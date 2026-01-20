Men's and Women's Australian Open draw and results with Emma Raducanu, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner and Aryna Sabalenka playing

The full draw for the men's and women's singles tournament for the Australian Open in Melbourne.

Men's second round

Top half

(1) Carlos Alcaraz (ESP) vs Yannick Hanfmann (GER)

(Q) Michael Zheng (USA) vs (32) Corentin Moutet (FRA)

(19) Tommy Paul (USA) vs Thiago Tirante (ARG)

Reilly Opelka (USA) vs (14) Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

(10) Alexander Bublik (KAZ) vs Marton Fucsovics (HUN)

Tomas Etcheverry (ARG) vs (Q) Arthur Fery (GBR)

(29) Frances Tiafoe (USA) vs Francisco Comesana (ARG)

Hamad Medjedovic (SRB) vs (6) Alex de Minaur (AUS)

(3) Alexander Zverev (GER) vs Alexandre Muller (FRA)

Emilio Nava (USA) vs (26) Cameron Norrie (GBR)

(18) Francisco Cerundolo (ARG) vs Damir Dzumhur (BIH)

(Q) Jaime Faria (POR) vs (13) Andrey Rublev

(11) Daniil Medvedev vs Quentin Halys (FRA)

Kamil Majchrzak (POL) vs Fabian Marozsan (HUN)

(25) Learner Tien (USA) vs Alexander Shevchenko (KAZ)

(WC) Jordan Thompson (AUS) vs Nuno Borges (POR)

Bottom Half

(5) Lorenzo Musetti (ITA) vs Lorenzo Sonego (ITA)

Tomas Machac (CZE) vs (31) Stefanos Tsitsipas (GRE)

(Q) Arthur Gea (FRA) vs (WC) Stan Wawrinka (SUI)

Vit Kopriva (CZE) vs (9) Taylor Fritz (USA)

(16) Jakub Mensik (CZE) vs (Q) Rafael Jodar (ESP)

Hubert Hurkacz (POL) vs Ethan Quinn (USA)

Botic van de Zandschulp (NED) vs Juncheng Shang (CHN)

(Q) Francesco Maestrelli (ITA) vs (4) Novak Djokovic (SRB)

(8) Ben Shelton (USA) vs (Q) Dane Sweeny (AUS)

(WC) Rinky Hijikata (AUS) vs (30) Valentin Vacherot (MON)

(21) Denis Shapovalov (CAN) vs Marin Cilic (CRO)

Jaume Munar (ESP) vs (12) Casper Ruud (NOR)

(15) Karen Khachanov vs (Q) Nishesh Basavareddy (USA)

Sebastian Baez (ARG) vs (22) Luciano Darderi (ITA)

Eliot Spizzirri (USA) vs (Q) Yibing Wu (CHN)

(WC) James Duckworth (AUS) vs (2) Jannik Sinner (ITA)

Women's second round

Top Half

(1) Aryna Sabalenka vs (Q) Zhuoxuan Bai (CHN)

Anastasia Potapova vs (28) Emma Raducanu (GBR)

(17) Victoria Mboko (CAN) vs Caty McNally (USA)

Polina Kudermetova vs (14) Clara Tauson (DEN)

(Q) Zeynep Sonmez (TUR) vs Anna Bondar (HUN)

Yulia Putintseva (KAZ) vs Elsa Jacquemot (FRA)

(29) Iva Jovic (USA) vs (WC) Priscilla Hon (AUS)

Magda Frech (POL) vs (7) Jasmine Paolini (ITA)

(3) Coco Gauff (USA) vs Olga Danilovic (SRB)

(Q) Storm Hunter (AUS) vs Hailey Baptiste (USA)

(19) Karolina Muchova (CZE) vs Alycia Parks (USA)

Ann Li (USA) vs Magda Linette (POL)

(12) Elina Svitolina (UKR) vs (Q) Linda Klimovicova (POL)

(WC) Taylah Gibson (AUS) vs (23) Diana Shnaider

Elena‑Gabriela Ruse (ROU) vs Ajla Tomljanovic (AUS)

Maria Sakkari (GRE) vs (8) Mirra Andreeva

Bottom Half

(6) Jessica Pegula (USA) vs McCartney Kessler (USA)

