Australian Open: Order of Play for Tuesday with Andy Murray, Emma Raducanu & Nick Kyrgios in action

The Rod Laver Arena will see a 50 per cent attendance at the Australian Open

Order of Play for Day Two at the Australian Open with Brits Andy Murray, Emma Raducanu, Harriet Dart, Heather Watson and Dan Evans all in action.

(All times are from midnight GMT)

Rod Laver Arena

12:00: Clara Burel (Fra) v (3) Garbine Muguruza (Spa), (7) Iga Swiatek (Pol) v Harriet Dart (Gbr), Henri Laaksonen (Swi) v (2) Daniil Medvedev (Rus), Storm Sanders (Aus) v (2) Aryna Sabalenka (Blr), Mikael Ymer (Swe) v (4) Stefanos Tsitsipas (Gre)

Margaret Court Arena

12:00: Daria Saville (Aus) v Rebecca Peterson (Swe), (5) Andrey Rublev (Rus) v Gianluca Mager (Ita), (14) Simona Halep (Rom) v Magdalena Frech (Pol), Lorenzo Musetti (Ita) v (32) Alex De Minaur (Aus), Sloane Stephens (USA) v (17) Emma Raducanu (Gbr)

John Cain Arena

12:00: (20) Petra Kvitova (Cze) v Sorana Cirstea (Rom), (6) Anett Kontaveit (Est) v Katerina Siniakova (Cze), (21) Nikoloz Basilashvili (Geo) v Andy Murray (Gbr), Liam Broady (Gbr) v Nick Kyrgios (Aus)

Kia Arena

12:00: Robin Anderson (USA) v Samantha Stosur (Aus), Joao Sousa (Por) v (11) Jannik Sinner (Ita), (8) Casper Ruud (Nor) v Alex Molcan (Svk), (16) Angelique Kerber (Ger) v Kaia Kanepi (Est)

1573 Arena

12:00: (13) Diego Schwartzman (Arg) v Filip Krajinovic (Ser), Maddison Inglis (Aus) v (23) Leylah Annie Fernandez (Can), Emil Ruusuvuori (Fin) v (9) Felix Auger-Aliassime (Can), Caroline Dolehide (USA) v (27) Danielle Collins (USA)

Show Court 3

12:00: (19) Elise Mertens (Bel) v Vera Zvonareva (Rus), Steve Johnson (USA) v Jordan Thompson (Aus), Clara Tauson (Den) v Astra Sharma (Aus), Alexei Popyrin (Aus) v Arthur Rinderknech (Fra)

Court 5

12:00: Misaki Doi (Jpn) v Kristina Kucova (Svk), (31) Marketa Vondrousova (Cze) v Priscilla Hon (Aus), Maxime Cressy (USA) v (22) John Isner (USA), Andreas Seppi (Ita) v Kamil Majchrzak (Pol)

Court 6

12:00: (15) Roberto Bautista Agut (Spa) v Stefano Travaglia (Ita), Anna Bondar (Hun) v (10) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus), Ana Konjuh (Cro) v Shelby Rogers (USA), Alejandro Davidovich Fokina (Spa) v Alex Bolt (Aus)

Court 7

12:00: Emilio Gomez (Ecu) v (27) Marin Cilic (Cro), (26) Grigor Dimitrov (Bul) v Jiri Lehecka (Cze), Viktorija Golubic (Swi) v Shuai Zhang (Chn), Ann Li (USA) v Xiyu Wang (Chn)

Court 8

12:00: Christopher O'Connell (Aus) v Hugo Gaston (Fra), Stefanie Voegele (Swi) v (25) Daria Kasatkina (Rus), Heather Watson (Gbr) v Mayar Sherif (Egy), Maximilian Marterer (Ger) v (20) Taylor Harry Fritz (USA)

Court 12

12:00: Timofey Skatov (Kaz) v Norbert Gombos (Svk), Emina Bektas (USA) v Ludmilla Samsonova (Rus), Taro Daniel (Jpn) v Marcelo Tomas Barrios Vera (Chi)

Court 13

12:00: (29) Ugo Humbert (Fra) v Richard Gasquet (Fra), Zarina Diyas (Kaz) v (12) Elena Rybakina (Kaz), (24) Dan Evans (Gbr) v David Goffin (Bel), Marie Bouzkova (Cze) v Rebecca Marino (Can)

Court 14

12:00: Philipp Kohlschreiber (Ger) v Marco Cecchinato (Ita), Magda Linette (Pol) v Anastasija Sevastova (Lat), Tomas Machac (Cze) v Juan Manuel Cerundolo (Arg)

Court 15

12:00: Oceane Dodin (Fra) v Irina-Camelia Begu (Rom), Benoit Paire (Fra) v Thiago Moura Monteiro (Bra), Katie Volynets (USA) v Beatriz Haddad Maia (Bra), Sebastian Baez (Arg) v Albert Ramos-Vinolas (Spa)

Court 16

12:00: Alize Cornet (Fra) v Viktoriya Tomova (Bul), Roberto Carballes Baena (Spa) v Ricardas Berankis (Lit), Damir Dzumhur (Bih) v Pablo Andujar (Spa), Su Jeong Jang (Kor) v Danka Kovinic (Mne)

Court 17

12:00: Botic Van de Zandschulp (Ned) v Jan-Lennard Struff (Ger), Hailey Baptiste (USA) v Caroline Garcia (Fra), (29) Tamara Zidansek (Slo) v Arantxa Rus (Ned), Frances Tiafoe (USA) v Marco Trungelliti (Arg)

Don't forget to follow us on skysports.com/tennis, our Twitter account @skysportstennis & Sky Sports - on the go! Available to download now on - iPhone & iPad and Android