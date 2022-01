Australian Open: Order of Play for Wednesday with Iga Swiatek, Stefanos Tsitsipas & Daniil Medvedev in action

The Rod Laver Arena will see a 50 per cent attendance at the Australian Open

Order of Play for Day Ten at the Australian Open including Danielle Collins, Iga Swiatek, Stefanos Tsitsipas & Felix Auger-Aliassime vs Daniil Medvedev.

(All times are GMT)

Rod Laver Arena

00:00: (27) Danielle Collins (USA) v Alize Cornet (Fra), (7) Iga Swiatek (Pol) v Kaia Kanepi (Est), (11) Jannik Sinner (Ita) v (4) Stefanos Tsitsipas (Gre), (9) Felix Auger-Aliassime (Can) v (2) Daniil Medvedev (Rus), Lucie Hradecka (Cze) & Gonzalo Escobar (Ecu) v Jaimee Fourlis (Aus) & Jason Kubler (Aus)

Margaret Court Arena

12:00: (3) Polina Kudermetova (Rus) & Elise Mertens (Bel) v Kirsten Flipkens (Bel) & Sara Sorribes Tormo (Spa), Simone Bolelli (Ita) & Fabio Fognini (Ita) v (2) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr), (5) Kristina Mladenovic (Fra) & Ivan Dodig (Cro) v (2) Shuai Zhang (Chn) & John Peers (Aus)

Kia Arena

12:00: (10) Wesley Koolhof (Ned) & Neal Skupski (Gbr) v Matthew Ebden (Aus) & Max Purcell (Aus), (1) Barbora Krejcikova (Cze) & Katerina Siniakova (Cze) v (9) Caroline Dolehide (USA) & Storm Sanders (Aus)

Don't forget to follow us on skysports.com/tennis, our Twitter account @skysportstennis & Sky Sports - on the go! Available to download now on - iPhone & iPad and Android