WGC-Mexico Championship

Chapultepec GC 20 Feb - 23 Feb In Progress

WGC-Mexico Championship # Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total 1 CAN Corey Conners -4 14 -4 - - - - 0 T2 USA Billy Horschel -3 15 -3 - - - - 0 T2 USA Bubba Watson -3 15 -3 - - - - 0 T2 NIR Rory McIlroy -3 13 -3 - - - - 0 T2 USA Patrick Reed -3 12 -3 - - - - 0 T6 RSA Louis Oosthuizen -2 15 -2 - - - - 0 T6 ENG Paul Casey -2 14 -2 - - - - 0 T6 AUT Bernd Wiesberger -2 10 -2 - - - - 0 T6 RSA Justin Harding -2 10 -2 - - - - 0 T6 ENG Lee Westwood -2 10 -2 - - - - 0 T6 USA Justin Thomas -2 9 -2 - - - - 0 T12 ESP Rafael Cabrera Bello -1 15 -1 - - - - 0 T12 ENG Tyrrell Hatton -1 15 -1 - - - - 0 T12 USA Abraham Ancer -1 14 -1 - - - - 0 T12 USA Gary Woodland -1 13 -1 - - - - 0 T12 ENG Tommy Fleetwood -1 13 -1 - - - - 0 T12 USA Collin Morikawa -1 11 -1 - - - - 0 T12 USA Bryson DeChambeau -1 10 -1 - - - - 0 T12 JPN Hideki Matsuyama -1 9 -1 - - - - 0 T12 COL Sebastian Munoz -1 8 -1 - - - - 0 T21 NZL Ryan Fox Par 15 Par - - - - 0 T21 USA Brendon Todd Par 14 Par - - - - 0 T21 ESP Pablo Larrazabal Par 14 Par - - - - 0 T21 RSA Branden Grace Par 13 Par - - - - 0 T21 ITA Francesco Molinari Par 13 Par - - - - 0 T21 KOR Sung-Jae Im Par 12 Par - - - - 0 T21 FRA Benjamin Hebert Par 11 Par - - - - 0 T21 ENG Danny Willett Par 9 Par - - - - 0 T21 USA Kevin Na Par 9 Par - - - - 0 T21 AUS Adam Scott Par 8 Par - - - - 0 T21 USA Jason Kokrak Par 8 Par - - - - 0 T21 AUT Matthias Schwab Par 8 Par - - - - 0 T33 USA Lucas Glover 1 16 1 - - - - 0 T33 USA Lanto Griffin 1 13 1 - - - - 0 T33 USA Chez Reavie 1 12 1 - - - - 0 T33 USA Kurt Kitayama 1 11 1 - - - - 0 T33 AUS Zach Murray 1 11 1 - - - - 0 T33 USA Charles Howell III 1 10 1 - - - - 0 T33 RSA Erik Van Rooyen 1 10 1 - - - - 0 T33 SCO Robert MacIntyre 1 10 1 - - - - 0 T33 ESP Sergio Garcia 1 10 1 - - - - 0 T33 AUS Marc Leishman 1 9 1 - - - - 0 T33 USA Scottie Scheffler 1 9 1 - - - - 0 T33 IRL Shane Lowry 1 8 1 - - - - 0 T45 THA Jazz Janewattananond 2 16 2 - - - - 0 T45 AUS Scott Hend 2 15 2 - - - - 0 T45 USA Kevin Kisner 2 14 2 - - - - 0 T45 USA Xander Schauffele 2 14 2 - - - - 0 T45 RSA Christiaan Bezuidenhout 2 12 2 - - - - 0 T45 FRA Michael Lorenzo-Vera 2 10 2 - - - - 0 T45 USA Webb Simpson 2 10 2 - - - - 0 T45 JPN Shugo Imahira 2 8 2 - - - - 0 T45 KOR Sung-Hoon Kang 2 8 2 - - - - 0 T45 RSA Zander Lombard 2 8 2 - - - - 0 T55 KOR Byeong-Hun An 3 15 3 - - - - 0 T55 SWE Marcus Kinhult 3 14 3 - - - - 0 T55 USA Matt Kuchar 3 14 3 - - - - 0 T55 USA Dustin Johnson 3 13 3 - - - - 0 T55 ENG Matt Wallace 3 12 3 - - - - 0 T55 AUS Lucas Herbert 3 11 3 - - - - 0 T55 ENG Matthew Fitzpatrick 3 10 3 - - - - 0 T55 ESP Jon Rahm 3 9 3 - - - - 0 T55 FRA Victor Perez 3 9 3 - - - - 0 T55 USA Jordan Spieth 3 8 3 - - - - 0 T65 RSA Shaun Norris 4 16 4 - - - - 0 T65 AUS Cameron Smith 4 14 4 - - - - 0 T65 ESP Jorge Campillo 4 12 4 - - - - 0 T65 USA Brandt Snedeker 4 8 4 - - - - 0 69 MEX Carlos Ortiz 5 9 5 - - - - 0 70 NIR Graeme McDowell 6 13 6 - - - - 0 T71 JPN Ryo Ishikawa 8 15 8 - - - - 0 T71 KOR Taehee Lee 8 11 8 - - - - 0

Last updated: Thu Feb 20 2020 21:22:08

