Australian Open: Order of Play for Friday with Ashleigh Barty, Naomi Osaka & Rafael Nadal in action

Order of Play for Day Five at the Australian Open with Ashleigh Barty, Naomi Osaka and Rafael Nadal in action.

(All times are from midnight GMT)

Rod Laver Arena

12:00: (24) Victoria Azarenka (Blr) v (15) Elina Svitolina (Ukr), (4) Barbora Krejcikova (Cze) v (26) Jelena Ostapenko (Lat), (31) Carlos Alcaraz Garfia (Spa) v (7) Matteo Berrettini (Ita), (1) Ashleigh Barty (Aus) v (30) Camila Giorgi (Ita), (28) Karen Khachanov (Rus) v (6) Rafael Nadal (Spa)

Margaret Court Arena

12:00: Nuria Parrizas-Diaz (Spa) v (21) Jessica Pegula (USA), Marta Kostyuk (Ukr) v (8) Paula Badosa (Spa), (23) Reilly Opelka (USA) v (14) Denis Shapovalov (Can), Amanda Anisimova (USA) v (13) Naomi Osaka (Jpn), Adrian Mannarino (Fra) v (18) Aslan Karatsev (Rus)

John Cain Arena

12:00: Rinky Hijikata (Aus) & Tristan Schoolkate (Australia) v (5) John Peers (Aus) & Filip Polasek (Svk), (28) Veronika Kudermetova (Rus) v (5) Maria Sakkari (Gre), Magda Linette (Pol) & Bernarda Pera (USA) v (4) Samantha Stosur (Aus) & Shuai Zhang (Chn), (3) Alexander Zverev (Ger) v Radu Albot (Mol)

Kia Arena

12:00: (9) Caroline Dolehide (USA) & Storm Sanders (Aus) v Eri Hozumi (Jpn) & Makoto Ninomiya (Jpn), (17) Gael Monfils (Fra) v (16) Christian Garin (Chi), Dane Sweeny (Aus) & Li Tu (Aus) v Treat Huey (Phi) & Christopher Rungkat (Ina), (1) Nikola Mektic (Cro) & Mate Pavic (Cro) v Thanasi Kokkinakis (Aus) & Nick Kyrgios (Aus)

1573 Arena

12:00: Lizette Cabrera (Aus) & Priscilla Hon (Aus) v (2) Shuko Aoyama (Jpn) & Ena Shibahara (Jpn), Miomir Kecmanovic (Ser) v (25) Lorenzo Sonego (Ita), Nathaniel Lammons (USA) & Jack Withrow (USA) v Jason Kubler (Aus) & Christopher O'Connell (Aus)

Show Court 3

12:00: (8) Jamie Murray (Gbr) & Bruno Soares (Bra) v Lloyd Glasspool (Gbr) & Harri Heliovaara (Fin), Madison Keys (USA) v Qiang Wang (Chn), Sebastian Korda (USA) v (19) Pablo Carreno-Busta (Spa), (3) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg) v Jonny O'Mara (Gbr) & Andrei Vasilevski (Blr)

Court 5

12:00: Nuria Parrizas-Diaz (Spa) & Arantxa Rus (Ned) v Kimberly Birrell (Aus) & Charlotte Kempanaers-Pocz (Aus), Sorana Cirstea (Rom) v Kristina Kucova (Svk), Andrew Harris (Aus) & Aleksandar Vukic (Aus) v Austin Krajicek (USA) & Sam Querrey (USA), Aliona Bolsova (Spa) & Ulrikke Eikeri (Nor) v Xin Yu Wang (Chn) & Saisai Zheng (Chn)

Court 7

12:00: (12) Kevin Krawietz (Ger) & Andreas Mies (Ger) v Austin Krajicek (USA) & Sam Querrey (USA), Danka Kovinic (Mne) & Aleksandra Krunic (Ser) v (13) Asia Muhammad (USA) & Jessica Pegula (USA), (3) Polina Kudermetova (Rus) & Elise Mertens (Bel) v Caroline Garcia (Fra) & Kristina Mladenovic (Fra)

Court 8

12:00: Arina Rodionova (Aus) & Marc Polmans (Aus) v Maria Camila Osorio Serrano (Col) & Juan Sebastian Cabal (Col), (5) Alexa Guarachi (Chi) & Nicole Melichar (USA) v Greet Minnen (Bel) & Ellen Perez (Aus), Simona Halep (Rom) & Elena Gabriela Ruse (Rom) v Jaqueline Adina Cristian (Rom) & Andrea Petkovic (Ger), (3) Nicole Melichar (USA) & Robert Farah (Col) v Ellen Perez (Aus) & Matwe Middelkoop (Ned)

Court 15

12:00: Katerina Siniakova (Cze) & Tomas Machac (Cze) v Nadiia Kichenok (Ukr) & Santiago Gonzalez (Mex), Rebecca Peterson (Swe) & Anastasia Potapova (Rus) v Kimberly Birrell (Aus) & Charlotte Kempanaers-Pocz (Aus), Pablo Andujar (Spa) & Pedro Martinez Portero (Spa) v Robin Haase (Ned) & Botic van de Zandschulp (Ned)

Court 17

12:00: (1) Desirae Krawczyk (USA) & Joe Salisbury (Gbr) v Giuliana Olmos (Mex) & Marcelo Arevalo (Esa), Anna-Lena Friedsam (Ger) & Raluca Olaru (Rom) v (14) Yi Fan Xu (Chn) & Zhaoxuan Yang (Chn), Daniel Altmaier (Ger) & Thiago Moura Monteiro (Bra) v (10) Wesley Koolhof (Ned) & Neal Skupski (Gbr), Tereza Martincova (Cze) & Marketa Vondrousova (Cze) v Anna Danilina (Kaz) & Beatriz Haddad Maia (Bra)

