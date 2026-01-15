Men's and Women's Australian Open draw and results with Emma Raducanu, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner and Aryna Sabalenka playing

The full draw for the men's and women's singles tournament for the Australian Open in Melbourne.

Men's first round

Top half

(1) Carlos Alcaraz (ESP) vs Adam Walton (AUS)

Yannick Hanfmann (GER) vs (Q) Zachary Svajda (USA)

(Q) Michael Zheng (USA) vs Sebastian Korda (USA)

Tristan Schoolkate (AUS) vs (32) Corentin Moutet (FRA)

(19) Tommy Paul (USA) vs Aleksandar Kovacevic (USA)

Thiago Tirante (ARG) vs Aleksandar Vukic (AUS)

(Q) Nicolai Budkov Kjaer (NOR) vs Reilly Opelka (USA)

Filip Misolic (AUT) vs (14) Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

(10) Alexander Bublik (KAZ) vs Jenson Brooksby (USA)

Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs Marton Fucsovics (HUN)

Miomir Kecmanovic (SRB) vs Tomas Martin Etcheverry (ARG)

(Q) Arthur Fery (GBR) vs (20) Flavio Cobolli (ITA)

(29) Frances Tiafoe (USA) vs (Q) Jason Kubler (AUS)

(WC) Patrick Kypson (USA) vs Francisco Comesana (ARG)

Mariano Navone (ARG) vs Hamad Medjedovic (SRB)

Matteo Berrettini (ITA) vs (6) Alex de Minaur (AUS)

(3) Alexander Zverev (GER) vs Gabriel Diallo (CAN)

Alexei Popyrin (AUS) vs Alexandre Muller (FRA)

Emilio Nava (USA) vs (WC) Kyrian Jacquet (FRA)

Benjamin Bonzi (FRA) vs (26) Cameron Norrie (GBR)

(18) Francisco Cerundolo (ARG) vs Zhizhen Zhang (CHN)

(Q) Liam Draxl (CAN) vs Damir Dzumhur (BIH)

Arthur Cazaux (FRA) vs (Q) Jaime Faria (POR)

Matteo Arnaldi (ITA) vs (13) Andrey Rublev

(11) Daniil Medvedev vs Jesper de Jong (NED)

Quentin Halys (FRA) vs Alejandro Tabilo (CHI)

Kamil Majchrzak (POL) vs Jacob Fearnley (GBR)

Fabian Marozsan (HUN) vs (24) Arthur Rinderknech (FRA)

(25) Learner Tien (USA) vs Marcos Giron (USA)

(Q) Elias Ymer (SWE) vs Alexander Shevchenko (KAZ)

Juan Manuel Cerundolo (ARG) vs (WC) Jordan Thompson (AUS)

Nuno Borges (POR) vs (7) Felix Auger-Aliassime (CAN)

Bottom Half

(5) Lorenzo Musetti (ITA) vs Raphael Collignon (BEL)

Lorenzo Sonego (ITA) vs Carlos Taberner (ESP)

Grigor Dimitrov (BUL) vs Tomas Machac (CZE)

Shintaro Mochizuki (JPN) vs (31) Stefanos Tsitsipas (GRE)

(17) Jiri Lehecka (CZE) vs (Q) Arthur Gea (FRA)

Laslo Djere (SRB) vs (WC) Stan Wawrinka (SUI)

Vit Kopriva (CZE) vs Jan-Lennard Struff (GER)

Valentin Royer (FRA) vs (9) Taylor Fritz (USA)

(16) Jakub Mensik (CZE) vs Pablo Carreno Busta (ESP)

(Q) Rei Sakamoto (JPN) vs (Q) Rafael Jodar (ESP)

Hubert Hurkacz (POL) vs Zizou Bergs (BEL)

Ethan Quinn (USA) vs (23) Tallon Griekspoor (NED)

(27) Brandon Nakashima (USA) vs Botic van de Zandschulp (NED)

Juncheng Shang (CHN) vs Roberto Bautista Agut (ESP)

Terence Atmane (FRA) vs (Q) Francesco Maestrelli (ITA)

Pedro Martínez (ESP) vs (4) Novak Djokovic (SRB)

(8) Ben Shelton (USA) vs Ugo Humbert (FRA)

(Q) Dane Sweeny (AUS) vs Gael Monfils (FRA)

Adrian Mannarino (FRA) vs (WC) Rinky Hijikata (AUS)

(Q) Martin Damm (USA) vs (30) Valentin Vacherot (MON)

(21) Denis Shapovalov (CAN) vs (WC) Yunchaokete Bu (CHN)

Daniel Altmaier (GER) vs Marin Cilic (CRO)

Jaume Munar (ESP) vs Dalibor Svrcina (CZE)

Mattia Bellucci (ITA) vs (12) Casper Ruud (NOR)

(15) Karen Khachanov vs Alex Michelsen (USA)

(WC) Christopher O'Connell (AUS) vs (Q) Nishesh Basavareddy (USA)

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) vs Sebastian Baez (ARG)

Cristian Garin (CHI) vs (22) Luciano Darderi (ITA)

(28) Joao Fonseca (BRA) vs Eliot Spizzirri (USA)

Luca Nardi (ITA) vs (Q) Yibing Wu (CHN)

(WC) James Duckworth (AUS) vs (LL) Dino Prizmic (CRO)

Hugo Gaston (FRA) vs (2) Jannik Sinner (ITA)

Women's first round

Top Half

(1) Aryna Sabalenka vs (WC) Tessah Rakotomanga Rajaonah (FRA)

