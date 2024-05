French Open: Order of play from Roland Garros with Novak Djokovic, Iga Swiatek, Coco Gauff and Carlos Alcaraz headlining

Order of play for day four of the French Open where Carlos Alcaraz, Iga Swiatek and Jannik Sinner are all in action at Roland Garros.

(All times are BST. Seeds in brackets)

Court Philippe Chatrier

From 11.00

Sofia Kenin (USA) v (21) Caroline Garcia (Fra), Jesper De Jong (Ned) v (3) Carlos Alcaraz (Spa), (1) Iga Swiatek (Pol) v Naomi Osaka (Jpn)

Not before 19.15

Richard Gasquet (Fra) v (2) Jannik Sinner (Ita)

Court Suzanne-Lenglen

From 10.00

Daniel Altmaier (Ger) v (9) Stefanos Tsitsipas (Gre), Camila Osorio (Col) v (8) Ons Jabeur (Tun), (6) Andrey Rublev (Rus) v Pedro Martinez Portero (Spa), (3) Coco Gauff (USA) v Tamara Zidansek (Slo)

Court Simonne-Mathieu

From 10.00

(8) Hubert Hurkacz (Pol) v Brandon Nakashima (USA), (32) Katerina Siniakova (Cze) v Chloe Paquet (Fra), (11) Danielle Collins (USA) v Olga Danilovic (Ser), Corentin Moutet (Fra) v Alexander Shevchenko (Rus)

Court 13

From 10am

(27) Sebastian Korda (USA) v Soon Woo Kwon (Kor), Viktorija Golubic (Swi) v Anastasia Potapova (Rus), Tallon Griekspoor (Ned) & Bart Stevens (Ned) v Max Purcell (Aus) & Jordan Thompson (Aus), Katarzyna Piter (Pol) & Anna Karolina Schmiedlova (Svk) v (4) Barbora Krejcikova (Cze) & Laura Siegemund (Ger)

Court 14

From 10am

Katie Volynets (USA) v (5) Marketa Vondrousova (Cze), Denis Shapovalov (Can) v (25) Frances Tiafoe (USA), Donna Vekic (Cro) v (18) Marta Kostyuk (Ukr), Pavel Kotov (Rus) v Stan Wawrinka (Swi)

Court 2

From 10.00

Magda Linette (Pol) & Bernarda Pera (USA) v Angelica Moratelli (Ita) & Camilla Rosatello (Ita), Francisco Cerundolo (Arg) & Tomas Martin Etcheverry (Arg) v Arthur Fils (Fra) & Luca Van Assche (Fra), Alize Cornet (Fra) & Fiona Ferro (Fra) v Anna Blinkova (Rus) & Arantxa Rus (Ned), Marton Fucsovics (Hun) & Emil Ruusuvuori (Fin) v (2) Rohan Bopanna (Ind) & Matthew Ebden (Aus)

Court 3

From 10.00

(16) Miyu Kato (Jpn) & Nadiia Kichenok (Ukr) v Daria Saville (Aus) & Ajla Tomljanovic (Aus), Eri Hozumi (Jpn) & Makoto Ninomiya (Jpn) v Lucia Bronzetti (Ita) & Kimberley Zimmermann (Bel), Flavio Cobolli (Ita) & Christian Rodriguez (Col) v Yannick Hanfmann (Ger) & Dominik Koepfer (Ger), (1) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg) v Adrian Mannarino (Fra) & Fabrice Martin (Fra)

Court 4

From 10.00

(7) Wesley Koolhof (Ned) & Nikola Mektic (Cro) v Sander Arends (Ned) & Matwe Middelkoop (Ned), Nuno Borges (Por) & Arthur Rinderknech (Fra) v (10) Sander Gille (Bel) & Joran Vliegen (Bel), (5) Santiago Gonzalez (Mex) & Edouard Roger-Vasselin (Fra) v Harri Heliovaara (Fin) & Henry Patten (Gbr), Victor Vlad Cornea (Rom) & Luciano Darderi (Ita) v (15) Hugo Nys (Mon) & Jan Zielinski (Pol)

