. B. Holmes Par 15 Par - - - - 0 T42 USA Scott Piercy Par 15 Par - - - - 0 T42 USA Wyndham Clark Par 13 Par - - - - 0 T42 KOR Yi-Keun Chang Par 13 Par - - - - 0 T42 Yong-Jun Bae Par 12 Par - - - - 0 T42 ARG Emiliano Grillo Par 11 Par - - - - 0 T42 USA Abraham Ancer Par 10 Par - - - - 0 T42 USA Troy Merritt Par 10 Par - - - - 0 T42 NOR Viktor Hovland Par 9 Par - - - - 0 T42 USA Ryan Palmer Par 8 Par - - - - 0 T58 KOR Sang-Hyun Park 1 17 1 - - - - 0 T58 USA Vaughn Taylor 1 17 1 - - - - 0 T58 USA Adam Long 1 15 1 - - - - 0 T58 ESP Sergio Garcia 1 15 1 - - - - 0 T58 USA Harold Varner III 1 13 1 - - - - 0 T58 USA Pat Perez 1 13 1 - - - - 0 T58 USA Andrew Putnam 1 10 1 - - - - 0 T58 USA Keith Mitchell 1 10 1 - - - - 0 T58 USA Matthew Wolff 1 10 1 - - - - 0 T58 KOR Michael Kim 1 9 1 - - - - 0 T58 USA Billy Horschel 1 8 1 - - - - 0 T58 AUS Matt Jones 1 8 1 - - - - 0 T58 Won-Joon Lee 1 8 1 - - - - 0 T71 VEN Jhonattan Vegas 3 17 3 - - - - 0 T71 USA Lucas Glover 3 17 3 - - - - 0 T71 KOR Taehee Lee 3 13 3 - - - - 0 T71 USA Joel Dahmen 3 12 3 - - - - 0 T71 USA Chesson Hadley 3 11 3 - - - - 0 T71 KOR Meen-Whee Kim 3 8 3 - - - - 0 77 CHN Kyong-Jun Moon 4 10 4 - - - - 0 78 THA Jazz Janewattananond 5 11 5 - - - - 0

Last updated: Thu Oct 17 2019 4:41:28

Refresh the page to update players and scores