Sony Open in Hawaii

Waialae Country Club 9 Jan - 12 Jan In Progress

Sony Open in Hawaii # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 USA Collin Morikawa -5 18 -5 65 - - - 65 2 USA Sam Ryder -4 14 -4 - - - - 0 3 AUS Matt Jones -3 18 -3 67 - - - 67 T4 USA Brendan Steele -2 18 -2 68 - - - 68 T4 USA Brian Harman -2 18 -2 68 - - - 68 T4 AUS Marc Leishman -2 18 -2 68 - - - 68 T4 USA Pat Perez -2 18 -2 68 - - - 68 T4 USA Patrick Rodgers -2 18 -2 68 - - - 68 T4 SVK Rory Sabbatini -2 18 -2 68 - - - 68 T4 NZL Tim Wilkinson -2 18 -2 68 - - - 68 T4 USA Ted Potter Jr. -2 17 -2 - - - - 0 T12 USA Abraham Ancer -1 18 -1 69 - - - 69 T12 SWE Alexander Noren -1 18 -1 69 - - - 69 T12 USA D. J. Trahan -1 18 -1 69 - - - 69 T12 USA Hudson Swafford -1 18 -1 69 - - - 69 T12 USA James Hahn -1 18 -1 69 - - - 69 T12 USA Michael Gellerman -1 18 -1 69 - - - 69 T12 USA Patrick Reed -1 18 -1 69 - - - 69 T12 USA Scott Harrington -1 18 -1 69 - - - 69 T12 KOR Sung-Jae Im -1 18 -1 69 - - - 69 T12 USA Zach Johnson -1 18 -1 69 - - - 69 T12 USA Brendon Todd -1 17 -1 - - - - 0 T12 CAN Corey Conners -1 17 -1 - - - - 0 T12 USA Ryan Palmer -1 16 -1 - - - - 0 T12 JPN Satoshi Kodaira -1 16 -1 - - - - 0 T12 USA Andrew Putnam -1 15 -1 - - - - 0 T12 USA Bo Hoag -1 14 -1 - - - - 0 T12 CAN Nick Taylor -1 14 -1 - - - - 0 T29 AUS Cameron Smith Par 18 Par 70 - - - 70 T29 USA Chris Kirk Par 18 Par 70 - - - 70 T29 USA Daniel Berger Par 18 Par 70 - - - 70 T29 USA Jerry Kelly Par 18 Par 70 - - - 70 T29 USA Jimmy Walker Par 18 Par 70 - - - 70 T29 USA Kyle Stanley Par 18 Par 70 - - - 70 T29 USA Michael Thompson Par 18 Par 70 - - - 70 T29 USA Patton Kizzire Par 18 Par 70 - - - 70 T29 AUS Rhein Gibson Par 18 Par 70 - - - 70 T29 USA Scott Piercy Par 18 Par 70 - - - 70 T29 AUT Sepp Straka Par 18 Par 70 - - - 70 T29 USA Talor Gooch Par 18 Par 70 - - - 70 T29 USA Kevin Kisner Par 17 Par - - - - 0 T29 USA Matt Kuchar Par 17 Par - - - - 0 T29 USA Aaron Wise Par 15 Par - - - - 0 T29 ARG Emiliano Grillo Par 14 Par - - - - 0 T29 USA Keegan Bradley Par 14 Par - - - - 0 T29 USA Mark Anderson Par 13 Par - - - - 0 T29 USA Kramer Hickok Par 12 Par - - - - 0 T48 USA Charley Hoffman 1 18 1 71 - - - 71 T48 USA Jim Herman 1 18 1 71 - - - 71 T48 CHI Joaquin Niemann 1 18 1 71 - - - 71 T48 USA Lanto Griffin 1 18 1 71 - - - 71 T48 FIJ Vijay Singh 1 18 1 71 - - - 71 T48 USA Nate Lashley 1 17 1 - - - - 0 T48 IND Anirban Lahiri 1 15 1 - - - - 0 T48 SCO Russell Knox 1 14 1 - - - - 0 T48 AUS Cameron Davis 1 13 1 - - - - 0 T48 JPN Rikuya Hoshino 1 13 1 - - - - 0 T48 USA Joseph Bramlett 1 12 1 - - - - 0 T48 USA Vince Covello 1 12 1 - - - - 0 T60 USA Adam Long 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Adam Schenk 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Brandon Hagy 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Brandt Snedeker 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Brian Gay 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Bud Cauley 2 18 2 72 - - - 72 T60 MEX Carlos Ortiz 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Charles Howell III 2 18 2 72 - - - 72 T60 CAN David Hearn 2 18 2 72 - - - 72 T60 CAN Graham DeLaet 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA J. T. Poston 