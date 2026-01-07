Tennis 2026 schedule, Grand Slam dates and tournament calendar for ATP and WTA Tours
Wednesday 7 January 2026 12:17, UK
Keep track of the dates, tournament calendar and latest results for the 2026 ATP and WTA Tours.
ATP/WTA Tours 2026 - results and schedule
January
ATP
- United Cup
- Hong Kong Open (ATP 250)
- Brisbane International (ATP 250)
- Adelaide International (ATP 250)
- Auckland Open (ATP 250)
- Australian Open (Grand Slam)
WTA
- Brisbane International (WTA 500)
- Auckland Classic (WTA 250)
- Adelaide International (WTA 500)
- Hobart International (WTA 250)
- Australian Open (Grand Slam)
February
ATP
- Dallas Open (ATP 500)
- Montpellier (ATP 250)
- Rotterdam Open (ATP 500)
- Argentina Open (ATP 250)
- Delray Beach Open (ATP 250)
- Open 13 (ATP 250)
- Qatar Open (ATP 500)
- Rio Open (ATP 500)
- Dubai Tennis Championships (ATP 500)
- Mexican Open (ATP 500)
- Chile Open (ATP 250)
WTA
- Abu Dhabi Open (WTA 500)
- Ostrava Open (WTA 250)
- Transylvania Open (WTA 250)
- Qatar Open (WTA Masters 1000)
- Dubai Tennis Championships (WTA Masters 1000)
- Merida Open (WTA 500)
- ATX Open, Austin (WTA 250)
March
ATP
- Indian Wells Masters (ATP Masters 1000)
- Miami Open (ATP Masters 1000)
- US Men's Clay Court Championships (ATP 250)
- Tiriac Open (ATP 250)
- Grand Prix Hassan II (ATP 250)
WTA
- Indian Wells Masters (WTA Masters 1000)
- Miami Open (WTA Masters 1000)
- Charleston Open (WTA 500)
- Copa Colsanitas (WTA 250)
April
ATP
- Monte-Carlo Masters (ATP Masters 1000)
- Barcelona Open (ATP 500)
- BMW Open, Munich (ATP 500)
- Madrid Open (ATP Masters 1000)
WTA
- Austria Ladies Linz (WTA 500)
- Stuttgart Open (WTA 500)
- Open de Rouen (WTA 250)
- Madrid Open (WTA Masters 1000)
May
ATP
- Italian Open (ATP Masters 1000)
- Hamburg Open (ATP 500)
- Geneva Open (ATP 250)
- French Open (Grand Slam)
WTA
- Italian Open (WTA Masters 1000)
- Internationaux de Strasbourg (WTA 500)
- Morocco Open (WTA 250)
- French Open (Grand Slam)
June
ATP
- Stuttgart Open (ATP 250)
- Libema Open (ATP 250)
- Halle Open (ATP 500)
- Queen's Club Championships (ATP 500)
- Mallorca Championships (ATP 250)
- Eastbourne International (ATP 250)
- Wimbledon (Grand Slam)
WTA
- Queen's Club Championships (WTA 500)
- Libema Open (WTA 250)
- Nottingham Open (WTA 250)
- Berlin Open (WTA 500)
- Eastbourne International (WTA 500)
- Bad Homburg Open (WTA 500)
- Wimbledon (Grand Slam)
July
ATP
- Swedish Open (ATP 250)
- Swiss Open (ATP 250)
- Los Cabos Open (ATP 250)
- Austrian Open Kitzbühel (ATP 250)
- Croatia Open (ATP 250)
- Estoril Open, Portugal (ATP 250)
- Washington Open (ATP 500)
- Canadian Open (ATP Masters 1000)
WTA
- Iași Open (WTA 250)
- Hamburg European Open (WTA 250)
- Prague Open (WTA 250)
- Washington Open (WTA 500)
August
ATP
- National Bank Open, Montreal (ATP Masters 1000)
- Cincinnati Masters (ATP Masters 1000)
- Winston-Salem Open (ATP 250)
- US Open (Grand Slam)
WTA
- Canadian Open, Toronto (WTA Masters 1000)
- Cincinnati Masters (WTA Masters 1000)
- Monterrey Open (WTA 500)
- Tennis in the Land (WTA 250)
- US Open (Grand Slam)
September
ATP
- Laver Cup, London
- Chengdu Open (ATP 250)
- Hangzhou Open (ATP 250)
- Japan Open (ATP 500)
- China Open (ATP 500)
WTA
- Guadalajara Open (WTA 500)
- SP Open, Sao Paulo (WTA 250)
- Singapore Open (WTA 500)
- Korea Open (WTA 500)
- Billie Jean King Cup Finals
- China Open (WTA Masters 1000)
October
ATP
- Shanghai Masters (ATP Masters 1000)
- Six Kings Slam
- Almaty Open (ATP 250)
- Stockholm Open (ATP 250)
- European Open (ATP 250)
- Lyon Open (ATP 250)
- Swiss Indoors (ATP 500)
- Vienna Open (ATP 500)
WTA
- Wuhan Open (WTA Masters 1000)
- Japan Open (WTA 250)
- Ningbo Open (WTA 500)
- Pan Pacific Open (WTA 500)
- Guangzhou Open (WTA 250)
November
ATP
- Hellenic Championship (ATP 250)
- Nordic Open (ATP 250)
- Paris Masters (ATP Masters 1000)
- ATP Finals
- Davis Cup Finals
WTA
- Chennai Open (WTA 250)
- Jiangxi Open (WTA 250)
- Hong Kong Open (WTA 250)
- WTA Finals
