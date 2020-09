French Open: Order of Play

Order of Play for Day Three of the French Open at Roland Garros with Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas and Britain's Heather Watson in action.

(All times local, +1 hour from BST)

Court Philippe Chatrier

11:00: Mayar Sherif (Egy) v (2) Karolina Pliskova (Cze), Laura Siegemund (Ger) v Kristina Mladenovic (Fra), (1) Novak Djokovic (Ser) v Mikael Ymer (Swe), (9) Denis Shapovalov (Can) v Gilles Simon (Fra)

Court Suzanne Lenglen

11:00: Vasek Pospisil (Can) v (7) Matteo Berrettini (Ita), Ludmilla Samsonova (Rus) v (4) Sofia Kenin (USA), Jaume Munar (Spa) v (5) Stefanos Tsitsipas (Gre), (8) Aryna Sabalenka (Blr) v Jessica Pegula (USA)

Court Simonne Mathieu

11:00: (21) Jennifer Brady (USA) v Clara Tauson (Den), Sam Querrey (USA) v (13) Andrey Rublev (Rus), (10) Roberto Bautista Agut (Spa) v Richard Gasquet (Fra), Pauline Parmentier (Fra) v Polina Kudermetova (Rus)

Court 2

Court 3

11:00: Artem Sitak (Nzl) & Igor Zelenay (Svk) v Federico Coria (Arg) & Diego Sebastian Schwartzman (Arg), Frederik Nielsen (Den) & Tim Puetz (Ger) v Lorenzo Sonego (Ita) & Stefano Travaglia (Ita), (8) Kevin Krawietz (Ger) & Andreas Mies (Ger) v Alexander Bublik (Kaz) & Mikhail Kukushkin (Kaz), Luke Bambridge (Gbr) & Ben McLachlan (Jpn) v (9) Wesley Koolhof (Ned) & Nikola Mektic (Cro)

Court 4

11:00: Monica Niculescu (Rom) v Danielle Collins (USA), (26) Donna Vekic (Cro) v Irina Bara (Rom), Kateryna Kozlova (Ukr) v Paula Badosa Gibert (Spa), Andrej Martin (Svk) v Joao Sousa (Por)

Court 5

11:00: (20) Christian Garin (Chi) v Philipp Kohlschreiber (Ger), Zarina Diyas (Kaz) v (30) Ons Jabeur (Tun), Julia Goerges (Ger) v (19) Alison Riske (USA), James Duckworth (Aus) & John Millman (Aus) v (14) Jeremy Chardy (Fra) & Fabrice Martin (Fra)

Court 7

Court 9

11:00: Jelena Ostapenko (Lat) v Madison Brengle (USA), (22) Dusan Lajovic (Ser) v Gianluca Mager (Ita), Henri Laaksonen (Swi) v Pablo Cuevas (Uru), Dan Evans (Gbr) & Hubert Hurkacz (Pol) v Marcelo Demoliner (Bra) & Matwe Middelkoop (Ned)

Court 10

11:00: Lloyd George Harris (Rsa) v Alexei Popyrin (Aus), (6) Pierre-Hugues Herbert (Fra) & Nicolas Mahut (Fra) v Max Purcell (Aus) & Luke Saville (Aus), Steve Johnson (USA) v Roberto Carballes Baena (Spa), (16) Austin Krajicek (USA) & Franko Skugor (Cro) v Soon Woo Kwon (Kor) & Divij Sharan (Ind)

Court 11

11:00: Simone Bolelli (Ita) & Maximo Gonzalez (Arg) v Santiago Gonzalez (Mex) & Ken Skupski (Gbr), Hugo Dellien (Bol) v Ricardas Berankis (Lit), Ariel Behar (Uru) & Gonzalo Escobar (Ecu) v Nicholas Monroe (USA) & Tommy Paul (USA), Adrian Mannarino (Fra) & Benoit Paire (Fra) v Frances Tiafoe (USA) & Jack Withrow (USA)

Court 12

11:00: Alison Van Uytvanck (Bel) v Rebecca Peterson (Swe), Laslo Djere (Ser) v Kevin Anderson (Rsa), Thiago Moura Monteiro (Bra) v (31) Nikoloz Basilashvili (Geo), Enzo Couacaud (Fra) & Albano Olivetti (Fra) v (15) Jurgen Melzer (Aut) & Edouard Roger-Vasselin (Fra)

Court 13

11:00: Nao Hibino (Jpn) v Marta Kostyuk (Ukr), Harold Mayot (Fra) v Alejandro Davidovich Fokina (Spa), Yasutaka Uchiyama (Jpn) v Attila Balazs (Hun), (13) Petra Martic (Cro) v Misaki Doi (Jpn)

Court 14

11:00: Ugo Humbert (Fra) v Marc Polmans (Aus), Fiona Ferro (Fra) v Heather Watson (Gbr), (29) Sloane Stephens (USA) v Vitalia Diatchenko (Rus), Gregoire Barrere (Fra) v (18) Grigor Dimitrov (Bul)

