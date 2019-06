French Open: Order of play for Monday 3rd June

(All times local, +1 hour from BST)

Court Philippe Chatrier

11:00: Sofia Kenin (USA) v (8) Ashleigh Barty (Aus), (1) Novak Djokovic (Ser) v Jan-Lennard Struff (Ger), (4) Dominic Thiem (Aut) v (14) Gael Monfils (Fra), (3) Simona Halep (Rom) v Iga Swiatek (Pol)

Court Suzanne Lenglen

11:00: Katerina Siniakova (Cze) v (14) Madison Keys (USA), (9) Fabio Fognini (Ita) v (5) Alexander Zverev (Ger), (10) Karen Khachanov (Rus) v (8) Juan Martin Del Potro (Arg), Amanda Anisimova (USA) v Aliona Bolsova (Spa)

Simonne Mathieu

11:00: (10) Jean-Julien Rojer (Ned) & Horia Tecau (Rom) v Guido Pella (Arg) & Diego Sebastian Schwartzman (Arg), (3) Juan Sebastian Cabal (Col) & Robert Farah (Col) v Mikhail Kukushkin (Kaz) & Joran Vliegen (Bel), (4) Gabriela Dabrowski (Can) & Yi Fan Xu (Chn) v Fiona Ferro (Fra) & Diane Parry (Fra), (6) Hao-Ching Chan (Tpe) & Oliver Marach (Aut) v Nadiia Kichenok (Ukr) & Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak)

Court 1

11:00: (10) Lucie Hradecka (Cze) & Andreja Klepac (Slo) v (7) Nicole Melichar (USA) & Kveta Peschke (Cze), (6) Elise Mertens (Bel) & Aryna Sabalenka (Blr) v Desirae Krawczyk (USA) & Jessica Pegula (USA), (5) Samantha Stosur (Aus) & Shuai Zhang (Chn) v (11) Victoria Azarenka (Blr) & Ashleigh Barty (Aus), (1) Nicole Melichar (USA) & Bruno Soares (Bra) v (7) Alicja Rosolska (Pol) & Nikola Mektic (Cro)

