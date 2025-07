Wimbledon 2025: Order of Play and match schedule for Centre Court, No 1 Court, No 2 Court and more

Take a look at Thursday's Order of Play in the Wimbledon Championships at the All England Club.

(All times are BST - 11am start unless stated - seeds in brackets - British players in bold)

Centre Court - 1.30pm

Dan Evans (GB) vs (6) Novak Djokovic (Ser)

(GB) vs (6) Novak Djokovic (Ser) (8) Iga Swiatek (Pol) vs Catherine McNally (US)

(1) Jannik Sinner (Ita) vs Aleksandar Vukic (Aus)

Court One - 1pm

(7) Mirra Andreeva (Rus) vs Lucia Bronzetti (Ita)

Maria Sakkari (Gre) vs (11) Elena Rybakina (Kaz)

(4) Jack Draper (GB) vs Marin Cilic (Cro)

Court 2

(11) Alex de Minaur (Aus) vs Arthur Cazaux (Fra)

(17) Barbora Krejcikova (Cze) vs Caroline Dolehide (US)

(28) Sofia Kenin (US) vs Jessica Bouzas Maneiro (Spa)

(10) Ben Shelton (US) vs Rinky Hijikata (Aus)

Court 3

Veronika Kudermetova (Rus) vs (10) Emma Navarro (US)

(19) Grigor Dimitrov (Bul) vs Corentin Moutet (Fra)

Sebastian Ofner (Aut) vs (13) Tommy Paul (US)

(16) Daria Kasatkina (Aus) vs Irina-Camelia Begu (Rom)

Court 12

Marcos Giron (US) vs (15) Jakub Mensik (Cze)

August Holmgren (Den) vs (21) Tomas Machac (Cze)

(23) Clara Tauson (Den) vs Anna Kalinskaya (Rus)

Court 18

(22) Flavio Cobolli (Ita) vs Jack Pinnington Jones (GB)

(GB) Suzan Lamens (Ned) vs (18) Ekaterina Alexandrova (Rus)

Yuliia Starodubtseva (Ukr) vs (19) Ludmilla Samsonova (Rus)

Marton Fucsovics (Hun) vs Gael Monfils (Fra)

Court 4

Alexander Erler (Aut) & Constantin Frantzen (Ger) vs Jenson Brooksby (US) & Adam Walton (Aus)

Quinn Gleason (US) & Ingrid Martins (Bra) vs Alexandra Eala (Phi) & Eva Lys (Ger)

(11) Sadio Doumbia (Fra) & Fabien Reboul (Fra) vs Zizou Bergs (Bel) & Gabriel Diallo (Can)

Emily Appleton (GB) & Heather Watson (GB) vs (5) Mirra Andreeva (Rus) & Diana Shnaider (Rus)

Court 5

Yi Fan Xu (Chn) & Zhaoxuan Yang (Chn) vs (7) Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Ellen Perez (Aus)

(10) Timea Babos (Hun) & Luisa Stefani (Bra) vs Jaqueline Cristian (Rom) & Magali Kempen (Rom)

(13) Nathaniel Lammons (US) & Jack Withrow (US) vs Pierre-Hugues Herbert (Fra) & Jordan Thompson (Aus)

Billy Harris (GB) & Marcus Willis (GB) vs Alexander Bublik (Kaz) & Flavio Cobolli (Ita)

Court 6

Camila Osorio (Col) & Alycia Parks (US) vs Alicia Barnett (GB) & Eden Silva (GB)

(GB) & (GB) Guido Andreozzi (Arg) & Marcelo Demoliner (Bra) vs (9) Christian Harrison (US) & Evan King (US)

(10) Hugo Nys (Mon) & Edouard Roger-Vasselin (Fra) vs Benjamin Bonzi (Fra) & Gregoire Jacq (Fra)

Victoria Azarenka (Blr) & Ashlyn Krueger (US) vs Greet Minnen (Bel) & Monica Niculescu (Rom)

Court 8

Petr Nouza (Cze) & Patrik Rikl (Cze) vs (15) Matthew Ebden (Aus) & John Peers (Aus)

(4) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Jelena Ostapenko (Lat) vs Oksana Kalashnikova (Geo) & Elena Pridankina (Rus)

Cristina Bucsa (Spa) & Miyu Kato (Jpn) vs (3) Sara Errani (Ita) & Jasmine Paolini (Ita)

Lui Maxted (GB) & Connor Thomson (GB) vs (8) Nikola Mektic (Cro) & Michael Venus (NZ)

Court 9

Yunchaokete Bu (Chn) & Ray Ho (Tpe) vs (4) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg)

Shuko Aoyama (Jpn) & Ena Shibahara (Jpn) vs Magda Linette (Pol) & Bernarda Pera (US)

(9) Tereza Mihalikova (Svk) & Olivia Nicholls (GB) vs Kamilla Rakhimova (Rus) & Anna Siskova (Cze)

(GB) vs Kamilla Rakhimova (Rus) & Anna Siskova (Cze) Lucia Bronzetti (Ita) & Ann Li (US) vs Olivia Gadecki (Aus) & Desirae Krawczyk (US)

Court 10

Ajla Tomljanovic (Aus) & Viktoriya Tomova (Bul) vs Eri Hozumi (Jpn) & Aldila Sutjiadi (Ina)

Ella McDonald (GB) & Mingge Xu (GB) vs Linda Noskova (Cze) & Rebecca Sramkova (Svk)

(8) Veronika Kudermetova (Rus) & Elise Mertens (Bel) vs Hannah Klugman (GB) & Mika Stojsavljevic (GB)

(GB) & (GB) Adam Pavlasek (Cze) & Jan Zielinski (Pol) vs Santiago González (Mex) & Austin Krajicek (US)

Court 14

Francisco Cabral (Por) & Lucas Miedler (Aut) vs Jamie Murray (GB) & Rajeev Ram (US)

(GB) & Rajeev Ram (US) Fabian Marozsan (Hun) vs Jaume Munar (Spa)

Anastasia Zakharova (Rus) vs Dayana Yastremska (Ukr)

Johannus Monday (GB) & David Stevenson (GB) vs Mattia Bellucci (Ita) & Fabian Marozsan (Hun)

Court 16

(5) Julian Cash (GB) & Lloyd Glasspool (GB) vs Vasil Kirkov (US) & Bart Stevens (Ned)

(GB) & (GB) vs Vasil Kirkov (US) & Bart Stevens (Ned) Katie Volynets (US) vs Elisabetta Cocciaretto (Ita)

Danielle Collins (US) vs Veronika Erjavec (Slo)

(29) Brandon Nakashima (US) v Reilly Opelka (US)

Court 17

Xin Yu Wang (Chn) vs Zeynep Sonmez (Tur)

Elsa Jacquemot (Fra) vs Belinda Bencic (Swi)

(6) Joe Salisbury (GB) & Neal Skupski (GB) v Charles Broom (GB) & Joshua Paris (GB)

(GB) & (GB) v (GB) & (GB) Lorenzo Sonego (Ita) vs Nikoloz Basilashvili (Geo)

