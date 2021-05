French Open: Order of Play with Naomi Osaka, Dominic Thiem and Dan Evans in action

Court Philippe Chatrier will see more spectators watching the action at this year's French Open

Order of Play for day one of the French Open at Roland Garros with four-time Grand Slam champion Naomi Osaka in action along with Dominic Thiem and Britain's Dan Evans.

(All times local, +1 hour from BST)

Court Philippe Chatrier

11:00: Patricia Maria Tig (Rom) v (2) Naomi Osaka (Jpn), Pablo Andujar (Spa) v (4) Dominic Thiem (Aut), (15) Victoria Azarenka (Blr) v Svetlana Kuznetsova (Rus), (5) Stefanos Tsitsipas (Gre) v Jeremy Chardy (Fra)

Court Suzanne Lenglen

11:00: (27) Fabio Fognini (Ita) v Gregoire Barrere (Fra), Greet Minnen (Bel) v (11) Petra Kvitova (Cze), Ana Konjuh (Cro) v (3) Aryna Sabalenka (Blr), (6) Alexander Zverev (Ger) v Oscar Otte (Ger)

Court Simonne Mathieu

11:00: Clara Burel (Fra) v Danka Kovinic (Mne), Marton Fucsovics (Hun) v Gilles Simon (Fra), Corentin Moutet (Fra) v Laslo Djere (Ser), Oceane Dodin (Fra) v (23) Madison Keys (USA)

Court 6

11:00: (33) Paula Badosa Gibert (Spa) v Lauren Davis (USA), Miomir Kecmanovic (Ser) v (25) Dan Evans (Gbr), Nao Hibino (Jpn) v Nina Stojanovic (Ser), Alejandro Davidovich Fokina (Spa) v Mikhail Kukushkin (Kaz)

Court 7

11:00: Kateryna Kozlova (Ukr) v Ajla Tomljanovic (Aus), Mario Vilella Martinez (Spa) v (11) Roberto Bautista Agut (Spa), (16) Grigor Dimitrov (Bul) v Marcos Giron (USA), Diane Parry (Fra) v Aliaksandra Sasnovich (Blr)

Court 8

11:00: Elisabetta Cocciaretto (Ita) v Ana Bogdan (Rom), Yannick Hanfmann (Ger) v Henri Laaksonen (Swi), Emil Ruusuvuori (Fin) v MacKenzie McDonald (USA), Leylah Annie Fernandez (Can) v Anastasia Potapova (Rus)

Court 9

11:00: Egor Gerasimov (Blr) v Enzo Couacaud (Fra), (23) Karen Khachanov (Rus) v Jiri Vesely (Cze), Elena Vesnina (Rus) v Olga Govortsova (Blr), Amanda Anisimova (USA) v (29) Veronika Kudermetova (Rus)

Court 12

11:00: Danielle Collins (USA) v Xiyu Wang (Chn), (31) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) v Christina McHale (USA), Juan Ignacio Londero (Arg) v (22) Christian Garin (Chi), Roman Safiullin (Rus) v Carlos Taberner (Spa)

Court 13

11:00: Norbert Gombos (Svk) v (12) Pablo Carreno-Busta (Spa), Guido Pella (Arg) v Daniel Elahi Galan (Col), Clara Tauson (Den) v Ekaterine Gorgodze (Geo), Marie Bouzkova (Cze) v Katerina Siniakova (Cze)

Court 14

11:00: Anhelina Kalinina (Ukr) v (26) Angelique Kerber (Ger), (21) Elena Rybakina (Kaz) v Elsa Jacquemot (Fra), Kei Nishikori (Jpn) v Alessandro Giannessi (Ita), Botic van de Zandschulp (Ned) v (19) Hubert Hurkacz (Pol)

