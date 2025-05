French Open: Order of play at Roland-Garros as Emma Raducanu, Jack Draper, Carlos Alcaraz and Jannik Sinner headline

Order of play for Tuesday at the French Open, with British men's No 1 Jack Draper beginning his campaign against Italy's Mattia Bellucci and compatriot Cameron Norrie also in action.

(All times are BST; seeds in brackets)

Court Philippe-Chatrier

12:00: Varvara Gracheva (Fra) v Sofia Kenin (Usa) [31], Olivia Gadecki (Aus) v Coco Gauff (Usa) [2], Mackenzie McDonald (Usa) v Novak Djokovic (Srb) [6], Gael Monfils (Fra) v Hugo Dellien (Bol)

Suzanne Lenglen

11:00: Mirra Andreeva [6] v Cristina Bucsa (Esp), Alexander Zverev (Ger) [3] v Learner Tien (Usa), Anca Todoni (Rou) v Jessica Pegula (Usa) [3], Mattia Bellucci (Ita) v Jack Draper (Gbr) [5]

Simonne Mathieu

11:00: Daniil Medvedev [11] v Cameron Norrie (Gbr), Magdalena Frech [25] v Ons Jabeur (Tun), Corentin Moutet (Fra) v Clement Tabur (Fra), Karolina Muchova [14] v Alycia Parks (Usa)

Court 14

11:00: Alex de Minaur [9] v Laslo Djere (Srb), Alexandre Muller (Fra) v Jakub Mensik [19], Lois Boisson (Fra) v Elise Mertens [24], Anna Kalinskaya [30] v Marie Bouzkova (Cze)

Court 7

11:00: Beatriz Haddad Maia [23] v Hailey Baptiste (Usa), Chloe Paquet (Fra) v Tereza Valentova (Cze), Andrey Rublev [17] v Lloyd Harris (Rsa), Hubert Hurkacz [30] v Joao Fonseca (Bra)

Court 6

11:00: Yanina Wickmayer (Bel) v Victoria Azarenka, Ethan Quinn (Usa) v Grigor Dimitrov [16], Elsa Jacquemot (Fra) v Maria Sakkari (Gre), Matteo Arnaldi (Ita) v Felix Auger-Aliassime [29]

Court 2

11:00: Anna Blinkova (---) v Lulu Sun (Nzl), Mayar Sherif (Egy) v Yue Yuan (Chn), Theo Arribage (Fra) v Francisco Comesana (Arg), Miomir Kecmanovic (Srb) v Julian Cash (Gbr)

Court 3

11:00: Guido Andreozzi (Arg) v Sebastian Baez (Arg), Albano Olivetti (Fra) v Jason Kubler (Aus), Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Fra) v Anastasia Detiuc (Cze), Michael Venus (Nzl) [7] v Gregoire Jacq (Fra)

Court 4

11:00: Rinky Hijikata (Aus) v Julian Cash (Gbr), Miomir Kecmanovic (Srb) v Lloyd Glasspool (Gbr) [6], Nao Hibino (Jpn) v Moyuka Uchijima (Jpn), Aleksandar Kovacevic (Usa) v Matthew Romios (Aus)

Court 5

11:00: Nikola Mektic (Cro) v Michael Venus (Nzl) [7], Joe Salisbury (Gbr) v Neal Skupski (Gbr) [8], Francisco Cerundolo (Arg) v Tomas Martin Etcheverry (Arg), Jesper de Jong (Ned) v Francesco Passaro (Ita)

Court 8

Court 9

Court 12

11:00: Oksana Selekhmeteva (---) v Marketa Vondrousova (Cze), Alexander Bublik (Kaz) v James Duckworth (Aus), Maximilian Marterer (Ger) v Adam Walton (Aus), Maria Lourdes Carle (Arg) v Ann Li (Usa)

Court 13

11:00: Alexander Shevchenko (Kaz) v Dusan Lajovic (Srb), Elina Avanesyan (Arm) v Anhelina Kalinina (Ukr), Pierre-Hugues Herbert (Fra) v Benjamin Bonzi (Fra), Solana Sierra (Arg) v Yulia Putintseva (Kaz) [32]

