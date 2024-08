US Open 2024: Women's draw, schedule, results with Emma Raducanu, Coco Gauff, Iga Swiatek in action

The full draw, and results, from the women's singles event at the 2024 US Open at Flushing Meadows in New York.

Women's Singles Draw (Seedings in brackets) - British players in bold

First Round

Top Half

Iga Swiatek (Pol) (1) v QUALIFIER

Daria Saville (Aus) v QUALIFIER

Elisabetta Cocciaretto (Ita) v Kateryna Baindl (Ukr)

Taylah Preston (Aus) v Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) (25)

Mirra Andreeva (Rus) (21) v Maria Camila Osorio Serrano (Col)

Shuai Zhang (Chn) v Ashlyn Krueger (USA)

QUALIFIER v Marie Bouzkova (Cze)

Qiang Wang (Chn) v Laura Samsonova (Cze) (16)

Danielle Collins (USA) (11) v Caroline Dolehide (USA)

Cristina Bucsa (Spa) v Sara Errani (Ita)

Anna Karolina Schmiedlova (Svk) v Clara Tauson (Den)

Nadia Podoroska (Arg) v Diana Shnaider (Rus) (18)

Katie Boulter (Gbr) (31) v QUALIFIER

Jessica Bouzas Maneiro (Spa) v Petra Martic (Cro)

Emma Raducanu (Gbr) v Sofia Kenin (USA)

Shelby Rogers (USA) v Jessica Pegula (USA) (6)

Elena Rybakina (Kaz) (4) v QUALIFIER

Elise Mertens (Bel) v Shuai Zhang (Chn)

Caroline Wozniacki (Den) v QUALIFIER

Renata Zarazua (Mex) v Caroline Garcia (Fra) (28)

Beatriz Haddad Maia (Bra) (22) v Elina Avanesyan (Rus)

Sara Sorribes Tormo (Spa) v Alexa Noel (USA)

Anna Bondar (Hun) v Bernarda Pera (USA)

Lauren Davis (USA) v Anna Kalinskaya (Rus) (15)

Jelena Ostapenko (Lat) (10) v Naomi Osaka (Jpn)

Karolina Muchova (Cze) v Katie Volynets (USA)

Brenda Fruhvirtova (Cze) v QUALIFIER

Anastasia Potapova (Rus) v Leylah Fernandez (Can) (23)

Yulia Putintseva (Kaz) (30) v Linda Noskova (Cze)

Xiyu Wang (Chn) v QUALIFIER

Mayar Sherif (Egy) v Karolina Pliskova (Cze)

Bianca Andreescu (Can) v Jasmine Paolini (Ita) (5)

Bottom Half

Barbora Krejcikova (Cze) (8) v QUALIFIER

Julia Grabher (Aut) v QUALIFIER

Martina Trevisan (Ita) v Taylor Townsend (USA)

Viktorija Golubic (Swi) v Paula Badosa Gibert (Spa) (26)

Victoria Azarenka (Blr) (20) v QUALIFIER

Clara Burel (Fra) v Sloane Stephens (USA)

Diane Parry (Fra) v Xiyu Wang (Chn)

Yafan Wang (Chn) v Maria Sakkari (Gre) (9)

Emma Navarro (USA) (13) v Anna Blinkova (Rus)

Ana Bogdan (Rom) v Arantxa Rus (Ned)

Chloe Paquet (Fra) v Harriet Dart (Gbr)

McCartney Kessler (USA) v Marta Kostyuk (Ukr) (19)

Elina Svitolina (Ukr) (27) v Maria Lourdes Carle (Arg)

Oceane Dodin (Fra) v Anhelina Kalinina (Ukr)

Tatjana Maria (Ger) v QUALIFIER

Varvara Gracheva (Fra) v Cori Gauff (USA) (3)

Qinwen Zheng (Chn) (7) v Amanda Anisimova (USA)

Erika Andreeva (Rus) v Yue Yuan (Chn)

Tamara Korpatsch (Ger) v Moyuka Uchijima (Jpn)

Jule Niemeier (Ger) v Dayana Yastremska (Ukr) (32)

Donna Vekic (Cro) (24) v QUALIFIER

Greet Minnen (Bel) v Magdalena Frech (Pol)

Peyton Stearns (USA) v Lesia Tsurenko (Ukr)

Jaqueline Cristian (Rom) v Daria Kasatkina (Rus) (12)

Madison Keys (USA) (14) v Katerina Siniakova (Cze)

QUALIFIER v Laura Siegemund (Ger)

Ajla Tomljanovic (Aus) v QUALIFIER

Polina Kudermetova (Rus) v Ons Jabeur (Tun) (17)

Ekaterina Alexandrova (Rus) (29) v Viktoriya Tomova (Bul)

Magda Linette (Pol) v Ivana Jorovic (Ser)

Lulu Sun (Nzl) v Lucia Bronzetti (Ita)

QUALIFIER v Aryna Sabalenka (Blr) (2)

