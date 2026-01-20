Australian Open: Order of Play with Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka and Coco Gauff in action

The Australian Open is back from midnight with Jannik Sinner, Novak Djokovic, Iga Swiatek and Nick Kyrgios headlining Thursday's action at Melbourne Park.

The first Grand Slam of the year takes place from midnight (UK and Ireland) each day on the outside courts and 12.30am on the show courts. Night sessions start at 8am.

Novak Djokovic resumes his quest for a record-extending 11th title in Melbourne against Francesco Maestrelli on Rod Laver Arena before Jannik Sinner continues his title defence against Australian James Duckworth.

Monterosa Monterosa , which may be using cookies and other technologies. To show you this content, we need your permission to use cookies. You can use the buttons below to amend your preferences to enable Monterosa cookies or to allow those cookies just once. You can change your settings at any time via the This content is provided by, which may be using cookies and other technologies. To show you this content, we need your permission to use cookies. You can use the buttons below to amend your preferences to enablecookies or to allow those cookies just once. You can change your settings at any time via the Privacy Options Unfortunately we have been unable to verify if you have consented to Monterosa cookies. To view this content you can use the button below to allow Monterosa cookies for this session only. Enable Cookies Allow Cookies Once

Margaret Court Arena is braced for another blockbuster entrance from Naomi Osaka as the two-time champion faces Sorana Cirstea.

Iga Swiatek's bid for a maiden Australian Open title continues against Marie Bouzkova, while Australian Nick Kyrgios is in doubles action as he and Thanasi Kokkinakis take on compatriots Jason Kubler and Marc Polmans at the KIA Arena.

Order of Play (all times UK and Ireland)

Rod Laver Arena

12.30am

Jessica Pegula (USA) [6] vs. McCartney Kessler (USA)

Francesco Maestrelli (ITA) vs Novak Djokovic (SRB) [4]

8am

James Duckworth (AUS) vs. Jannik Sinner (ITA) [2]

Elena Rybakina (KAZ) [5] vs Varvara Gracheva (FRA)

Margaret Court Arena

12.30am

Lorenzo Musetti (ITA) [5] vs Lorenzo Sonego (ITA)

Katerina Siniakova (CZE) vs Amanda Anisimova (USA) [4]

8am

Naomi Osaka (JPN) [16] vs Sorana Cirstea (ROU)

Jaume Munar (ESP) vs Casper Ruud (NOR) [12]

John Cain Arena

12am

Ashlyn Krueger (USA) vs Madison Keys (USA) [9]

Ben Shelton (USA) [8] vs Dane Sweeny (AUS)

6am

Marie Bouzkova (CZE) vs Iga Swiatek (POL) [2]

Vit Kopriva (CZE) vs Taylor Fritz (USA) [9]

KIA Arena

12am

Rinky Hijikata (AUS) vs Valentin Vacherot (MON) [30]

Linda Noskova (CZE) [13] vs Taylah Preston (AUS)

Arthur Gea (FRA) vs Stan Wawrinka (SUI)

Not before 5am

Thanasi Kokkinakis (AUS) / Nick Kyrgios (AUS) vs Jason Kubler (AUS) [7] / Marc Polmans (AUS) [7]

1573 Arena

12am

Oksana Selekhmeteva vs Paula Badosa (ESP) [25]

Hubert Hurkacz (POL) vs Ethan Quinn (USA)

Elise Mertens (BEL) [21] vs Moyuka Uchijima (JPN)

Denis Shapovalov (CAN) [21] vs Marin Cilic (CRO)

ANZ Arena

12am

Karen Khachanov [15] vs Nishesh Basavareddy (USA)

Not before 2am

Maddison Inglis (AUS) vs Laura Siegemund (GER)

Tomas Machac (CZE) vs Stefanos Tsitsipas (GRE) [31]

Nikola Bartunkova (CZE) vs Belinda Bencic (SUI) [10]

Court 5

12am

Ray Ho (TPE) / Hendrik Jebens (GER) vs Simone Bolelli (ITA) [7] / Andrea Vavassori (ITA) [7]

Shuai Zhang (CHN) / Tim Puetz (GER) [6] vs Nicole Melichar‑Martinez (USA) / Yuki Bhambri (IND) [6]

Matthew Romios (AUS) / Ryan Seggerman (USA) vs Alexander Erler (AUT) / Robert Galloway (USA)

