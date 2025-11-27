Metro Bank One Day Cup: Women's fixtures and dates for 2026 competition
Thursday 27 November 2025 12:07, UK
Check out the fixtures for the women's Metro Bank One Day Cup in 2026, which begins on April 11 and concludes with the final in Southampton on September 19.
Saturday April 11
- Durham vs Lancashire (Chester-le-Street)
- Hampshire vs Essex (Southampton)
- Somerset vs Yorkshire (Taunton)
- Warwickshire vs Surrey (Edgbaston)
Wednesday April 15
- Durham vs Essex (Chester-le-Street)
- Surrey vs Yorkshire (The Kia Oval)
- The Blaze vs Lancashire (Trent Bridge)
- Warwickshire vs Hampshire (Edgbaston)
Saturday April 18
- Essex vs Warwickshire (Chelmsford)
- Lancashire vs Somerset (Emirates Old Trafford)
- Surrey vs Durham (The Kia Oval)
- Yorkshire vs The Blaze (TBC)
Saturday April 25
- Essex vs The Blaze (Chelmsford)
- Hampshire vs Durham (Southampton)
- Lancashire vs Yorkshire (Emirates Old Trafford)
- Somerset vs Surrey (Taunton)
Wednesday April 29
- Hampshire vs Surrey (Southampton)
- Somerset vs Essex (TBC)
- The Blaze vs Warwickshire (Trent Bridge)
- Yorkshire vs Durham (TBC)
Saturday May 2
- Durham vs The Blaze (Chester-le-Street)
- Lancashire vs Hampshire (Emirates Old Trafford)
- Warwickshire vs Somerset (Edgbaston)
- Yorkshire vs Essex (TBC)
Monday May 4
- The Blaze vs Surrey (Trent Bridge)
Wednesday May 6
- Essex vs Lancashire (Chelmsford)
- Hampshire vs Somerset (Southampton)
- Warwickshire vs Durham (Edgbaston)
Wednesday May 13
- Lancashire vs Warwickshire (Emirates Old Trafford)
- Somerset vs The Blaze (TBC)
- Surrey vs Essex (The Kia Oval)
- Yorkshire vs Hampshire (York)
Friday May 15
- The Blaze vs Hampshire (TBC)
Saturday May 16
- Durham vs Somerset (Chester-le-Street)
- Surrey vs Lancashire (The Kia Oval)
- Yorkshire vs Warwickshire (TBC)
Saturday June 13
- Essex vs Durham (Chelmsford)
- Somerset vs Hampshire (Taunton)
- Surrey vs The Blaze (Beckenham)
- Warwickshire vs Lancashire (TBC)
Wednesday June 17
- Durham vs Yorkshire (Chester-le-Street)
- Essex vs Hampshire (Chelmsford)
- Lancashire vs The Blaze (TBC)
- Somerset vs Warwickshire (TBC)
Tuesday June 23
- Durham vs Surrey (Chester-le-Street)
- Lancashire vs Essex (TBC)
- The Blaze vs Yorkshire (Chesterfield)
Wednesday June 24
- Hampshire vs Warwickshire (Southampton)
Wednesday August 19
- Essex vs Somerset (Chelmsford)
- Surrey vs Hampshire (Guildford)
- The Blaze vs Durham (Trent Bridge)
- Warwickshire vs Yorkshire (Edgbaston)
Wednesday August 26
- Hampshire vs Lancashire (Southampton)
- Somerset vs Durham (Taunton)
- Warwickshire vs The Blaze (Edgbaston)
- Yorkshire vs Surrey (TBC)
Thursday September 3
- Durham vs Hampshire (Chester-le-Street)
- Lancashire vs Surrey (Emirates Old Trafford)
- Warwickshire vs Essex (TBC)
- Yorkshire vs Somerset (Headingley)
Sunday September 6
- Essex vs Surrey (Chelmsford)
- Hampshire vs Yorkshire (Southampton)
- Lancashire vs Durham (Emirates Old Trafford)
- The Blaze vs Somerset (Trent Bridge)
Wednesday September 9
- Essex vs Yorkshire (Chelmsford)
- Hampshire vs The Blaze (Southampton)
- Somerset vs Lancashire (TBC)
- Surrey vs Warwickshire (The Kia Oval)
Friday September 11
- The Blaze vs Essex (Chesterfield)
Saturday September 12
- Durham vs Warwickshire (Chester-le-Street)
- Surrey vs Somerset (The Kia Oval)
- Yorkshire vs Lancashire (TBC)
Wednesday September 16
- Play-off: TBC vs TBC (TBC)
Saturday September 19
- Final: TBC vs TBC (Southampton)