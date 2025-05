French Open: Order of play at Roland-Garros with Emma Raducanu, Jack Draper, Carlos Alcaraz and Jannik Sinner headlining in Paris

Order of play for Monday at the French Open, with Emma Raducanu, Katie Boulter, Jacob Fearnley and Jodie Burrage in action along with Carlos Alcaraz and Jannik Sinner.

(All times are BST. Seeds in brackets)

Court Philippe-Chatrier

From 11am

11:00: Rebecca Sramkova (Svk) v (5) Iga Swiatek (Pol), Naomi Osaka (Jpn) v (10) Paula Badosa Gibert (Spa), Terence Atmane (Fra) v Richard Gasquet (Fra), (1) Jannik Sinner (Ita) v Arthur Rinderknech (Fra)

Suzanne Lenglen

10am: Jessica Bouzas Maneiro (Spa) v (9) Emma Navarro (USA), Giulio Zeppieri (Ita) v (2) Carlos Alcaraz (Spa), Caroline Garcia (Fra) v Bernarda Pera (USA), Nicolas Jarry (Chi) v (14) Arthur Fils (Fra)

Simonne Mathieu

10am: (7) Casper Ruud (Nor) v Albert Ramos-Vinolas (Spa), Daniel Altmaier (Ger) v (4) Taylor Fritz (USA), Carole Monnet (Fra) v Katie Boulter (Gbr), (7) Madison Keys (USA) v Daria Saville (Aus)

Court 4

10am: Miomir Kecmanovic (Ser) v Sebastian Baez (Arg), Jiri Lehecka (Cze) v Jordan Thompson (Aus), Elena Gabriela Ruse (Rom) v McCartney Kessler (USA), (22) Clara Tauson (Den) v Magda Linette (Pol)

Court 5

10am: Tamara Korpatsch (Ger) v Yuliia Starodubtseva (Ukr), Pablo Llamas Ruiz (Spa) v (26) Alejandro Davidovich Fokina (Spa), Filip Misolic (Aut) v Yunchaokete Bu (Chn), Caroline Dolehide (USA) v Greet Minnen (Bel)

Court 6

10am: Yoshihito Nishioka (Jpn) v (25) Alexei Popyrin (Aus), Tomas Martin Etcheverry (Arg) v (20) Stefanos Tsitsipas (Gre), (17) Daria Kasatkina (Rus) v Katerina Siniakova (Cze), Arantxa Rus (Ned) v Maria Camila Osorio Serrano (Col)

Court 7

10am: Hugo Gaston (Fra) v Ugo Blanchet (Fra), Roberto Bautista Agut (Spa) v (10) Holger Rune (Den), (15) Barbora Krejcikova (Cze) v Tatjana Maria (Ger), Leolia Jeanjean (Fra) v Irina-Camelia Begu (Rom), Taylor Townsend (USA) v Elisabetta Cocciaretto (Ita)

Court 8

10am: Emma Raducanu (Gbr) v Xinyu Wang (Chn), Danielle Collins (USA) v Jodie Burrage (Gbr), Sebastian Ofner (Aut) v Jan-Lennard Struff (Ger), Marcos Giron (USA) v Tallon Griekspoor (Ned)

Court 9

10am: Alejandro Tabilo (Chi) v Arthur Cazaux (Fra), Ajla Tomljanovic (Aus) v Maya Joint (Aus), (27) Denis Shapovalov (Can) v Pedro Martinez (Spa), Lucia Bronzetti (Ita) v (20) Ekaterina Alexandrova (Rus)

Court 12

10am: Veronika Kudermetova (Rus) v Viktoriya Tomova (Bul), Mayar Sherif (Egy) v (19) Laura Samsonova (Cze), (24) Karen Khachanov (Rus) v Aleksandar Vukic (Aus), Camilo Ugo Carabelli (Arg) v Jaume Munar (Spa)

Court 13

10am: Luciano Darderi (Ita) v (23) Sebastian Korda (USA), Jaqueline Cristian (Rom) v Kimberly Birrell (Aus), (18) Francisco Cerundolo (Arg) v Gabriel Diallo (Can), Polina Kudermetova (Rus) v (21) Jelena Ostapenko (Lat)

Court 14

11:00: (12) Elena Rybakina (Kaz) v Julia Riera (Arg), Diane Parry (Fra) v Robin Montgomery (USA), Jacob Fearnley (Gbr) v Stan Wawrinka (Swi), Christopher O'Connell (Aus) v (22) Ugo Humbert (Fra)