N.Sriram Balaji (IND) / Neil Oberleitner (AUT) vs Pierre‑Hugues Herbert (FRA) / Jordan Thompson (AUS)

Court 6

12am

Sebastian Baez (ARG) vs Luciano Darderi (ITA) [22]

Xinyu Wang (CHN) vs Jelena Ostapenko (LAT) [24]

Nadiia Kichenok (UKR) / Makoto Ninomiya (JPN) vs Emerson Jones (AUS) / Astra Sharma (AUS)

Alex Bolt (AUS) / Dane Sweeny (AUS) vs Corentin Moutet (FRA) / Luca Sanchez (FRA)

Court 7

12am

Jakub Paul (SUI) / Marcus Willis (GBR) vs Evan King (USA) [15] / John Peers (AUS) [15]

Janice Tjen (INA) vs Karolina Pliskova (CZE)

Botic van de Zandschulp (NED) vs Juncheng Shang (CHN)

Linda Fruhvirtova (CZE) vs Tereza Valentova (CZE)

Court 8

12am

Kimberly Birrell (AUS) / Talia Gibson (AUS) vs Momoko Kobori (JPN) / Ayano Shimizu (JPN)

Diego Hidalgo (ECU) / Patrik Trhac (USA) vs Harri Heliovaara (FIN) [2] / Henry Patten (GBR) [2]

Hanyu Guo (CHN) / Kristina Mladenovic (FRA) [16] vs Alycia Parks (USA) / Dayana Yastremska (UKR)

Caty McNally (USA) / Camila Osorio (COL) vs Sofia Kenin (USA) [13] / Laura Siegemund (GER) [13]

Court 11

12am

Ena Shibahara (JPN) / Vera Zvonareva vs Liudmila Samsonova / Diana Shnaider [10]

Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) [4] vs Tomislav Brkic (BIH) / Damir Dzumhur (BIH)

Tomas Martin Etcheverry (ARG) / Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs Francisco Cerundolo (ARG) / Juan Manuel Cerundolo (ARG)

Eri Hozumi (JPN) / Fang‑Hsien Wu (TPE) vs Irina Khromacheva / Alexandra Panova [11]

Court 12

12am

Quinn Gleason (USA) / Elena Pridankina vs Anna Danilina (KAZ) [7] / Aleksandra Krunic (SRB) [7]

Sadio Doumbia (FRA) / Fabien Reboul (FRA) [12] vs Sander Arends (NED) / Romain Arneodo (MON)

Viktorija Golubic (SUI) / Ann Li (USA) vs Miyu Kato (JPN) [15] / Fanny Stollar (HUN) [15]

Priscilla Hon (AUS) / Ashlyn Krueger (USA) vs Storm Hunter (AUS) / Maya Joint (AUS)

Court 13

12am

Jakub Mensik (CZE) [16] vs Rafael Jodar (ESP)

Not before 2am

Anna Kalinskaya [31] vs Julia Grabher (AUT)

Eliot Spizzirri (USA) vs Yibing Wu (CHN)

Asia Muhammad (USA) / Evan King (USA) vs Gabriella Da Silva Fick (AUS) / Blake Bayldon (AUS)

Court 14

12am

Hao‑Ching Chan (TPE) / Xinyu Jiang (CHN) [14] vs Anna Blinkova / Kamilla Rakhimova (UZB)

Peyton Stearns (USA) vs Petra Marcinko (CRO)

Kimberly Birrell (AUS) / John‑Patrick Smith (AUS) vs Demi Schuurs (NED) [3] / Julian Cash (GBR) [3]

Hailey Baptiste (USA) / Peyton Stearns (USA) vs Jessica Bouzas Maneiro (ESP) / Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Court 15

12am

Vasil Kirkov (USA) / Bart Stevens (NED) vs Gonzalo Escobar (ECU) / Miguel Reyes‑Varela (MEX)

Santiago Gonzalez (MEX) / David Pel (NED) vs Marcelo Melo (BRA) / Fernando Romboli (BRA)

Olivia Gadecki (AUS) / John Peers (AUS) vs Vera Zvonareva / Lucas Miedler (AUT)

Sebastian Baez (ARG) / Francisco Comesana (ARG) vs Marcel Granollers (ESP) [3] / Horacio Zeballos (ARG) [3]

Watch the ATP and WTA Tours, live on Sky Sports or stream with NOW and the Sky Sports app, giving Sky Sports customers access to over 50 per cent more live sport this year at no extra cost. Find out more here.