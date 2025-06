Wimbledon 2025: Order of Play and match schedule for Centre Court, No 1 Court, No 2 Court and more

Take a look at the Order of Play for the opening Monday of the Wimbledon Championships on selected courts at the All England Club.

(All times are BST, seeds in brackets)

Centre Court - 1.30pm

Fabio Fognini (Ita) vs Carlos Alcaraz (Esp) (2)

Paula Badosa (Esp) (9) vs Katie Boulter (Gbr)

Arthur Rinderknech (Fra) vs Alexander Zverev (Ger) (3)

Image: Katie Boulter is in action on the opening day

Court One - 1pm

Aryna Sabalenka (Blr) (1) vs Carson Branstine (Can)

Jacob Fearnley (Gbr) vs Joao Fonseca (Brz)

Emma Raducanu (Gbr) vs Mimi Xu (Gbr)

No 2 Court - 11am

Benjamin Bonzi (Fra) vs Daniil Medvedev (9)

Elena-Gabriela Ruse (Rou) vs Madison Keys (USA) (6)

Jasmine Paolini (Ita) (4) vs Anastasija Sevastova (Lat)

Taylor Fritz (USA) (5) vs Giovanni Mpetshi Perricard (Fra)

No 3 Court - 11am

Sonay Kartal (Gbr) vs Jelena Ostapenko (Lat) (20)

Holger Rune (Den) vs Nicolas Jarry (Chl)

Matteo Berrettini (Ita) vs Kamil Majchrzak (Pol)

Katerina Siniakova (Cze) vs Qinwen Zheng (Chn) (5)

Selected others

Court 12: Leylah Fernandez (Can) (29) vs Hannah Klugman (Gbr)

Court 18: Cameron Norrie (Gbr) vs Robert Bautista Agut (Esp)

Court 4: Oliver Tarvet (Gbr) vs Leandro Riedi (Sui); Ethan Quinn (USA) vs Henry Searle (Gbr)

Court 15: Alexei Popyrin (Aus) (20) vs Arthur Fery (Gbr); Billy Harris (Gbr) vs Dusan Lajovic (Srb)

Court 16: Mattia Bellucci (Ita) vs Oliver Crawford (Gbr)

Court 17: Harriet Dart (Gbr) vs Dalma Galfi (Hun)

What's coming up on Sky Sports Tennis?

In the run-up to the final Grand Slam of 2024 - the US Open - you can watch all of the biggest tennis stars in action live on Sky Sports as they compete across the hard-court season.

Hamburg Open (ATP 500) 15-21 July

Newport Hall of Fame Open (ATP 250) 15-21 July

Swiss Open (ATP 250) 15-21 July

Bastad Open (ATP 250) 15-21 July

Palermo Ladies Open (WTA 250) 15-21 July

Hungarian Grand Prix (WTA 250) 15-21 July

Prague Open (WTA 250) 21-26 July

Watch the WTA and ATP Tours throughout 2024 on Sky Sports Tennis. Stream Sky Sports Tennis and more with a NOW Sports Month Membership. No contract, cancel anytime.