Court 5

From 10.00

Luke Johnson (Gbr) & Skander Mansouri (Tun) v Romain Arneodo (Mon) & Tristan-Samuel Weissborn (Aut), Emeline Dartron (Fra) & Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Fra) v Mirra Andreeva (Rus) & Vera Zvonareva (Rus), Yulia Putintseva (Kaz) & Kamilla Rakhimova (Rus) v Anna Kalinskaya (Rus) & Elena Vesnina (Rus), Nicolas Barrientos (Col) & Francisco Cabral (Por) v Guido Andreozzi (Arg) & Rinky Hijikata (Aus)

Court 6

From 10.00

Alexandre Muller (Fra) v Matteo Arnaldi (Ita), Henri Squire (Ger) v (21) Felix Auger-Aliassime (Can), Xin Yu Wang (Chn) v Viktoriya Tomova (Bul), Cristina Bucsa (Spa) v Elisabetta Cocciaretto (Ita)

Court 7

From 10.00

(15) Ben Shelton (USA) v Kei Nishikori (Jpn), (9) Jelena Ostapenko (Lat) v Clara Tauson (Den), Fabian Marozsan (Hun) v (10) Grigor Dimitrov (Bul), (7) Laura Samsonova (Cze) v Amanda Anisimova (USA)

Court 8

From 10.00

(31) Leylah Annie Fernandez (Can) v Xiyu Wang (Chn), Zizou Bergs (Bel) v Maximilian Marterer (Ger), (3) Demi Schuurs (Ned) & Luisa Stefani (Bra) v Irina-Camelia Begu (Rom) & Nadia Podoroska (Arg), Peyton Stearns (USA) & Shuai Zhang (Chn) v Emma Navarro (USA) & Diana Shnaider (Rus)

Court 9

From 10.00

Jana Fett (Cro) v Marie Bouzkova (Cze), Sebastian Ofner (Aut) v (20) Sebastian Baez (Arg), (1) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Elise Mertens (Bel) v Shuko Aoyama (Jpn) & Aleksandra Krunic (Ser), Titouan Droguet (Fra) & Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) v Gregoire Barrere (Fra) & Lucas Pouille (Fra)

Court 10

From 10.00

(8) Caroline Dolehide (USA) & Desirae Krawczyk (USA) v Varvara Gracheva (Fra) & Elixane Lechemia (Fra), John Peers (Aus) & Roman Safiullin (Rus) v Yuki Bhambri (Ind) & Albano Olivetti (Fra), Anna Bondar (Hun) & Greet Minnen (Bel) v (13) Ulrikke Eikeri (Nor) & Ingrid Neel (Est), (11) Sara Errani (Ita) & Jasmine Paolini (Ita) v Timea Babos (Hun) & Irina Khromacheva (Rus)

Court 11

From 10.00

Elsa Jacquemot (Fra) & Harmony Tan (Fra) v Tereza Mihalikova (Svk) & Linda Noskova (Cze), Quentin Halys (Fra) & Nicolas Mahut (Fra) v Alexander Erler (Aut) & Lucas Miedler (Aut), Oksana Kalashnikova (Geo) & Aliaksandra Sasnovich (Blr) v Giuliana Olmos (Mex) & Alexandra Panova (Rus), Marcos Giron (USA) & Constant Lestienne (Fra) v Christopher Eubanks (USA) & Evan King (USA)

Court 12

From 10.00

Lorenzo Sonego (Ita) v Zhizhen Zhang (Chn), Yafan Wang (Chn) v (30) Dayana Yastremska (Ukr), (9) Marcelo Arevalo (Esa) & Mate Pavic (Cro) v Roberto Carballes Baena (Spa) & Mariano Navone (Arg), Katie Boulter (Gbr) & Heather Watson (Gbr) v (12) Hao-Ching Chan (Tpe) & Veronika Kudermetova (Rus)

