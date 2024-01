Australian Open: Order of Play at Melbourne Park with Novak Djokovic, Aryna Sabalenka and Jannik Sinner in action

Order of play for day one at the Australian Open with Novak Djokovic, Aryna Sabalenka and Jannik Sinner in action, while Jodie Burrage leads the British charge.

(All times are GMT)

Rod Laver Arena

From 1am: (4) Jannik Sinner (Ita) vs Botic van de Zandschulp (Ned), (8) Maria Sakkari (Gre) vs Nao Hibino (Jpn)

From 8am: (1) Novak Djokovic (Ser) vs Dino Prizmic (Cro), Ella Seidel (Ger) vs (2) Aryna Sabalenka (Blr)

Margaret Court Arena

From 1am: Mai Hontama (Jpn) vs (9) Barbora Krejcikova (Cze), Thiago Seyboth Wild (Bra) vs (5) Andrey Rublev (Rus)

From 8am: (20) Magda Linette (Pol) vs Caroline Wozniacki (Den), (17) Frances Tiafoe (USA) vs Borna Coric (Cro)

John Cain Arena

From 12am: (32) Leylah Fernandez (Can) vs Sara Bejlek (Cze), Dane Sweeny (Aus) vs (22) Francisco Cerundolo (Arg)

From 5am: (12) Taylor Fritz (USA) vs Facundo Diaz Acosta (Arg)

1573 Arena

12:00: (28) Lesia Tsurenko (Ukr) vs Lucia Bronzetti (Ita), Fabian Marozsan (Hun) vs Marin Cilic (Cro), JJ Wolf (USA) vs (26) Sebastian Baez (Arg)

Kia Arena

12:00: Matteo Arnaldi (Ita) vs Adam Walton (Aus), Alize Cornet (Fra) vs Maria Timofeeva (Rus), (13) Laura Samsonova (Cze) vs Amanda Anisimova (USA)

From 6am: Daniel Elahi Galan (Col) vs Jason Kubler (Aus)

Court 3

12:00: Alexander Shevchenko (Rus) vs Jaume Munar (Spa), Alycia Parks (USA) vs Daria Snigur (Ukr)

From 3.30am: Christopher O'Connell (Aus) vs Christian Garin (Chi)

Court 6

12:00: Kamilla Rakhimova (Rus) vs Emina Bektas (USA), Pavel Kotov (Rus) vs Arthur Rinderknech (Fra), Sara Sorribes Tormo (Spa) vs Alina Korneeva (Rus)

Court 7

14:00: Zhuoxuan Bai (Chi) vs Elina Avanesyan (Rus), Diane Parry (Fra) vs (30) Xin Yu Wang (Chn), Quentin Halys (Fra) vs Lloyd Harris (Rsa)

Court 13

14:00: Tamara Korpatsch (Ger) vs Jodie Burrage (Gbr), Tomas Machac (Cze) vs Shintaro Mochizuki (Jpn), Caroline Dolehide (USA) vs Leolia Jeanjean (Fra)

Court 17

15:00: Ana Bogdan (Rom) vs Brenda Fruhvirtova (Cze), Jesper De Jong (Ned) vs Pedro Cachin (Arg)