Australian Open: Order of Play at Melbourne Park with Emma Raducanu, Cameron Norrie, and Dan Evans in action

Order of play for day three at the Australian Open with Emma Raducanu, Cameron Norrie, and Dan Evans among Brits in action.

Monday January 16 (All times are GMT)

Brits in action on Tuesday

Cameron Norrie vs Juan Pablo Varillas at midnight 1573 Arena



Jack Draper vs Marcos Giron - second on Court 8



Katie Boulter vs Yuan Yue - third on Court 7



Emma Raducanu vs Shelby Rogers - last on 1573 Arena



Dan Evans vs Lorenzo Sonego - last on Court 3



Rod Laver Arena

From 1am: Iga Swiatek (Pol) (1) vs Sofia Kenin (USA)

From 3am: Holger Rune (Dk) (8) vs Yoshihito Nishioka (Jpn)

From 8am: Elena Rybakina (Kz) (3) vs Karolina Pliskova (Cz), Richard Gasquet (Fra) vs Carlos Alcaraz (Esp) (2)

Margaret Court Arena

From 1am: Albert Ramos-Vinolas (Esp) vs Casper Ruud (Nor) (11), Camila Giorgi (Ita) vs Victoria Azarenka (Blr) (18)

From 8am: Alexander Zverev (Ger) (6) vs Dominik Koepfer (Ger), Rebecca Marino (Can) vs Jessica Pegula (USA) (5)

John Cain Arena

From 12am: Sloane Stephens (USA) vs Olivia Gadecki (Aus), Grigor Dimitrov (Bul) vs Marton Fucsovics (Hun)

From 5am: Sebastian Ofner (At) vs Thanasi Kokkinakis (Aus)

From 8am: Petra Martic (Cro) vs Ajla Tomljanovic (Aus)

Kia Arena

From 12am: Peyton Stearns (USA) vs Daria Kasatkina (Rus) (14), Max Purcell (Aus) vs Mate Valkulz (Hu), Tommy Paul (USA) (14) vs Gregoire Barrere (Fra), Qinwen Zheng (Chn) vs Ashlyn Krueger (USA)

1573 Arena

From 12am: Cameron Norrie (Gbr) (19) vs Juan Pablo Varillas (Pe), Danielle Collins (USA) vs Anqelique Kerber (Ger), Mackenzie McDonald (USA) vs Juncheng Shang (Chn), Emma Raducanu (Gbr) vs Shelby Rogers (USA)

Court 3

From 12am: James McCabe (Aus) vs Alex Michelsen (USA), Emma Navarro (27) vs Xiyu Wang (Chn), Jelena Ostapenko (11) vs Kimberly Birrell (Aus), Dan Evans (Gbr) vs Lorenzo Sonego (Ita)

Court 5

From 12am: Dusan Lajovic (Ser) vs Giulio Zeppieri (Ita), Ana Bogan (Ro) & Rebeka Masarova (Spa) vs Ulrikke Eikeri (No) & Catherine Harrison (USA), Aleksandra Krunic (Ser) vs Clara Burel (Fra), Anastasia Potapova (Rus) & Yana Sizikova (Rus) vs Veronika Kudermetova (Rus) & Anastasia Pavlyuchenkova (Rus)

Court 6

From 12am: Elisabetta Cocciaretto (Ita) vs Lulu Sun (Ch), Petros Tsitsipas (Gr) & Stefanos Tsitsipas (Gr) vs Daniel Atmaier (Ger) & Miguel Angel Reyes-Varela (Mx), Alexander Bublik (Kz) vs Sumit Nagal (Ind), Kayla McPhee (Aus) & Astra Sharma (Aus) vs Taylah Preston (Aus) & Arina Rodionova (Aus)

Court 7

From 12am: Roman Safiullin (Rus) vs Tallon Griekspoor (Nl), Lin Zhu (Chn) vs Oceane Dodin (Fra), Katie Boulter (Gbr) vs Yue Yuan (Chn), Miyu Kato (Jpn) (13) & Aldila Sutjiadi (Id) (13) vs Ekaterina Alexandrova (Rus) & Anna Kalinskaya (Rus)

Court 8

From 12am: Renata Zarazua (Mx) vs Martina Trevisan (Ita), Marcos Giron (USA) vs Jack Draper (Gbr), Camila Osorio (Co) & Yulia Putintseva (Kz) vs Storm Hunter (Aus) (3) & Katerina Siniakova (Cz) (3), Tereza Mihalikova (Sk) & Yifan Xu (Chn) vs Beatriz Haddad Maia (Br) (8) & Taylor Townsend (USA) (8)

Court 12

From 12am: Arthur Fils (Fra) vs Jiri Vesely (Cz), Francisco Cerundolo (Arg) & Tomas Martin Etcheverry (Arg) vs Nicolas Mahut (Fra) (13) & Edouard Roger-Vasselin (Fra) (13), Katarzyna Kawa (Pol) & Marta Kostyuk (Ukr) vs Tatjana Maria (Ger) & Arantxa Rus (Nl), Nicolas Barrientos (Co) & Rafal Matos (Br) vs Yuki Bhambri (Ind) & Robin Haase (Nl)

Court 13

From 12am: Bernabe Zapata Miralles (Spa) vs Jiri Lehecka (Cz) (32), Soonwoo Kwon (KR) vs Lukas Klein (Sk), Yafan Wang (Chn) vs Sorana Cirstea (Ro) (22), Romain Arneodo (Mc) & Sam Weissborn (At) vs Simone Bolelli (Ita) & Andrea Vavassori (Ita)

Court 14

From 12am: Quentin Halys (Fra) & Adrian Mannarino (Fra) vs Julian Cash (Gbr) & Robert Galloway (USA), Maximo Gonzalez (Ar) (6) & Andres Molteni (Ar) (6) vs Pedro Cachin (Ar) & Roberto Carballes Baena (Spa), Gonzalo Escobar (Ec) & Aleksandr Nedovyesov (Kz) vs Nuno Borges (Pt) & Aleksandr Vukic (Aus), Carolina Garcia (Fra) & Kristina Mladenovic (Fra) vs Bethanie Mattek-Sands (USA) (14) & Xinyu Wang (Chn) (14)

Court 17

From 12am: Laslo Djere (RS) vs Arthur Cazaux (Fra), Greet Minnen (Be) vs Clara Tauson (Dk), Cristina Bucsa (Spa) vs Anna Blinkova (Rus), Sander Gille (Be) (15) & Joran Vliegen (Be) (15) vs Tomas Machac (Cz) & Zhizhen Zhang (Chn)