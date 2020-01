Australian Open 2020: Men's Draw

The full draw for the 2020 men's singles tournament for the Australian Open in Melbourne.

Men's Singles Draw (Seedings in brackets):

First Round

Top Half

Rafael Nadal (Spa) (1) v Hugo Dellien (Bol)

Federico Delbonis (Arg) v Joao Sousa (Por)

QUALIFIER v QUALIFIER

QUALIFIER v Pablo Carreno-Busta (Spa) (27)

Nick Kyrgios (Aus) (23) v Lorenzo Sonego (Ita)

Pablo Cuevas (Uru) v Gilles Simon (Fra)

Yasutaka Uchiyama (Jpn) v Mikael Ymer (Swe)

QUALIFIER v Karen Khachanov (Rus) (16)

Gael Monfils (Fra) (10) v Yen-Hsun Lu (Tpe)

Ivo Karlovic (Cro) v Vasek Pospisil (Can)

James Duckworth (Aus) v Aljaz Bedene (Slo)

QUALIFIER v Felix Auger-Aliassime (Can) (20)

Taylor Harry Fritz (USA) (29) v QUALIFIER

QUALIFIER v Kevin Anderson (Rsa)

Alex Bolt (Aus) v Albert Ramos-Vinolas (Spa)

Adrian Mannarino (Fra) v Dominic Thiem (Aut) (5)

Daniil Medvedev (Rus) (4) v Frances Tiafoe (USA)

Dominik Koepfer (Ger) v QUALIFIER

Hugo Gaston (Fra) v Jaume Munar (Spa)

Alexei Popyrin (Aus) v Jo-Wilfried Tsonga (Fra) (28)

John Isner (USA) (19) v Thiago Moura Monteiro (Bra)

QUALIFIER v QUALIFIER

Miomir Kecmanovic (Ser) v Andreas Seppi (Ita)

Damir Dzumhur (Bih) v Stan Wawrinka (Swi) (15)

David Goffin (Bel) (11) v Jeremy Chardy (Fra)

Pierre-Hugues Herbert (Fra) v Cameron Norrie (Gbr)

Yuichi Sugita (Jpn) v QUALIFIER

Christopher O'Connell (Aus) v Andrey Rublev (Rus) (17)

Nikoloz Basilashvili (Geo) (26) v Soon Woo Kwon (Kor)

Fernando Verdasco (Spa) v QUALIFIER

Casper Ruud (Nor) v Egor Gerasimov (Blr)

Marco Cecchinato (Ita) v Alexander Zverev (Ger) (7)

Bottom Half

Matteo Berrettini (Ita) (8) v Andrew Harris (Aus)

Tennys Sandgren (USA) v QUALIFIER

Roberto Carballes Baena (Spa) v Ricardas Berankis (Lit)

Sam Querrey (USA) v Borna Coric (Cro) (25)

Guido Pella (Arg) (22) v John-Patrick Smith (Aus)

QUALIFIER v Gregoire Barrere (Fra)

Jordan Thompson (Aus) v Alexander Bublik (Kaz)

Reilly Opelka (USA) v Fabio Fognini (Ita) (12)

Denis Shapovalov (Can) (13) v Marton Fucsovics (Hun)

Jannik Sinner (Ita) v QUALIFIER

Leonardo Mayer (Arg) v Tommy Paul (USA)

Juan Ignacio Londero (Arg) v Grigor Dimitrov (Bul) (18)

Hubert Hurkacz (Pol) (31) v QUALIFIER

John Millman (Aus) v Ugo Humbert (Fra)

QUALIFIER v Filip Krajinovic (Ser)

Steve Johnson (USA) v Roger Federer (Swi) (3)

Stefanos Tsitsipas (Gre) (6) v Salvatore Caruso (Ita)

Philipp Kohlschreiber (Ger) v Marcos Giron (USA)

Christian Garin (Chi) v Stefano Travaglia (Ita)

Radu Albot (Mol) v Milos Raonic (Can) (32)

Benoit Paire (Fra) (21) v Cedrik-Marcel Stebe (Ger)

Marin Cilic (Cro) v Corentin Moutet (Fra)

Pablo Andujar (Spa) v Michael Mmoh (USA)

Feliciano Lopez (Spa) v Roberto Bautista Agut (Spa) (9)

Diego Sebastian Schwartzman (Arg) (14) v Lloyd George Harris (Rsa)

Alejandro Davidovich Fokina (Spa) v QUALIFIER

Marc Polmans (Aus) v Mikhail Kukushkin (Kaz)

Kyle Edmund (Gbr) v Dusan Lajovic (Ser) (24)

Dan Evans (Gbr) (30) v MacKenzie McDonald (USA)

Yoshihito Nishioka (Jpn) v Laslo Djere (Ser)

Tatsuma Ito (Jpn) v QUALIFIER

Jan-Lennard Struff (Ger) v Novak Djokovic (Ser) (2)

