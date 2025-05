French Open: Order of play at Roland-Garros with Emma Raducanu, Jack Draper, Carlos Alcaraz and Novak Djokovic headlining in Paris

Order of play for opening Sunday at the French Open, with world No 1 Aryna Sabalenka in action along with Jasmine Paolini and Ben Shelton.

(All times are BST. Seeds in brackets)

Court Philippe-Chatrier

From 11am

(1) Aryna Sabalenka (Blr) vs Kamilla Rakhimova (Rus), Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) vs (8) Qinwen Zheng (Chn), (8) Lorenzo Musetti (Ita) vs Yannick Hanfmann (Ger), (13) Ben Shelton (USA) vs Lorenzo Sonego (Ita)

Suzanne Lenglen

10am: Zeynep Sonmez (Tur) vs (13) Elina Svitolina (Ukr), (31) Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) vs Zizou Bergs (Bel), (15) Frances Tiafoe (USA) vs Roman Safiullin (Rus), (4) Jasmine Paolini (Ita) vs Yue Yuan (Chn)

Simonne Mathieu

10am: Elmer Moller (Den) vs (12) Tommy Paul (USA), (11) Diana Shnaider (Rus) vs Anastasiia Sobolieva (Ukr), (18) Donna Vekic (Cro) vs Anna Blinkova (Rus), (21) Tomas Machac (Cze) vs Quentin Halys (Fra)

Court 6

10am: (28) Peyton Stearns (USA) vs Eva Lys (Ger), Alexandra Eala (Phi) vs Emiliana Arango (Col), Valentin Royer (Fra) vs Roberto Carballes Baena (Spa), Kyrian Jacquet (Fra) vs Nuno Borges (Por)

Court 7

10am: Petra Kvitova (Cze) vs Viktorija Golubic (Swi), Reilly Opelka (USA) vs Rinky Hijikata (Aus), Leyre Romero Gormaz (Spa) vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Fra), Eduardo Nava (USA) vs Botic Van de Zandschulp (Ned)

Court 8

10am: Kamil Majchrzak (Pol) vs Hamad Medjedovic (Ser), Lucrezia Stefanini (Ita) vs Jil Belen Teichmann (Swi), Fabian Marozsan (Hun) vs Luca Nardi (Ita), Olga Danilovic (Ser) vs (27) Leylah Fernandez (Can)

Court 9

10am: Victoria Mboko (Can) vs Lulu Sun (Nzl), Dayana Yastremska (Ukr) vs Destanee Aiava (Aus), Vit Kopriva (Cze) vs Thiago Monteiro (Bra), Jenson Brooksby (USA) vs Jaime Faria (Por)

Court 12

10am: Marton Fucsovics (Hun) vs Tristan Schoolkate (Aus), Thiago Agustin Tirante (Arg) vs Damir Dzumhur (Bih), Iva Jovic (USA) vs Renata Zarazua (Mex)

Court 13

10am: Laura Siegemund (Ger) vs Anna Bondar (Hun), Pablo Carreno-Busta (Spa) vs Francisco Comesana (Arg), Benjamin Hassan (Lbn) vs Matteo Gigante (Ita), Anastasia Potapova (Rus) vs (29) Linda Noskova (Cze)

Court 14

11:00: Mariano Navone (Arg) vs (28) Brandon Nakashima (USA), (32) Alex Michelsen (USA) vs Francisco Cerundolo (Arg), Nina Stojanovic (Ser) vs (16) Amanda Anisimova (USA), (26) Marta Kostyuk (Ukr) vs Sara Bejlek (Cze)

