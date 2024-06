French Open: Order of play for day 10 at Roland Garros with Carlos Alcaraz and Iga Swiatek in action on Tuesday

Order of play for day 10 of the French Open with Coco Gauff, Iga Swiatek and Carlos Alcaraz in action.

(All times are BST. Seeds in brackets)

Court Philippe Chatrier

From 10am

(3) Coco Gauff (USA) v (8) Ons Jabeur (Tun), (1) Iga Swiatek (Pol) v (5) Marketa Vondrousova (Cze), (10) Grigor Dimitrov (Bul) v (2) Jannik Sinner (Ita)

From 7pm

(9) Stefanos Tsitsipas (Gre) v (3) Carlos Alcaraz (Spa)

Suzanne Lenglen

From 10am

Emma Navarro (USA) & Diana Shnaider (Rus) v Cristina Bucsa (Spa) & Monica Niculescu (Rom), Tomas Machac (Cze) & Zhizhen Zhang (Chn) v (8) Maximo Gonzalez (Arg) & Andres Molteni (Arg), (5) Cori Gauff (USA) & Katerina Siniakova (Cze) v (10) Ena Shibahara (Jpn) & Xiyu Wang (Chn), Ena Shibahara (Jpn) & Nathaniel Lammons (USA) v (2) Laura Siegemund (Ger) & Edouard Roger-Vasselin (Fra)

Simonne Mathieu

From 10am

(11) Sara Errani (Ita) & Jasmine Paolini (Ita) v Amina Anshba (Rus) & Anastasia Detiuc (Cze), (16) Miyu Kato (Jpn) & Nadiia Kichenok (Ukr) v (2) Nicole Melichar-Martinez (USA) & Ellen Perez (Aus), (9) Leylah Annie Fernandez (Can) & Erin Routliffe (Nzl) v Marta Kostyuk (Ukr) & Elena Gabriela Ruse (Rom), Miyu Kato (Jpn) & Tim Puetz (Ger) v Ulrikke Eikeri (Nor) & Maximo Gonzalez (Arg)

Court 14

From 10am

(8) Caroline Dolehide (USA) & Desirae Krawczyk (USA) v (12) Hao-Ching Chan (Tpe) & Veronika Kudermetova (Rus), Mirra Andreeva (Rus) & Vera Zvonareva (Rus) v (13) Ulrikke Eikeri (Nor) & Ingrid Neel (Est), (4) Desirae Krawczyk (USA) & Ken Skupski (Gbr) v Shuai Zhang (Chn) & Marcelo Arevalo (Esa), (1) Ellen Perez (Aus) & Matthew Ebden (Aus) v (7) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Jan Zielinski (Pol)

