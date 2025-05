French Open: Order of play at Roland-Garros as Jack Draper, Novak Djokovic, Jannik Sinner and Coco Gauff headline

Order of play for Saturday at the French Open, with Jack Draper, Coco Gauff, Novak Djokovic, Jessica Pegula and Alexander Zverev in action, plus Cameron Norrie and Jacob Fearnley playing each other.

(All times are BST; seeds in brackets)

Court Philippe-Chatrier

11:00: Marketa Vondrousova (Cze) v (3) Jessica Pegula (USA), (3) Alexander Zverev (Ger) v Flavio Cobolli (Ita), Marie Bouzkova (Cze) v (2) Coco Gauff (USA), Filip Misolic (Aut) v (6) Novak Djokovic (Srb)

Suzanne Lenglen

10:00: (6) Mirra Andreeva (Rus) v (32) Yulia Putintseva (Kaz), (1) Jannik Sinner (Ita) v Jiri Lehecka (Cze), (17) Andrey Rublev (Rus) v (14) Arthur Fils (Fra), (7) Madison Keys (USA) v (31) Sofia Kenin (USA)

Simonne Mathieu

10:00: (17) Daria Kasatkina (Aus) v (10) Paula Badosa Gibert (Esp), Elsa Jacquemot (Fra) v Lois Boisson (Fra), Joao Fonseca (Brz) v (5) Jack Draper (Gbr), Cameron Norrie (Gbr) v Jacob Fearnley (Gbr)

Court 14

10:00: Tallon Griekspoor (Ned) v Ethan Quinn (USA), Veronika Kudermetova (Rus) v (20) Ekaterina Alexandrova (Rus), Alexander Bublik (Kaz) v Henrique Rocha (Por)

Court 7

12:30: Hailey Baptiste (USA) v Jessica Bouzas Maneiro (Esp)

