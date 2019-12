AfrAsia Bank Mauritius Open

Heritage GC 5 Dec - 8 Dec In Progress

AfrAsia Bank Mauritius Open # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total T1 FRA Benjamin Hebert -5 18 -5 66 - - - 66 T1 DEN Rasmus Hoejgaard -5 18 -5 66 - - - 66 T1 SCO Grant Forrest -5 13 -5 - - - - 0 T4 FRA Antoine Rozner -4 18 -4 67 - - - 67 T4 RSA Christiaan Bezuidenhout -4 18 -4 67 - - - 67 T4 RSA Keith Horne -4 18 -4 67 - - - 67 T4 FRA Matthieu Pavon -4 18 -4 67 - - - 67 T4 BEL Thomas Detry -4 18 -4 67 - - - 67 T4 RSA Zander Lombard -4 18 -4 67 - - - 67 T4 RSA J. J. Senekal -4 17 -4 - - - - 0 T4 RSA Brandon Stone -4 16 -4 - - - - 0 T4 FRA Romain Langasque -4 16 -4 - - - - 0 T13 SCO Connor Syme -3 18 -3 68 - - - 68 T13 DEN Soren Kjeldsen -3 18 -3 68 - - - 68 T13 SCO David Law -3 17 -3 - - - - 0 T13 RSA Jaco Ahlers -3 16 -3 - - - - 0 T13 POR Ricardo Santos -3 15 -3 - - - - 0 T13 KOR Sihwan Kim -3 15 -3 - - - - 0 T13 AUS Jake Higginbottom -3 13 -3 - - - - 0 T13 RSA Jean-Paul Strydom -3 11 -3 - - - - 0 T21 IND Abhijit Chadha -2 18 -2 69 - - - 69 T21 RSA Hennie Du Plessis -2 18 -2 69 - - - 69 T21 ENG Jack Singh-Brar -2 18 -2 69 - - - 69 T21 RSA Oliver Bekker -2 18 -2 69 - - - 69 T21 ITA Renato Paratore -2 18 -2 69 - - - 69 T21 RSA Thriston Lawrence -2 18 -2 69 - - - 69 T21 BEL Nicolas Colsaerts -2 15 -2 - - - - 0 T21 RSA Ockie Strydom -2 14 -2 - - - - 0 T21 MRI Pierre Pellegrin -2 13 -2 - - - - 0 T21 RSA Louis De Jager -2 11 -2 - - - - 0 T21 ENG Jack Senior -2 10 -2 - - - - 0 T21 THA Sutijet Kooratanapisan -2 10 -2 - - - - 0 T33 SCO Adrien Saddier -1 18 -1 70 - - - 70 T33 RSA Alex Haindl -1 18 -1 70 - - - 70 T33 RSA Garrick Higgo -1 18 -1 70 - - - 70 T33 ESP Gonzalo Fernandez-Castano -1 18 -1 70 - - - 70 T33 FRA Gregory Havret -1 18 -1 70 - - - 70 T33 RSA Hennie Otto -1 18 -1 70 - - - 70 T33 USA Johannes Veerman -1 18 -1 70 - - - 70 T33 USA John Catlin -1 18 -1 70 - - - 70 T33 IND Jyoti Randhawa -1 18 -1 70 - - - 70 T33 RSA Keenan Davidse -1 18 -1 70 - - - 70 T33 ENG Lee Slattery -1 18 -1 70 - - - 70 T33 RSA Peter Karmis -1 18 -1 70 - - - 70 T33 ESP Sebastian Garcia -1 18 -1 70 - - - 70 T33 CHN William Liu -1 18 -1 70 - - - 70 T33 USA Casey O'Toole -1 17 -1 - - - - 0 T33 SCO David Drysdale -1 17 -1 - - - - 0 T33 IND Gaganjeet Bhullar -1 16 -1 - - - - 0 T33 RSA Justin Harding -1 16 -1 - - - - 0 T33 ITA Lorenzo Gagli -1 15 -1 - - - - 0 T33 RSA Darren Fichardt -1 13 -1 - - - - 0 T33 KOR Hong-Taek Kim -1 12 -1 - - - - 0 T33 GER Marcel Siem -1 12 -1 - - - - 0 T33 FRA Robin Sciot-Siegrist -1 12 -1 - - - - 0 T33 SCO Calum Hill -1 11 -1 - - - - 0 T57 ENG Ashley Chesters Par 18 Par 71 - - - 71 T57 CHI Ashun Wu Par 18 Par 71 - - - 71 T57 RSA Christiaan Basson Par 18 Par 71 - - - 71 T57 RSA George Coetzee Par 18 Par 71 - - - 71 T57 RSA Jake Roos Par 18 Par 71 - - - 71 T57 FRA Julien Guerrier Par 18 Par 71 - - - 71 T57 RSA Kyle Barker Par 18 Par 71 - - - 71 T57 SGP Mardan Mamat Par 18 Par 71 - - - 71 T57 CAN Richard T. Lee Par 18 Par 71 - - - 71 T57 IND Viraj Madappa Par 18 Par 71 - - - 71 T57 WAL Rhys Enoch Par 17 Par - - - - 0 T57 HKG Shinichi Mizuno Par 17 Par - - - - 0 T57 AUS Travis Smyth Par 17 Par - - - - 0 T57 RSA Neil Schietekat Par 16 Par - - - - 0 T57 RSA Danie van Tonder Par 15 Par - - - - 0 T57 RSA JC Ritchie Par 14 Par - - - - 0 T57 SWE Joel Sjoeholm Par 14 Par - - - - 0 T57 ENG Richard Bland Par 14 Par - - - - 0 T57 RSA Trevor Fisher Jnr Par 14 Par - - - - 0 T57 RSA Gerrit Foster Par 12 Par - - - - 0 T57 RSA Haydn Porteous Par 12 Par - - - - 0 T57 AUS Daniel Fox Par 11 Par - - - - 0 T57 RSA Dylan Naidoo Par 11 Par - - - - 0 T80 BRA Adilson Da Silva 1 18 1 72 - - - 72 T80 POL Adrian Meronk 1 18 1 72 - - - 72 T80 USA Ben Geyer 1 18 1 72 - - - 72 T80 RSA Bryce Easton 1 18 1 72 - - - 72 T80 ESP Carlos Pigem 1 18 1 72 - - - 72 T80 ENG David Howell 1 18 1 72 - - - 72 T80 ENG Jack Harrison 1 18 1 72 - - - 72 T80 IND Khalin Joshi 1 18 1 72 - - - 72 T80 ENG Matthew Jordan 1 18 1 72 - - - 72 T80 USA Nicholas Latimer 1 18 1 72 - - - 72 T80 IND Rahil Gangjee 1 18 1 72 - - - 72 T80 RSA Rourke Van Der Spuy 1 18 1 72 - - - 72 T80 IND Seenappa Chikkarangappa 1 18 1 72 - - - 72 T80 USA Seung-Jae Maeng 1 18 1 72 - - - 72 T80 FIN Teemu Putkonen 1 18 1 72 - - - 72 T80 FRA Thomas Linard 1 18 1 72 - - - 72 T80 WAL Oliver Farr 1 17 1 - - - - 0 T80 RSA Thomas Aiken 1 17 1 - - - - 0 T80 SCO Paul Lawrie 1 16 1 - - - - 0 T80 FRA Raphael Jacquelin 1 15 1 - - - - 0 T80 IND Shiv Chawrasia 1 13 1 - - - - 0 T80 USA Jarin Todd 1 12 1 - - - - 0 T80 THA Settee Prakongvech 1 11 1 - - - - 0 T80 CAN Aaron