Oksana Selekhmeteva vs (25) Paula Badosa (ESP)

Janice Tjen (INA) vs Karolina Pliskova (CZE)

Ashlyn Krueger (USA) vs (9) Madison Keys (USA)

(13) Linda Noskova (CZE) vs (WC) Talia Preston (AUS)

Xinyu Wang (CHN) vs (24) Jelena Ostapenko (LAT)

Peyton Stearns (USA) vs Petra Marcinko (CRO)

Katerina Siniakova (CZE) vs (4) Amanda Anisimova (USA)

(5) Elena Rybakina (KAZ) vs Varvara Gracheva (FRA)

(Q) Linda Fruhvirtova (CZE) vs Tereza Valentova (CZE)

(21) Elise Mertens (BEL) vs Moyuka Uchijima (JPN)

(Q) Nikola Bartunkova (CZE) vs (10) Belinda Bencic (SUI)

(16) Naomi Osaka (JPN) vs Sorana Cirstea (ROU)

(Q) Maddison Inglis (AUS) vs Laura Siegemund (GER)

(31) Anna Kalinskaya vs Julia Grabher (AUT)

Marie Bouzkova (CZE) vs (2) Iga Swiatek (POL)

Men's first round

Top half

(1) Carlos Alcaraz (ESP) bt Adam Walton (AUS) 6-3 7-6 (7-2) 6-2

Yannick Hanfmann (GER) bt (Q) Zachary Svajda (USA) 7-5 4-6 6-4 7-6 (7-3)

(Q) Michael Zheng (USA) bt Sebastian Korda (USA) 6-4 6-4 3-6 6-7 (0-7) 6-3

(32) Corentin Moutet (FRA) bt Tristan Schoolkate (AUS) 6-4 7-6 (7-1) 6-3

(19) Tommy Paul (USA) bt Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4 6-3 6-3

Thiago Tirante (ARG) bt Aleksandar Vukic (AUS) 7-5 6-2 6-2

Reilly Opelka (USA) bt (Q) Nicolai Budkov Kjaer (NOR) 6-4 6-3 6-4

(14) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bt Filip Misolic (AUT) 6-2 6-3 6-3

(10) Alexander Bublik (KAZ) bt Jenson Brooksby (USA) 6-4 6-4 6-4

Marton Fucsovics (HUN) bt Camilo Ugo Carabelli (ARG) 7-6 (7-5) 6-1 6-2

Tomas Etcheverry (ARG) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 6-2 3-6 4-6 6-3 6-4

(Q) Arthur Fery (GBR) bt (20) Flavio Cobolli (ITA) 7-6 (7-1) 6-4 6-1

(29) Frances Tiafoe (USA) bt (Q) Jason Kubler (AUS) 7-6 (7-4) 6-3 6-2

Francisco Comesana (ARG) bt (WC) Patrick Kypson (USA) 6-2 6-3 3-6 6-3

Hamad Medjedovic (SRB) bt Mariano Navone (ARG) 6-2 6-7 (3-7) 6-4 6-2

(6) Alex de Minaur (AUS) bt Mackenzie McDonald (USA) 6-2 6-2 6-3

(3) Alexander Zverev (GER) bt Gabriel Diallo (CAN) 6-7 (1-7) 6-1 6-4 6-2

Alexandre Muller (FRA) bt Alexei Popyrin (AUS) 2-6 6-3 3-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-4)

Emilio Nava (USA) bt (WC) Kyrian Jacquet (FRA) 6-2 7-5 6-7 (5-7) 4-6 7-6 (7-6)

(26) Cameron Norrie (GBR) bt Benjamin Bonzi (FRA) 6-0 6-7 (2-7) 4-6 6-3 6-4

(18) Francisco Cerundolo (ARG) bt Zhizhen Zhang (CHN) 6-3 7-6 (7-0) 6-3

Damir Dzumhur (BIH) bt (Q) Liam Draxl (CAN) 7-5 6-0 6-4

(Q) Jaime Faria (POR) bt Arthur Cazaux (FRA) 6-3 3-6 6-3 6-4

(13) Andrey Rublev bt Matteo Arnaldi (ITA) 6-4 6-2 6-3

(11) Daniil Medvedev bt Jesper de Jong (NED) 7-5 6-2 7-6 (7-2)