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Jamie Lovemark 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Kevin Tway 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Martin Trainer 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Peter Malnati 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Ryan Armour 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Sam Burns 2 18 2 72 - - - 72 T60 COL Sebastian Munoz 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Zac Blair 2 18 2 72 - - - 72 T60 USA Jason Dufner 2 17 2 - - - - 0 T60 USA Webb Simpson 2 17 2 - - - - 0 T60 KOR Sung-Hoon Kang 2 16 2 - - - - 0 T60 NIR Graeme McDowell 2 15 2 - - - - 0 T60 USA Tom Hoge 2 15 2 - - - - 0 T60 USA Chris Baker 2 14 2 - - - - 0 T60 USA Harry Higgs 2 13 2 - - - - 0 T60 USA Matthew NeSmith 2 13 2 - - - - 0 T87 USA Ben Martin 3 18 3 73 - - - 73 T87 ENG Ben Taylor 3 18 3 73 - - - 73 T87 USA Brice Garnett 3 18 3 73 - - - 73 T87 USA Chez Reavie 3 18 3 73 - - - 73 T87 USA Doug Ghim 3 18 3 73 - - - 73 T87 USA Matthew Every 3 18 3 73 - - - 73 T87 JPN Mikumu Horikawa 3 18 3 73 - - - 73 T87 CHN Xinjun Zhang 3 18 3 73 - - - 73 T87 USA Justin Thomas 3 17 3 - - - - 0 T87 AUS Cameron Percy 3 14 3 - - - - 0 T87 USA Eric Dugas 3 14 3 - - - - 0 T87 USA Rob Oppenheim 3 12 3 - - - - 0 T87 JPN Ryuko Tokimatsu 3 12 3 - - - - 0 T87 USA Tyler Ota 3 12 3 - - - - 0 T87 USA Chase Seiffert 3 11 3 - - - - 0 T87 Rico Hoey 3 11 3 - - - - 0 T103 RSA Dylan Frittelli 4 18 4 74 - - - 74 T103 ARG Fabian Gomez 4 18 4 74 - - - 74 T103 USA Hank Lebioda 4 18 4 74 - - - 74 T103 JPN Hideki Matsuyama 4 18 4 74 - - - 74 T103 USA J. J. Spaun 4 18 4 74 - - - 74 T103 USA Joel Dahmen 4 18 4 74 - - - 74 T103 Kazuki Higa 4 18 4 74 - - - 74 T103 NOR Kristoffer Ventura 4 18 4 74 - - - 74 T103 CAN Mackenzie Hughes 4 18 4 74 - - - 74 T103 USA Parker McLachlin 4 18 4 74 - - - 74 T103 CAN Roger Sloan 4 18 4 74 - - - 74 T103 USA Scott Brown 4 18 4 74 - - - 74 T103 Toru Nakajima 4 18 4 74 - - - 74 T103 USA Tyler Duncan 4 18 4 74 - - - 74 T103 USA Tyler McCumber 4 18 4 74 - - - 74 T103 USA Will Gordon 4 18 4 74 - - - 74 T103 USA Keith Mitchell 4 16 4 - - - - 0 T103 USA Brian Stuard 4 15 4 - - - - 0 T103 SWE Henrik Norlander 4 14 4 - - - - 0 T103 USA Jared Sawada 4 13 4 - - - - 0 T123 USA Robert Streb 5 18 5 75 - - - 75 T123 USA Troy Merritt 5 18 5 75 - - - 75 T123 USA Vaughn Taylor 5 18 5 75 - - - 75 T126 USA Bo Van Pelt 6 18 6 76 - - - 76 T126 USA Colt Knost 6 18 6 76 - - - 76 T126 KOR Kyoung-Hoon Lee 6 18 6 76 - - - 76 T126 CAN Michael Gligic 6 18 6 76 - - - 76 T126 Tomoyo Ikemura 6 18 6 76 - - - 76 T126 USA Luke List 6 14 6 - - - - 0 T126 USA Russell Henley 6 14 6 - - - - 0 T126 ARG Nelson Ledesma 6 13 6 - - - - 0 T126 USA Robby Shelton 6 11 6 - - - - 0 T135 USA Andrew Landry 7 18 7 77 - - - 77 T135 USA Chesson Hadley 7 18 7 77 - - - 77 T135 USA Doc Redman 7 18 7 77 - - - 77 T138 USA Mark Hubbard 8 18 8 78 - - - 78 T138 PRI Rafael Campos 8 18 8 78 - - - 78 T138 JPN Shugo Imahira 8 18 8 78 - - - 78 T138 USA Smylie Kaufman 8 18 8 78 - - - 78 142 USA Alex Beach 9 14 9 - - - - 0 T143 USA Ryan Brehm 11 18 11 81 - - - 81 T143 USA Vincent Whaley 11 18 11 81 - - - 81

Last updated: Fri Jan 10 2020 3:23:54