Anastasia Pavlyuchenkova vs (Q) Zhuoxuan Bai (CHN)

Suzan Lamens (NED) vs Anastasia Potapova

Mananchaya Sawangkaew (THA) vs (28) Emma Raducanu (GBR)

(17) Victoria Mboko (CAN) vs (WC) Eden Jones (AUS)

Caty McNally (USA) vs (Q) Haruka Sakatsume (JPN)

Polina Kudermetova vs (Q) Guiomar Maristany Zuleta de Reales (ESP)

Dalma Galfi (HUN) vs (14) Clara Tauson (DEN)

(11) Ekaterina Alexandrova vs (Q) Zeynep Sonmez (TUR)

Anna Bondar (HUN) vs (WC) Elizabeth Mandlik (USA)

Yulia Putintseva (KAZ) vs Beatriz Haddad Maia (BRA)

Elsa Jacquemot (FRA) vs (20) Marta Kostyuk (UKR)

(29) Iva Jovic (USA) vs Katie Volynets (USA)

(WC) Priscilla Hon (AUS) vs (Q) Marina Stakusic (CAN)

Veronika Erjavec (SLO) vs Magda Frech (POL)

(Q) Aliaksandra Sasnovich vs (7) Jasmine Paolini (ITA)

(3) Coco Gauff (USA) vs Kamilla Rakhimova (UZB)

Olga Danilovic (SRB) vs (WC) Venus Williams (USA)

(Q) Storm Hunter (AUS) vs Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

Hailey Baptiste (USA) vs (32) Marketa Vondrousova (CZE)

(19) Karolina Muchova (CZE) vs Jaqueline Cristian (ROU)

Alycia Parks (USA) vs Alex Eala (PHI)

Ann Li (USA) vs Maria Osorio Serrano (COL)

Magda Linette (POL) vs (15) Emma Navarro (USA)

12) Elina Svitolina (UKR) vs Cristina Bucsa (ESP)

(Q) Linda Klimovicova (POL) vs Francesca Jones (GBR)

(WC) Taylah Gibson (AUS) vs Anna Blinkova

Barbora Krejcikova (CZE) vs (23) Diana Shnaider

(26) Dayana Yastremska (UKR) vs Elena‑Gabriela Ruse (ROU)

(Q) Yuliia Starodubtseva (UKR) vs Ajla Tomljanovic (AUS)

Maria Sakkari (GRE) vs Leolia Jeanjean (FRA)

Donna Vekic (CRO) vs (8) Mirra Andreeva

Bottom Half

(6) Jessica Pegula (USA) vs Anastasia Zakharova

Emiliana Arango (COL) vs McCartney Kessler (USA)

Oksana Selekhmeteva vs Ella Seidel (GER)

(WC) Zarina Diyas (KAZ) vs (25) Paula Badosa (ESP)

(22) Leylah Fernandez (CAN) vs Janice Tjen (INA)

Karolina Pliskova (CZE) vs (Q) Sloane Stephens (USA)

Ashlyn Krueger (USA) vs Sara Bejlek (CZE)

Oleksandra Oliynykova (CRO) vs (9) Madison Keys (USA)

(13) Linda Noskova (CZE) vs Darja Semenistaja (LAT)

Shuai Zhang (CHN) vs (WC) Talia Preston (AUS)

Xinyu Wang (CHN) vs (Q) Anhelina Kalinina (UKR)

Rebecca Sramkova (SVK) vs (24) Jelena Ostapenko (LAT)

(27) Sofia Kenin (USA) vs Peyton Stearns (USA)

Petra Marcinko (CRO) vs Tatjana Maria (GER)

Panna Udvardy (HUN) vs Katerina Siniakova (CZE)

Simona Waltert (SUI) vs (4) Amanda Anisimova (USA)

(5) Elena Rybakina (KAZ) vs Kaja Juvan (SLO)

Varvara Gracheva (FRA) vs Viktorija Golubic (SUI)

Lulu Sun (NZL) vs (Q) Linda Fruhvirtova (CZE)

Tereza Valentova (CZE) vs (30) Maya Joint (AUS)

(21) Elise Mertens (BEL) vs (Q) Lanlana Tararudee (THA)

Solana Sierra (ARG) vs Moyuka Uchijima (JPN)

Daria Kasatkina (AUS) vs (Q) Nikola Bartunkova (CZE)

Katie Boulter (GBR) vs (10) Belinda Bencic (SUI)

(16) Naomi Osaka (JPN) vs Antonia Ruzic (CRO)

Sorana Cirstea (ROU) vs Eva Lys (GER)

(Q) Maddison Inglis (AUS) vs Kimberly Birrell (AUS)

Laura Siegemund (GER) vs (18) Liudmila Samsonova (ITA)

(31) Anna Kalinskaya vs Sonay Kartal (GBR)

Julia Grabher (AUT) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Renata Zarazua (MEX) vs Marie Bouzkova (CZE)

(Q) Yue Yuan (CHN) vs (2) Iga Swiatek (POL)

Australian Open match schedule

The tournament takes place every day from midnight UK and Ireland time on the outside courts and 1am on the show courts. Night sessions will start at 8am.

Jan 18-20: First round

Jan 21-22: Second round

Jan 23-24: Third round

Jan 25-26: Fourth round

Jan 27-28: Quarter-finals

Jan 29: Women's semi-finals

Jan 30: Men's semi-finals

Jan 31: Women's final (8.30am UK and Ireland time)

Feb 1: Men's final (8.30am UK and Ireland time)

