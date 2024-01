Australian Open: Order of Play at Melbourne Park with Carlos Alcaraz, Cameron Norrie, Iga Swiatek all in action

Order of play for day seven at the Australian Open with Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Cameron Norrie and Iga Swiatek are all in action.

(All times are GMT)

Rod Laver Arena

From 1am: Zheng Qinwen (Chn) (12) vs Wang Yafan (Chn), Shang Juncheng (Chn) vs Carlos Alcaraz (Esp) (2)

From 8am: Iga Swiatek (Pol) (1) vs Linda Noskova (Cze), Alexander Zverev (Ger) (6) vs Alex Michelsen (USA)

Margaret Court Arena

From 1am: Tommy Paul (USA) (14) vs Miomir Kecmanovic (Ser)

Not before 3am: Jelena Ostapenko (Lat) (11) vs Victoria Azarenka (Bel) (18)

From 8am: Felix Auger-Aliassime (Can) (27) vs Daniil Medvedev (Rus) (3), Elina Svitolina (Ukr) (19) vs Viktorija Golubic (Swi)

John Cain Arena

From midnight: Emma Navarro (USA) (27) vs Dayana Yastremska (Ukr)

From 2.30am: Ugo Humbert (Fra) (21) vs Hubert Hurkacz (Pol) (9)

From 6am: Cameron Norrie (Gbr) (19) vs Casper Ruud (Nor) (11)

Kia Arena

From midnight: Anna Kalinskaya (Rus) vs Sloane Stephens (USA), Anna Blinkova (Rus) vs Jasmine Paolini (Ita) (26), Olivia Gadecki & Marc Polmans (Aus) vs Hao-Ching Chan (Tpe) & Santiago Gonzalez (Mex) (4), Grigor Dimitrov (Bul) (13) vs Nuno Borges (Por)

1573 Arena

From midnight: Lloyd Glasspool (Gbr) & Jean-Julien Rojer (Ned) (11) vs Andre Goransson (Swe) & Albano Olivetti (Fra), Max Purcell & Jordan Thompson (Aus) vs Hugo Nys (Mon) & Jan Zielinski (Pol) (7), Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg) vs Andreas Mies (Ger) & John-Patrick Smith (Aus), Destanee Aiava & Maddison Inglis (Aus) vs Storm Hunter (Aus) & Katerina Siniakova (Cze) (3), Liudmila Samsonova (Rus) & Andrea Vavassori (Ita) vs Daria Saville & Luke Saville (Aus)

Court 3

From midnight: Yannick Hanfmann & Dominik Koepfer (Ger) vs Rinky Hijikata & Jason Kubler (Aus) (16), Oceane Dodin (Fra) vs Clara Burel (Fra), Arthur Cazaux (Fra) vs Tallon Griekspoor (Ned) (28), Sara Errani & Jasmine Paolini (Ita) vs Shuko Aoyama (Jpn) & Aleksandra Krunic (Srb)

Court 6

From midnight: Timea Babos & Anna Bondar (Hun) vs Caroline Garcia & Kristina Mladenovic (Fra), Tomas Machac (Cze) & Zhizhen Zhang (Chn) vs Marton Fucsovics & Fabian Marozsan (Hun), Cristina Bucsa (Spa) & Alexandra Panova (Rus) vs Elina Avanesyan (Rus) & Iryna Shymanovich (Blr), Barbora Krejcikova (Cze) & Laura Siegemund (Ger) (5) vs Yafan Wang & Yue Yuan (Chn), Ellen Perez & Jean-Julien Rojer (Ned) (8) vs Ulrikke Eikeri (Nor) & Harri Heliovaara (Fin)

Court 7

From midnight: Marcelo Arevalo (Slv) & Mate Pavic (Cro) (10) vs N.Sriram Balaji (Ind) & Victor Vlad Cornea (Rom), A Alexandre Muller (Fra) & Sebastian Ofner (Aut) vs Kevin Krawietz & Tim Puetz (Ger) (8), Nicolas Barrientos (Col) & Rafael Matos (Bra) vs Ariel Behar (Ury) & Adam Pavlasek (Cze), Anna Blinkova (Rus) & Aliaksandra Sasnovich (Blr) vs Beatriz Haddad Maia (Bra) & Taylor Townsend (USA) (8), Su-Wei Hsieh (Tpe) & Jan Zielinski (Pol) (3) vs Kimberly Birrell & John Peers (Aus)

Court 13

From midnight: Hanyu Guo & Xinyu Jiang (Chn) vs Eri Hozumi & Makoto Ninomiya (Jpn) (16), Giuliana Olmos (Mex) & Edouard Roger-Vasselin (Fra) vs Desirae Krawczyk (USA) & Neal Skupski (Gbr) (2), Quentin Halys & Adrian Mannarino (Fra) vs Nathaniel Lammons & Jackson Withrow (USA) (12), Nadiia Kichenok (Ukr) & Maximo Gonzalez (Arg) vs Timea Babos (Hun) & Rohan Bopanna (Ind), Tamara Korpatsch (Ger) & Elixane Lechemia (Fra) vs Katarzyna Kawa (Pol) & Marta Kostyuk

