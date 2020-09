French Open: Order of Play

Order of Play for Day Four of the French Open at Roland Garros with Serena Williams, Rafael Nadal and Stan Wawrinka in action.

(All times local, +1 hour from BST)

Court Philippe Chatrier

11:00: (3) Elina Svitolina (Ukr) v Renata Zarazua (Mex), Tsvetana Pironkova (Bul) v (6) Serena Williams (USA), MacKenzie McDonald (USA) v (2) Rafael Nadal (Spa), (6) Alexander Zverev (Ger) v Pierre-Hugues Herbert (Fra)

Court Suzanne Lenglen

11:00: (16) Stan Wawrinka (Swi) v Dominik Koepfer (Ger), Jack Sock (USA) v (3) Dominic Thiem (Aut), (1) Simona Halep (Rom) v Irina-Camelia Begu (Rom), Caroline Garcia (Fra) v Aliaksandra Sasnovich (Blr)



Court Simonne Mathieu

11:00: (10) Victoria Azarenka (Blr) v Anna Karolina Schmiedlova (Svk), Lorenzo Giustino (Ita) v (12) Diego Sebastian Schwartzman (Arg), (23) Benoit Paire (Fra) v Federico Coria (Arg), Cori Gauff (USA) v Martina Trevisan (Ita)

Court 2

11:00: Henri Kontinen (Fin) & Jan-Lennard Struff (Ger) v (5) Ivan Dodig (Cro) & Peter Polansky (Can), Marcelo Arevalo (Esa) & Jonny O'Mara (Gbr) v Gianluca Mager (Ita) & Albert Ramos-Vinolas (Spa), Amandine Hesse (Fra) & Harmony Tan (Fra) v Kateryna Kozlova (Ukr) & Magda Linette (Pol)

Court 3

11:00: (15) Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Nadiia Kichenok (Ukr) v Varvara Gracheva (Rus) & Jasmine Paolini (Ita), Marie Bouzkova (Cze) & Arantxa Rus (Ned) v Ana Bogdan (Rom) & Rebecca Peterson (Swe), Steve Johnson (USA) & Sam Querrey (USA) v (2) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg), (1) Juan Sebastian Cabal (Col) & Robert Farah (Col) v Corentin Denolly (Fra) & Kyrian Jacquet (Fra)

Court 4

11:00: Nina Stojanovic (Ser) & Jil Belen Teichmann (Swi) v Leylah Annie Fernandez (Can) & Diane Parry (Fra), (5) Gabriela Dabrowski (Can) & Jelena Ostapenko (Lat) v Zarina Diyas (Kaz) & Anastasia Rodionova (Aus), Mikhail Kukushkin (Kaz) v Pedro Martinez Portero (Spa), Ricardas Berankis (Lit) & Yoshihito Nishioka (Jpn) v Aljaz Bedene (Slo) & Dennis Novak (Aut), (16) Austin Krajicek (USA) & Franko Skugor (Cro) v Soon Woo Kwon (Kor) & Divij Sharan (Ind)

Court 5

11:00: Hugo Gaston (Fra) v Yoshihito Nishioka (Jpn), Nao Hibino (Jpn) & Makoto Ninomiya (Jpn) v (6) Kveta Peschke (Cze) & Demi Schuurs (Ned), Misaki Doi (Jpn) & Monica Niculescu (Rom) v Irina Bara (Rom) & Fanny Stollar (Hun), Hugo Gaston (Fra) & Ugo Humbert (Fra) v Pablo Cuevas (Uru) & Feliciano Lopez (Spa), Arthur Cazaux (Fra) & Harold Mayot (Fra) v (4) Lukasz Kubot (Pol) & Marcelo Melo (Bra)

Court 7

11:00: Sebastian Korda (USA) v (21) John Isner (USA), Su-Wei Hsieh (Tpe) v Iga Swiatek (Pol), Kaia Kanepi (Est) v (16) Elise Mertens (Bel), Greet Minnen (Bel) & Alison Van Uytvanck (Bel) v Lara Arruabarrena (Spa) & Heather Watson (Gbr), Asia Muhammad (USA) & Jessica Pegula (USA) v Vera Lapko (Blr) & Dayana Yastremska (Ukr)

Court 9

11:00: Radu Albot (Mol) v (27) Taylor Harry Fritz (USA), Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) v Katerina Siniakova (Cze), Kamilla Rakhimova (Rus) v (20) Maria Sakkari (Gre), Radu Albot (Mol) & Nikoloz Basilashvili (Geo) v Leonardo Mayer (Arg) & Guido Pella (Arg), Luke Bambridge (Gbr) & Ben McLachlan (Jpn) v (9) Wesley Koolhof (Ned) & Nikola Mektic (Cro)

Court 10

11:00: (13) Viktoria Kuzmova (Svk) & Kristyna Pliskova (Cze) v Laura Ioana Paar (Rom) & Julia Wachaczyk (Ger), Andreea Mitu (Rom) & Patricia Maria Tig (Rom) v Madison Brengle (USA) & Yana Sizikova (Rus), Alexander Bublik (Kaz) v Lorenzo Sonego (Ita), (3) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr) v Gregoire Barrere (Fra) & Quentin Halys (Fra), Alison Riske (USA) & Ajla Tomljanovic (Aus) v Sorana Cirstea (Rom) & Sara Sorribes Tormo (Spa)

Court 11

11:00: Nadia Podoroska (Arg) v (23) Yulia Putintseva (Kaz), Norbert Gombos (Svk) v Jurij Rodionov (Aut), Paula Badosa Gibert (Spa) & Elena Rybakina (Kaz) v (9) Sofia Kenin (USA) & Bethanie Mattek-Sands (USA), (8) Veronika Kudermetova (Rus) & Shuai Zhang (Chn) v Anna Blinkova (Rus) & Christina McHale (USA), Marcus Daniell (Nzl) & Philipp Oswald (Aut) v (7) Mate Pavic (Cro) & Bruno Soares (Bra)

Court 12

11:00: (32) Barbora Zahlavova Strycova (Cze) v Barbora Krejcikova (Cze), Nikola Cacic (Ser) & Dusan Lajovic (Ser) v Alex De Minaur (Aus) & Matt Reid (Aus), Juan Ignacio Londero (Arg) v Marco Cecchinato (Ita), Robert Lindstedt (Swe) & Jordan Thompson (Aus) v Robin Haase (Ned) & Joao Sousa (Por), Daniel Evans (Gbr) & Hubert Hurkacz (Pol) v Marcelo Demoliner (Bra) & Matwe Middelkoop (Ned)

Court 13

11:00: Astra Sharma (Aus) v (27) Ekaterina Alexandrova (Rus), Daria Gavrilova (Aus) v Eugenie Bouchard (Can), (28) Casper Ruud (Nor) v Tommy Paul (USA), (12) Laura Siegemund (Ger) & Vera Zvonareva (Rus) v Alize Cornet (Fra) & Pauline Parmentier (Fra), Manuel Guinard (Fra) & Arthur Rinderknech (Fra) v Dominic Inglot (Gbr) & Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak)

Court 14

11:00: Sara Errani (Ita) v (5) Kiki Bertens (Ned), Bernarda Pera (USA) v (25) Amanda Anisimova (USA), Kei Nishikori (Jpn) v Stefano Travaglia (Ita), Benjamin Bonzi (Fra) v Jannik Sinner (Ita)