Quentin Halys (FRA) bt Alejandro Tabilo (CHI) 6-2 6-2 7-6 (7-2)

Kamil Majchrzak (POL) bt Jacob Fearnley (GBR) 7-6 (7-2) 7-5 3-6 7-6 (7-3)

Fabian Marozsan (HUN) bt (24) Arthur Rinderknech (FRA) 6-3 6-4 6-7 (2-7) 6-4

(25) Learner Tien (USA) bt Marcos Giron (USA) 7-6 (7-2) 4-6 3-6 7-6 (7-3) 6-2

Alexander Shevchenko (KAZ) bt (Q) Elias Ymer (SWE) 3-6 7-5 6-4 6-1

(WC) Jordan Thompson (AUS) bt Juan Manuel Cerundolo (ARG) 6-7 (3-7) 7-5 6-1 6-1

Nuno Borges (POR) bt (7) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3-6 6-4 6-4 0-0 retired

Bottom Half

(5) Lorenzo Musetti (ITA) bt Raphael Collignon (BEL) 4-6 7-6 (7-3) 7-5 3-2 retired

Lorenzo Sonego (ITA) bt Carlos Taberner (ESP) 6-4 6-0 6-3

Tomas Machac (CZE) bt Grigor Dimitrov (BUL) 6-4 6-4 6-3

(31) Stefanos Tsitsipas (GRE) bt Shintaro Mochizuki (JPN) 4-6 6-3 6-2 6-2

(Q) Arthur Gea (FRA) bt (17) Jiri Lehecka (CZE) 7-5 7-6 (7-1) 7-5

(WC) Stan Wawrinka (SUI) bt Laslo Djere (SRB) 5-7 6-3 6-4 7-6 (7-4)

Vit Kopriva (CZE) bt Jan-Lennard Struff (GER) 4-6 6-2 2-6 6-3 6-1

(9) Taylor Fritz (USA) bt Valentin Royer (FRA) 7-6 (7-5) 5-7 6-1 6-3

(16) Jakub Mensik (CZE) bt Pablo Carreno Busta (ESP) 7-5 4-6 2-6 7-6 (7-1) 6-3

(Q) Rafael Jodar (ESP) bt (Q) Rei Sakamoto (JPN) 7-6 (8-6) 6-1 5-7 4-6 6-3

Hubert Hurkacz (POL) bt Zizou Bergs (BEL) 6-7 (6-8) 7-6 (8-6) 6-3 6-3

Ethan Quinn (USA) bt (23) Tallon Griekspoor (NED) 6-2 6-3 6-2

Botic van de Zandschulp (NED) bt (27) Brandon Nakashima (USA) 6-3 4-6 7-6 (7-1) 7-6 (7-3)

Juncheng Shang (CHN) bt Roberto Bautista Agut (ESP) 6-4 6-7 (2-7) 6-4 6-0

(Q) Francesco Maestrelli (ITA) bt Terence Atmane (FRA) 6-4 3-6 6-7 (4-7) 6-1 6-1

(4) Novak Djokovic (SRB) bt Pedro Martínez (ESP) 6-3 6-2 6-2

(8) Ben Shelton (USA) bt Ugo Humbert (FRA) 6-3 7-6 (7-2) 7-6 (7-5)

(Q) Dane Sweeny (AUS) bt Gael Monfils (FRA) 6-7 (3-7) 7-5 6-4 7-5

(WC) Rinky Hijikata (AUS) bt Adrian Mannarino (FRA) 6-3 6-3 6-1

(30) Valentin Vacherot (MON) bt (Q) Martin Damm (USA) 6-4 6-4 6-4

(21) Denis Shapovalov (CAN) bt (WC) Yunchaokete Bu (CHN) 7-6 (7-2) 7-5 3-6 7-6 (7-3)

Marin Cilic (CRO) bt Daniel Altmaier (GER) 6-0 6-0 7-6 (7-3)

