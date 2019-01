Saudi International: Tee times for the second round in Saudi Arabia

Tee times and groupings for the second round of the inaugural Saudi International at Royal Greens Golf and Country Club.

Gbr & Irl unless stated; all times GMT; (a) denotes amateurs

Starting at hole 1

0415 Tapio Pulkkanen (Fin), David Horsey, Todd Clements

0425 Romain Wattel (Fra), Andres Romero (Arg), Fabrizio Zanotti (Pry)

0435 Yusaku Miyazato (Jpn), Liam Johnston, Romain Langasque (Fra)

0445 Maximilian Kieffer (Ger), Kalle Samooja (Fin), Kim Koivu (Fin)

0455 Raphael Jacquelin (Fra), Dean Burmester (Rsa), Pelle Edberg (Swe)

0505 Sam Brazel (Aus), Wade Ormsby (Aus), Adrian Otaegui (Spa)

0515 Matthew Southgate, Adri Arnaus (Spa), Sebastian Soderberg (Swe)

0525 Mikko Korhonen (Fin), Pedro Figueiredo (Por), Shubhankar Sharma (Ind)

0535 James Morrison, Gavin Green (Mal), Jack Singh Brar

0545 Jens Dantorp (Swe), Hyo-won Park (Kor), Ivan Cantero Gutierrez (Spa)

0555 Clement Sordet (Fra), Robert Macintyre, Nacho Elvira (Spa)

0845 Shaun Norris (Rsa), Joachim B. Hansen (Den), Alfie Plant

0855 Mike Lorenzo-Vera (Fra), Nino Bertasio (Ita), Victor Perez (Fra)

0905 Justin Harding (Rsa), Ross Fisher, Joost Luiten (Ned)

0915 Jorge Campillo (Spa), Bernd Wiesberger (Aut), Tom Lewis

0925 Henrik Stenson (Swe), Justin Rose, Brooks Koepka (USA)

0935 Eddie Pepperell, Patrick Reed (USA), Lee Westwood

0945 Brandon Stone (Rsa), Thomas Pieters (Bel), Alvaro Quiros (Spa)

0955 Thomas Detry (Bel), Ryan Fox (Nzl), Thomas Bjorn (Den)

1005 Soren Kjeldsen (Den), Chris Paisley, (a) Saud Alb Sharif (Sau)

1015 Christiaan Bezuidenhout (Rsa), (a) Shergo Alb Kurdi (Jor), Matteo Manassero (Ita)

1025 Steven Brown, Jake McLeod (Aus), David Law

Starting at hole 10

0415 Matthew Jordan, Zander Lombard (Rsa), (a) Rayhan Thomas (Ind)

0425 Kurt Kitayama (USA), Jordan Smith, Andrea Pavan (Ita)

0435 Renato Paratore (Ita), Victor Dubuisson (Fra), Erik Van Rooyen (Rsa)

0445 Alexander Levy (Fra), Haotong Li (Chn), David Lipsky (USA)

0455 Matt Wallace, Sergio Garcia (Spa), Dustin Johnson (USA)

0505 Ian Poulter, Thorbjorn Olesen (Den), Bryson DeChambeau (USA)

0515 Andy Sullivan, Ernie Els (Rsa), Othman Almulla (Sau)

0525 Paul Waring, Aaron Rai, Richard Sterne (Rsa)

0535 Trevor Immelman (Rsa), Lee Slattery, (a) Abdulrahma Alb Mansour (Sau)

0545 Gonzalo Fernandez-Castano (Spa), Benjamin Hebert (Fra), Pablo Larrazabal (Spa)

0555 Ashley Chesters, Stuart Manley, Min Woo Lee (Aus)

0845 Sean Crocker (USA), Marcus Kinhult (Swe), David Howell

0855 Haydn Porteous (Rsa), Gaganjeet Bhullar (Ind), Matthias Schwab (Aut)

0905 Stephen Gallacher, Sam Horsfield, Bradley Dredge

0915 Matthieu Pavon (Fra), Niklas Lemke (Swe), Robert Rock

0925 Ashun Wu (Chn), Robert Karlsson (Swe), George Coetzee (Rsa)

0935 Lorenzo Gagli (Ita), Justin Walters (Rsa), David Drysdale

0945 Alejandro Canizares (Spa), Bernd Ritthammer (Ger), Jeff Winther (Den)

0955 Nicolas Colsaerts (Bel), Scott Jamieson, Joakim Lagergren (Swe)

1005 Jeunghun Wang (Kor), Edoardo Molinari (Ita), Paul Dunne

1015 Jacques Kruyswijk (Rsa), Hideto Tanihara (Jpn), Grant Forrest

1025 Richie Ramsay, Scott Hend (Aus), Oliver Fisher