Cockerill 1 10 1 - - - - 0 T80 RSA Estiaan Conradie 1 10 1 - - - - 0 T80 RSA Merrick Bremner 1 10 1 - - - - 0 T106 ESP Alejandro Canizares 2 18 2 73 - - - 73 T106 RSA Dean Burmester 2 18 2 73 - - - 73 T106 ITA Edoardo Molinari 2 18 2 73 - - - 73 T106 USA Jeremy Wendelken 2 18 2 73 - - - 73 T106 BAN Mohammad Siddikur Rahman 2 18 2 73 - - - 73 T106 SWE Philip Eriksson 2 18 2 73 - - - 73 T106 ENG Richard McEvoy 2 18 2 73 - - - 73 T106 IND Udayan Mane 2 18 2 73 - - - 73 T106 KOR Taehee Lee 2 15 2 - - - - 0 T106 FRA Robin Roussel 2 14 2 - - - - 0 T106 THA Poom Pattaropong 2 10 2 - - - - 0 T117 IND Aadil Bedi 3 18 3 74 - - - 74 T117 RSA Garth Mulroy 3 18 3 74 - - - 74 T117 RSA Jake Redman 3 18 3 74 - - - 74 T117 RSA Justin Walters 3 18 3 74 - - - 74 T117 IND Shiv Kapur 3 18 3 74 - - - 74 T117 ENG Steve Surry 3 18 3 74 - - - 74 T117 BEL Thomas Pieters 3 18 3 74 - - - 74 T117 IND Aman Raj 3 17 3 - - - - 0 T117 RSA Toto Thimba Jr. 3 17 3 - - - - 0 T117 CHI Matias Calderon 3 16 3 - - - - 0 T117 RSA Lyle Rowe 3 15 3 - - - - 0 T117 RSA Doug McGuigan 3 14 3 - - - - 0 T117 RSA Jaco Van Zyl 3 14 3 - - - - 0 T117 PHL Miguel Tabuena 3 14 3 - - - - 0 T117 SWE Alexander Bjoerk 3 13 3 - - - - 0 T117 SWE Jeff Winther 3 12 3 - - - - 0 T117 RSA James Du Preez 3 10 3 - - - - 0 T117 GER Matthias Schmid 3 10 3 - - - - 0 T135 ZIM Benjamin Follett-Smith 4 18 4 75 - - - 75 T135 DNK Benjamin Poke 4 18 4 75 - - - 75 T135 IND Chiragh Kumar 4 18 4 75 - - - 75 T135 FIN Janne Kaske 4 18 4 75 - - - 75 T135 RSA Jean Hugo 4 18 4 75 - - - 75 T135 IND Jeev Milkha Singh 4 18 4 75 - - - 75 T135 RSA Riekus Nortje 4 18 4 75 - - - 75 T135 RSA Jaco Prinsloo 4 15 4 - - - - 0 T143 RSA Andre de Decker 5 18 5 76 - - - 76 T143 RSA Anthony Michael 5 18 5 76 - - - 76 T143 AUS David Gleeson 5 18 5 76 - - - 76 T143 IND Karandeep Kochhar 5 18 5 76 - - - 76 T143 RSA Martin Rohwer 5 18 5 76 - - - 76 T143 FRA Clement Sordet 5 17 5 - - - - 0 T143 PHI Lloyd Jefferson Go 5 10 5 - - - - 0 T150 INA Daniel James Masrin 6 16 6 - - - - 0 T150 RSA Ruan Conradie 6 12 6 - - - - 0 T152 RSA Michael Palmer 7 18 7 78 - - - 78 T152 THA Naras Luangphetcharaporn 7 12 7 - - - - 0 154 SWE Malcolm Kokocinski 8 18 8 79 - - - 79 155 IND Arjun Prasad 10 18 10 81 - - - 81 156 IND Shubhankar Sharma 11 18 11 82 - - - 82

Last updated: Thu Dec 05 2019 12:19:23

