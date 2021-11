Grand Slam of Darts 2021: Results

Gerwyn Price won the Grand Slam of Darts for a third time (Image: PDC)

Gerwyn Price beat Peter Wright to win the Grand Slam of Darts after nine days of darting drama in Wolverhampton.

World No 1 Gerwyn Price added a third Grand Slam title to his glittering CV and is the only man to triumph at the Aldersley Leisure Village after triumphing in 2018 and 2019.

Grand Slam of Darts - Roll of Honour 6 Phil Taylor 3 Michael van Gerwen Gerwyn Price 1 Jose De Sousa, Raymond van Barneveld Scott Waites

Final Results

Sunday November 21

Gerwyn Price (1) 16-8 Peter Wright (2)

Semi-Final Results

Sunday November 21

Afternoon Session

Gerwyn Price (1) 16-9 James Wade (4)

Peter Wright (2) 16-12 Michael Smith

Quarter-Final results

Friday November 19

James Wade 16-14 Rob Cross

Gerwyn Price 16-12 Jonny Clayton

Saturday November 20

Michael van Gerwen 13-16 Michael Smith

Peter Wright 16-13 Fallon Sherrock

Second Round Results

Wednesday November 17

Ryan Joyce 4-10 Rob Cross

James Wade (4) 10-2 Rowby-John Rodriguez

Gerwyn Price (1) 10-8 Bradley Brooks

Jonny Clayton (8) 10-2 Nathan Rafferty

Thursday November 18

Michael Smith 10-5 Joe Cullen

Peter Wright 10-9 Jose De Sousa

Mensur Suljovic 5-10 Fallon Sherrock

Michael van Gerwen 10-8 Gary Anderson

Group Stage Results

Saturday November 13

Afternoon Session - First Round Group Matches

Ryan Joyce 5-4 Stephen Bunting (D)

Krzysztof Ratajski 5-1 Martin Schindler (A)

Bradley Brooks 5-1 Mervyn King (B)

Jim Williams 5-4 James Wade

Rob Cross 5-0 Boris Krcmar (C)

Jonny Clayton 5-3 Rusty-Jake Rodriguez (B)

Gerwyn Price 5-4 Nathan Rafferty (A)

Rowby-John Rodriguez 5-3 Chris Dobey (D)

Evening Session - First Round Group Matches

Gabriel Clemens 5-1 Mike De Decker (E)

Jose de Sousa 5-1 Matt Campbell (F)

Mensur Suljovic 5-3 Luke Humphries (F)

Gary Anderson 5-1 Joe Davis (H)

Michael van Gerwen 5-0 Lisa Ashton (G)

Joe Cullen 5-0 John Henderson (G)

Peter Wright 5-1 Fallon Sherrock (E)

Michael Smith 5-4 Raymond van Barneveld (H)

Sunday November 14

Afternoon Session - First Round Group Matches

Martin Schindler 2-5 Nathan Rafferty (A)

Mervyn King 5-4 Rusty-Jake Rodriguez (B)

James Wade 5-2 Boris Krcmar (C)

Chris Dobey 3-5 Stephen Bunting (D)

Ryan Joyce 5-1 Rowby-John Rodriguez (D)

Rob Cross 5-3 Jim Williams (C)

Gerwyn Price 5-0 Krzysztof Ratajski (A)

Jonny Clayton 5-3 Bradley Brooks (B)

Evening Session - First Round Group Matches

Luke Humphries 5-3 Matt Campbell (F)

Raymond van Barneveld 5-0 Joe Davis (H)

John Henderson 5-2 Lisa Ashton (G)

Fallon Sherrock 5-0 Mike De Decker (E)

Jose de Sousa 5-4 Mensur Suljovic (F)

Michael Smith 5-2 Gary Anderson (H)

Gabriel Clemens 5-4 Peter Wright (E)

Michael van Gerwen 5-2 Joe Cullen (G)

Monday November 15 - First Round Group Matches

Chris Dobey 5-3 Ryan Joyce (D)

Gerwyn Price 4-5 Martin Schindler (A)

Boris Krcmar 1-5 Jim Williams (C)

James Wade 5-2 Rob Cross (C)

Bradley Brooks 5-3 Rusty-Jake Rodriguez (B)

Jonny Clayton 5-4 Mervyn King (B)

Krzysztof Ratajski 4-5 Nathan Rafferty (A)

Stephen Bunting 1-5 Rowby-John Rodriguez (D)

Tuesday November 16 - First Round Group Matches

Gabriel Clemens 3-5 Fallon Sherrock (E)

Peter Wright 5-0 Mike De Decker (E)

Luke Humphries 5-3 Jose de Sousa (F)

Mensur Suljovic 5-0 Matt Campbell (F)

John Henderson 1-5 Michael van Gerwen (G)

Joe Cullen 5-2 Lisa Ashton (G)

Raymond van Barneveld 2-5 Gary Anderson (H)

Michael Smith 5-3 Joe Davis (H)

Grand Slam of Darts 2021: Prize Money Winner £125,000 Runner-Up £65,000 Semi-Finalists £40,000 Quarter-Finalists £20,000 Last 16 £10,000 Thiird place in group £7,500 Fourth place in Group £4,000 Group Winner Bonus £3,500

Group Stage Draw

Group A

(1) Gerwyn Price

Krzysztof Ratajski

Martin Schindler

Nathan Rafferty

Group B

(8) Jonny Clayton

Mervyn King

Bradley Brooks

European Development Tour Champion

Group C

(4) James Wade

Rob Cross

Boris Krcmar

Jim Williams

Group D

(5) Chris Dobey

Stephen Bunting

Ryan Joyce

Rowby-John Rodriguez

Group E

(2) Peter Wright

Gabriel Clemens

Mike De Decker

Fallon Sherrock

Group F

(7) Jose de Sousa

Luke Humphries

Mensur Suljovic

Matt Campbell

Group G

(3) Michael van Gerwen

Joe Cullen

John Henderson

Lisa Ashton

Group H

(6) Gary Anderson

Michael Smith

Raymond van Barneveld

Joe Davis

