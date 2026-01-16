Australian Open: Order of Play with Emma Raducanu, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek and Coco Gauff all in action

The Australian Open gets under way on Sunday, with British No 1 Emma Raducanu and leading men's hope Cameron Norrie both in action, along with tops seeds in the women's and men's draws, Aryna Sabalenka and Carlos Alcaraz.

The first Grand Slam of the year in Melbourne takes place every day from midnight (UK and Ireland) each day on the outside courts and 12.30am on the show courts. Night sessions start at 8am.

Norrie is action through the night, the 26th seed third on court on the 1573 Arena against Benjamin Bonzi, while British qualifier Arthur Fery kicks off proceedings on the John Cain Arena against 20th seed Flavio Cobolli from midnight.

Raducanu, seeded 28th, is playing in the night session against Mananchaya Sawangkaew, second up on the Margaret Court Arena - with that match due to start at approximately 10am on Sunday morning.

Top seeds Sabalenka and Alcaraz headline the evening session on the Rod Laver Arena, with Sabalenka first playing Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah from 8am, before Alcaraz faces Adam Walton.

Order of Play (all times UK and Ireland)

Rod Laver Arena

12.30am

Aliaksandra Sasnovich vs Jasmine Paolini (ITA) [7]

Alexander Zverev (GER) [3] vs Gabriel Diallo (CAN)

8am

Aryna Sabalenka [1] vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA)

Carlos Alcaraz (ESP) [1] vs Adam Walton (AUS)

Margaret Court Arena

12.30am

Maria Sakkari (GRE) vs Leolia Jeanjean (FRA)

Francisco Cerundolo (ARG) [18] vs Zhizhen Zhang (CHN)

8am

Alexander Bublik (KAZ) [10] vs Jenson Brooksby (USA)

Mananchaya Sawangkaew (THA) vs Emma Raducanu (GBR) [28]

John Cain Arena

12am

Arthur Fery (GBR) vs Flavio Cobolli (ITA) [20]

Elina Svitolina (UKR) [12] vs Cristina Bucsa (ESP)

Not before 6am

Frances Tiafoe (USA) [29] vs Jason Kubler (AUS)

Olga Danilovic (SRB) vs Venus Williams (USA)

KIA Arena

12am

Talia Gibson (AUS) vs Anna Blinkova

Tristan Schoolkate (AUS) vs Corentin Moutet (FRA) [32]

Not before 4.30am

Michael Zheng (USA) vs Sebastian Korda (USA)

Anastasia Pavlyuchenkova vs Zhuoxuan Bai (CHN)

1573 Arena

12am

Miomir Kecmanovic (SRB) vs Tomas Martin Etcheverry (ARG)

Ekaterina Alexandrova [11] vs Zeynep Sonmez (TUR)

Benjamin Bonzi (FRA) vs Cameron Norrie (GBR) [26]

ANZ Arena

12am

Dayana Yastremska (UKR) [26] vs Elena-Gabriela Ruse (ROU)

Elsa Jacquemot (FRA) vs Marta Kostyuk (UKR) [20]

Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs Marton Fucsovics (HUN)

Suzan Lamens (NED) vs Anastasia Potapova (AUT)

Court 6

12am

Yulia Putintseva (KAZ) vs Beatriz Haddad Maia (BRA)

Emilio Nava (USA) vs Kyrian Jacquet (FRA)

Yannick Hanfmann (GER) vs Zachary Svajda (USA)

Court 7

3am

Patrick Kypson (USA) vs Francisco Comesana (ARG)

Polina Kudermetova (UZB) vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales (ESP)

Court 8

2am

Caty Mcnally (USA) vs Himeno Sakatsume (JPN)

Liam Draxl (CAN) vs Damir Dzumhur (BIH)

Court 13

3am

Hailey Baptiste (USA) vs Marketa Vondrousova (CZE) [32]

Arthur Cazaux (FRA) vs Jaime Faria (POR)

Watch the ATP and WTA Tours, live on Sky Sports or stream with NOW and the Sky Sports app, giving Sky Sports customers access to over 50 per cent more live sport this year at no extra cost. Find out more here.