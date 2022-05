Court Philippe Chatrier will be at full capacity for this year's French Open

Order of Play for Day One of the French Open with Alexander Zverev, Ons Jabeur, Maria Sakkari and Carlos Alcaraz all taking to the court.

(All times are BST)

Court Philippe Chatrier

10:00: 6-Ons Jabeur (Tunisia) v Magda Linette (Poland)

9-Felix Auger Aliassime (Canada) v Juan Pablo Varillas (Peru)

Clara Burel (France) v 4-Maria Sakkari (Greece)

Juan Ignacio Londero (Argentina) v 6-Carlos Alcaraz (Spain)

Court Suzanne Lenglen

10:00: Sloane Stephens (United States) v Jule Niemeier (Germany)

23-John Isner (United States) v Quentin Halys (France)

3-Alexander Zverev (Germany) v Sebastian Ofner (Austria)

Kristina Mladenovic (France) v 17-Leylah Fernandez (Canada)

Court Simonne Mathieu

10:00: Hugo Dellien (Bolivia) v Dominic Thiem (Austria)

Kaia Kanepi (Estonia) v 10-Garbine Muguruza (Spain)

Fabio Fognini (Italy) v Alexei Popyrin (Australia)

18-Coco Gauff (United States) v Rebecca Marino (Canada)

Court 6

10:00: Sorana CIRSTEA (ROU) v Tatjana MARIA (GER)

Andrey KUZNETSOV v Diego SCHWARTZMAN (ARG)

Tallon GRIEKSPOOR (NED) v Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (ESP)

Elena-Gabriela RUSE (ROU) v Elise MERTENS (BEL)

Court 7

10:00: Grigor DIMITROV (BUL) v Marcos GIRON (USA)

Carole MONNET (FRA) v Karolína MUCHOVA (CZE)

Bernarda PERA (USA) v Jil TEICHMANN (CHE)

Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) v Thanasi KOKKINAKIS (AUS)

Court 8

10:00: Aljaz BEDENE (SLO) v Christopher O'CONNELL (AUS)

Pablo CUEVAS (URU) v Jenson BROOKSBY (USA)

Astra SHARMA (AUS v Varvara GRACHEVA

Mirjam BJORKLUND (SWE) v Donna VEKIC (CRO)

Court 9

10:00: Daniel ALTMAIER (GER) v Jaume MUNAR (ESP)

Aliaksandra SASNOVICH v Xinyu WANG (CHN)

Olga DANILOVIC (SRB) v Dalma GALFI (HUN)

Michael MMOH (USA) v Bernabe ZAPATA MIRALLES (ESP)

Court 12

10:00: Beatriz HADDAD MAIA (BRA) v Cristina BUCSA (ESP)

Botic VAN DE ZANDSCHULP (NED) v Pavel KOTOV

Camilo UGO CARABELLI (ARG) v Aslan KARATSEV

Lauren DAVIS (USA) v Marie BOUZKOVA (CZE)

Court 13

10:00: Borna CORIC (CRO) v Carlos TABERNER (ESP)

Katerina SINIAKOVA (CZE) v Petra MARTIC (CRO)

Alison VAN UYTVANCK (BEL) v Ann LI (USA)

Jason KUBLER (AUS) v Denis KUDLA (USA)

Court 14

10:00: Camila OSORIO (COL) v Harmony TAN (FRA)

Taro DANIEL (JPN) v Gregoire BARRERE (FRA)

Nuno BORGES (POR) v Karen KHACHANOV

Belinda BENCIC (SUI) v Reka Luca JANI (HUN)

