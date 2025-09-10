DP World Tour 2026 schedule: Tournament dates and venues for golf majors, Rolex Series events and more
Full schedule for 2026 DP World Tour; Amgen Irish Open moves to Donald Trump-owned course in Doonbeg, County Clare; five Rolex Series events remain same - Hero Dubai Desert Classic, Genesis Scottish Open, BMW PGA Championship, Abu Dhabi Championship, DP World Tour Championship
Wednesday 10 September 2025 15:47, UK
Tournament dates and venues for the 2026 DP World Tour, with a minimum of 42 tournaments taking place across at least 25 countries.
The Amgen Irish Open, held at The K Club in 2025 as Rory McIlroy recorded a thrilling victory, will move to a Donald Trump-owned course in Doonbeg in County Clare.
The five Rolex Series events remain the same in 2026, in the Hero Dubai Desert Classic (January), Genesis Scottish Open (July), BMW PGA Championship (September), Abu Dhabi Championship (November) and DP World Tour Championshi (November).
DP World Tour 2026 - tournament dates and venues
Rolex Series events and major championships in bold
Opening Swing
November 27-30 2025 - BMW Australian PGA Championship (Royal Queensland GC, Brisbane, Australia)
December 4-7 - Australian Open (Royal Melbourne GC, Melbourne, Australia)
December 4-7 - Nedbank Golf Challenge (Gary Player CC, Sun City, South Africa)
December 11-14 - Alfred Dunhill Championship (Royal Johannesburg Club, Johannesburg, South Africa)
December 18-21 - AfrAsia Bank Mauritius Open (Heritage La Réserve GC, Heritage Bel Ombre, Mauritius)
International Swing
January 16-19 - Dubai Invitational (Dubai Creek Resort, Dubai, UAE)
January 22-25 - Hero Dubai Desert Classic (Emirates GC, Dubai, UAE)
January 29-February 1 - Bahrain Championship (Royal GC, Kingdom of Bahrain)
February 5-8 - Middle East event (TBA)
February 19-22 - Magical Kenya Open (TBA, Kenya)
February 26-March 1 - Investec South African Open Championship (Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa)
March 5-8 - Joburg Open (Houghton GC, Johannesburg, South Africa)
Asian Swing
March 19-22 - Hainan Classic (Mission Hills Hainan, China)
March 26-29 - Hero Indian Open (TBA, India)
April 9-12 - The Masters (Augusta National GC, Augusta, GA, USA)
April 23-26 - Volvo China Open (Shanghai Enhance Anting GC, Shanghai, China)
April 30-May 3 - Turkish Airlines Open (TBA, Turkey)
European Swing
May 7-10 - Estrella Damm Catalunya Championship (Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain)
May 14-17 - PGA Championship (Aronimink GC, Newtown Square, PA, USA)
May 21-24 - Soudal Open (Rinkven International GC, Antwerp, Belgium)
May 28-31 - Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol (Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Kitzbühel, Austria)
June 4-7 - KLM Open (The International, Amsterdam, The Netherlands)
June 18-21 - US Open (Shinnecock Hills GC, Southampton, NY, USA)
June 25-28 - Open d'Italia (TBA, Kenya)
July 2-5 - BMW International Open (Golfclub München Eichenried, Munich, Germany)
Closing Swing
July 9-12 - Genesis Scottish Open (The Renaissance Club, North Berwick, Scotland)
July 9-12 - ISCO Championship (Hurstbourne CC, Louisville, KY, USA)
July 16-19 - The 154th Open (Royal Birkdale GC, Southport, England)
July 16-19 - Corales Puntacana Championship (Puntacana Resort & Club, Punta Cana, Dominican Republic)
August 13-16 - Danish Golf Championship (Great Northern, Kerteminde, Funen, Denmark)
August 20-23 - European event (TBA)
Back 9 events
August 27-30 - Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo (The Belfry Hotel and Resort, Sutton Coldfield, England)
September 3-6 - Omega European Masters (Crans-sur-Sierre GC, Crans Montana, Switzerland)
September 10-13 - Amgen Irish Open (Trump International Golf Links & Hotel Ireland, Doonbeg, Ireland)
September 17-20 - BMW PGA Championship (Wentworth Club, Virginia Water, Surrey, England)
September 24-27 - FedEx Open de France (Le Golf National, Saint-Quentin-en-Yvelines, France)
October 1-4 - Alfred Dunhill Links Championship (Old Course St Andrews, Carnoustie & Kingsbarns, Scotland)
October 8-11 - Open de España presented by Madrid (Club de Campo Villa de Madrid, Madrid, Spain)
October 15-18 - DP World India Championship (Delhi GC, New Delhi, India)
October 22-25 - Genesis Championship (TBA, South Korea)
DP World Tour Play-Offs
November 5-8 - Abu Dhabi Championship (TBA, Abu Dhabi, UAE)
November 12-15 - DP World Tour Championship (Jumeirah Golf Estates, Earth Course, Dubai, UAE)