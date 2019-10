Bermuda Championship

Port Royal GC 31 Oct - 3 Nov In Progress

Bermuda Championship # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 USA Rob Oppenheim -7 13 -7 - - - - 0 2 USA Scottie Scheffler -6 9 -6 - - - - 0 T3 AUS John Senden -5 17 -5 - - - - 0 T3 USA Beau Hossler -5 16 -5 - - - - 0 T3 USA Chris Baker -5 13 -5 - - - - 0 T3 USA Joseph Bramlett -5 12 -5 - - - - 0 T3 USA Wes Roach -5 10 -5 - - - - 0 T8 USA Scott Stallings -4 14 -4 - - - - 0 T8 USA Patrick Rodgers -4 13 -4 - - - - 0 T8 USA Ryan Brehm -4 13 -4 - - - - 0 T8 AUS Cameron Davis -4 12 -4 - - - - 0 T8 USA Bo Hoag -4 11 -4 - - - - 0 T8 USA Hank Lebioda -4 10 -4 - - - - 0 T14 USA Boo Weekley -3 16 -3 - - - - 0 T14 USA John Merrick -3 16 -3 - - - - 0 T14 CAN David Hearn -3 15 -3 - - - - 0 T14 USA Patrick Fishburn -3 10 -3 - - - - 0 T14 PRI Rafael Campos -3 10 -3 - - - - 0 T19 AUS Cameron Percy -2 17 -2 - - - - 0 T19 USA J. J. Henry -2 17 -2 - - - - 0 T19 USA Tommy Gainey -2 17 -2 - - - - 0 T19 USA Chad Campbell -2 16 -2 - - - - 0 T19 NZL Tim Wilkinson -2 16 -2 - - - - 0 T19 USA Brendon Todd -2 15 -2 - - - - 0 T19 USA Shawn Stefani -2 15 -2 - - - - 0 T19 USA Aaron Wise -2 14 -2 - - - - 0 T19 USA Kevin Stadler -2 14 -2 - - - - 0 T19 USA Mark Hubbard -2 13 -2 - - - - 0 T19 IRL Seamus Power -2 12 -2 - - - - 0 T19 USA Chase Seiffert -2 11 -2 - - - - 0 T19 SWE Henrik Norlander -2 9 -2 - - - - 0 T32 USA Zac Blair -1 18 -1 70 - - - 70 T32 AUS Rod Pampling -1 16 -1 - - - - 0 T32 USA Lanto Griffin -1 14 -1 - - - - 0 T32 USA Doc Redman -1 13 -1 - - - - 0 T32 KOR Sang-Moon Bae -1 13 -1 - - - - 0 T32 USA Daniel Augustus -1 10 -1 - - - - 0 T32 USA Kramer Hickok -1 10 -1 - - - - 0 T32 NOR Kristoffer Ventura -1 9 -1 - - - - 0 T40 ZIM Brendon de Jonge Par 17 Par - - - - 0 T40 USA Josh Teater Par 16 Par - - - - 0 T40 CAN Roger Sloan Par 15 Par - - - - 0 T40 USA Brian Stuard Par 14 Par - - - - 0 T40 ENG Ben Taylor Par 12 Par - - - - 0 T40 USA Fred Funk Par 12 Par - - - - 0 T40 DNK Sebastian Cappelen Par 11 Par - - - - 0 T40 AUS Rhein Gibson Par 10 Par - - - - 0 T48 AUS Robert Allenby 1 17 1 - - - - 0 T48 AUT Sepp Straka 1 15 1 - - - - 0 T48 USA Paul Stankowski 1 10 1 - - - - 0 T51 USA Bo Van Pelt 2 18 2 73 - - - 73 T51 ENG Brian Davis 2 18 2 73 - - - 73 T51 USA Jason Bohn 2 15 2 - - - - 0 T51 USA Cameron Beckman 2 10 2 - - - - 0 T55 USA Davis Love III 3 14 3 - - - - 0 T55 USA Sam Ryder 3 