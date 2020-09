French Open: Order of Play

Order of Play for Day One of the French Open at Roland Garros with Andy Murray, Johanna Konta and Dan Evans flying the flag for Britain.

(All times local, +1 hour from BST)

Court Philippe Chatrier

11:00: Jannik Sinner (Ita) v (11) David Goffin (Bel), (1) Simona Halep (Rom) v Sara Sorribes Tormo (Spa), (17) Anett Kontaveit (Est) v Caroline Garcia (Fra), (16) Stan Wawrinka (Swi) v Andy Murray (Gbr)

Court Suzanne Lenglen

11:00: (10) Victoria Azarenka (Blr) v Danka Kovinic (Mne), Jurij Rodionov (Aut) v Jeremy Chardy (Fra), (9) Johanna Konta (Gbr) v Cori Gauff (USA), (6) Alexander Zverev (Ger) v Dennis Novak (Aut)

Court Simonne Mathieu

11:00: Margarita Gasparyan (Rus) v (16) Elise Mertens (Bel), Anna Karolina Schmiedlova (Svk) v Venus Williams (USA), (23) Benoit Paire (Fra) v Soon Woo Kwon (Kor), Miomir Kecmanovic (Ser) v (12) Diego Sebastian Schwartzman (Arg)

Court 7

11:00: Marie Bouzkova (Cze) v Kaia Kanepi (Est), Elliot Benchetrit (Fra) v (21) John Isner (USA), (24) Borna Coric (Cro) v Norbert Gombos (Svk), Anna Kalinskaya (Rus) v Eugenie Bouchard (Can)

Court 9

11:00: Sebastian Korda (USA) v Andreas Seppi (Ita), Marco Cecchinato (Ita) v (25) Alex De Minaur (Aus), Camila Giorgi (Ita) v Martina Trevisan (Ita), Greet Minnen (Bel) v Nadia Podoroska (Arg)

Court 10

11:00: Anna Blinkova (Rus) v Astra Sharma (Aus), Pablo Andujar (Spa) v Stefano Travaglia (Ita), Jordan Thompson (Aus) v Radu Albot (Mol)

Court 11

11:00: Kamilla Rakhimova (Rus) v Shelby Rogers (USA), Tomas Machac (Cze) v (27) Taylor Harry Fritz (USA), Irina-Camelia Begu (Rom) v Jil Belen Teichmann (Swi), Nina Stojanovic (Ser) v Barbora Krejcikova (Cze)

Court 12

11:00: Maddison Inglis (Aus) v (27) Ekaterina Alexandrova (Rus), Federico Coria (Arg) v Jason Jung (Tpe), Federico Delbonis (Arg) v Juan Ignacio Londero (Arg), (24) Dayana Yastremska (Ukr) v Daria Gavrilova (Aus)

Court 13

11:00: Benjamin Bonzi (Fra) v Emil Ruusuvuori (Fin), Aliaksandra Sasnovich (Blr) v Anna-Lena Friedsam (Ger), Dominik Koepfer (Ger) v Antoine Hoang (Fra), Kirsten Flipkens (Bel) v (23) Yulia Putintseva (Kaz)

Court 14

11:00: Ajla Tomljanovic (Aus) v (20) Maria Sakkari (Gre), (32) Dan Evans (Gbr) v Kei Nishikori (Jpn), (32) Barbora Zahlavova Strycova (Cze) v Varvara Lepchenko (USA), Corentin Moutet (Fra) v Lorenzo Giustino (Ita)