13 3 - - - - 0 T55 USA Taylor Funk 3 12 3 - - - - 0 T55 USA Maverick McNealy (a) 3 11 3 - - - - 0 59 USA George McNeill 4 16 4 - - - - 0 60 USA Frank Lickliter 7 16 7 - - - - 0 GER Alex Cejka Par 0 Par - - - - 0 SWE Alexander Noren Par 0 Par - - - - 0 IND Anirban Lahiri Par 0 Par - - - - 0 IND Arjun Atwal Par 0 Par - - - - 0 USA Ben Crane Par 0 Par - - - - 0 RSA Branden Grace Par 0 Par - - - - 0 USA Brett Quigley Par 0 Par - - - - 0 USA Brian Gay Par 0 Par - - - - 0 PAR Carlos Franco Par 0 Par - - - - 0 USA Charlie Beljan Par 0 Par - - - - 0 USA Chip McDaniel Par 0 Par - - - - 0 USA D. J. Trahan Par 0 Par - - - - 0 SWE Daniel Chopra Par 0 Par - - - - 0 SWE David Lingmerth Par 0 Par - - - - 0 USA Denny McCarthy Par 0 Par - - - - 0 USA Derek Ernst Par 0 Par - - - - 0 USA Dominic Bozzelli Par 0 Par - - - - 0 USA Doug Ghim Par 0 Par - - - - 0 BER Dwayne Pearman Par 0 Par - - - - 0 USA Eric Axley Par 0 Par - - - - 0 ARG Fabian Gomez Par 0 Par - - - - 0 USA Gary Nicklaus Par 0 Par - - - - 0 CAN Graham DeLaet Par 0 Par - - - - 0 USA Guy Boros Par 0 Par - - - - 0 USA Harry Higgs Par 0 Par - - - - 0 USA Heath Slocum Par 0 Par - - - - 0 BER Jarryd Dillas Par 0 Par - - - - 0 USA John Rollins Par 0 Par - - - - 0 USA Johnson Wagner Par 0 Par - - - - 0 USA Jonathan Byrd Par 0 Par - - - - 0 USA Jonathan Kaye Par 0 Par - - - - 0 USA Kenny Leseur Par 0 Par - - - - 0 KOR Kyoung-Hoon Lee Par 0 Par - - - - 0 USA Mark Wilson Par 0 Par - - - - 0 USA Michael Gellerman Par 0 Par - - - - 0 CAN Michael Gligic Par 0 Par - - - - 0 BER Michael Sims Par 0 Par - - - - 0 CAN Mike Weir Par 0 Par - - - - 0 ARG Nelson Ledesma Par 0 Par - - - - 0 USA Ollie Schniederjans Par 0 Par - - - - 0 USA Parker McLachlin Par 0 Par - - - - 0 USA Peter Uihlein Par 0 Par - - - - 0 USA Ricky Barnes Par 0 Par - - - - 0 USA Robby Shelton Par 0 Par - - - - 0 USA Robert Garrigus Par 0 Par - - - - 0 USA Robert Streb Par 0 Par - - - - 0 USA Roberto Castro Par 0 Par - - - - 0 MEX Roberto Diaz Par 0 Par - - - - 0 SCO Russell Knox Par 0 Par - - - - 0 USA Ryan Armour Par 0 Par - - - - 0 USA Scott Harrington Par 0 Par - - - - 0 USA Smylie Kaufman Par 0 Par - - - - 0 USA Spike McRoy Par 0 Par - - - - 0 USA Ted Purdy Par 0 Par - - - - 0 USA Tim Herron Par 0 Par - - - - 0 USA Tyler Duncan Par 0 Par - - - - 0 USA Tyler McCumber Par 0 Par - - - - 0 USA Vince Covello Par 0 Par - - - - 0 USA Will MacKenzie Par 0 Par - - - - 0 USA Zack Sucher Par 0 Par - - - - 0

Last updated: Thu Oct 31 2019 14:54:42