Jaume Munar (ESP) bt Dalibor Svrcina (CZE) 3-6 6-2 6-7 (5-7) 7-5 6-3

(12) Casper Ruud (NOR) bt Mattia Bellucci (ITA) 6-1 6-2 6-4

(15) Karen Khachanov bt Alex Michelsen (USA) 4-6 6-4 6-3 5-7 6-3

(Q) Nishesh Basavareddy (USA) bt (WC) Christopher O'Connell (AUS) 4-6 7-6 (9-7) 6-7 (3-7) 6-2 6-3

Sebastian Baez (ARG) bt Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-4 6-4 3-6 5-7 6-3

(22) Luciano Darderi (ITA) bt Cristian Garin (CHI) 7-6 (7-5) 7-5 7-6 (7-3)

Eliot Spizzirri (USA) bt (28) Joao Fonseca (BRA) 6-4 2-6 6-1 6-2

(Q) Yibing Wu (CHN) bt Luca Nardi (ITA) 7-5 4-6 6-4 6-2

(WC) James Duckworth (AUS) bt (LL) Dino Prizmic (CRO) 7-6 (7-4) 3-6 1-6 7-5 6-3

(2) Jannik Sinner (ITA) bt Hugo Gaston (FRA) 6-2 6-1 retired

Women's first round

Top Half

(1) Aryna Sabalenka bt (WC) Tessah Rakotomanga Rajaonah (FRA) 6-4 6-1

(Q) Zhuoxuan Bai (CHN) bt Anastasia Pavlyuchenkova 6-4 2-6 7-6 (12-10)

Anastasia Potapova bt Suzan Lamens (NED) 3-6 7-5 6-2

(28) Emma Raducanu (GBR) bt Mananchaya Sawangkaew (THA) 6-4 6-1

(17) Victoria Mboko (CAN) bt (WC) Eden Jones (AUS) 6-4 6-1

Caty McNally (USA) bt (Q) Haruka Sakatsume (JPN) 6-3 6-1

Polina Kudermetova bt (Q) Guiomar Maristany Zuleta de Reales (ESP) 6-2 6-3

(14) Clara Tauson (DEN) bt Dalma Galfi (HUN) 6-3 6-3

(Q) Zeynep Sonmez (TUR) bt (11) Ekaterina Alexandrova 7-5 4-6 6-4

Anna Bondar (HUN) bt (WC) Elizabeth Mandlik (USA) 6-0 6-4

Yulia Putintseva (KAZ) bt Beatriz Haddad Maia (BRA) 3-6 7-5 6-3

Elsa Jacquemot (FRA) bt (20) Marta Kostyuk (UKR) 6-7 (4-7) 7-6 (7-4) 7-6 (10-7)

(29) Iva Jovic (USA) bt Katie Volynets (USA) 6-2 6-3

(WC) Priscilla Hon (AUS) bt (Q) Marina Stakusic (CAN) 1-6 6-4 5-3 retired

Magda Frech (POL) bt Veronika Erjavec (SLO) 6-1 6-1

(7) Jasmine Paolini (ITA) bt (Q) Aliaksandra Sasnovich 6-1 6-2

(3) Coco Gauff (USA) bt Kamilla Rakhimova (UZB) 6-2 6-3

Olga Danilovic (SRB) bt (WC) Venus Williams (USA) 6-7 (5-7) 6-3 6-4

(Q) Storm Hunter (AUS) bt Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 6-4 6-4

Hailey Baptiste (USA) bt Taylor Townsend (USA) 6-3 6-7 (3-7) 6-3

(19) Karolina Muchova (CZE) bt Jaqueline Cristian (ROU) 6-3 7-6 (7-6)

Alycia Parks (USA) bt Alex Eala (PHI) 0-6 6-3 6-2

Ann Li (USA) bt Maria Osorio (COL) 6-4 6-7 (5-7) 7-5

Magda Linette (POL) bt (15) Emma Navarro (USA) 3-6 6-3 6-3

(12) Elina Svitolina (UKR) bt Cristina Bucsa (ESP) 6-4 6-1

(Q) Linda Klimovicova (POL) bt Fran Jones (GBR) 6-2 3-2 retired

(WC) Taylah Gibson (AUS) bt Anna Blinkova 6-1 6-3

(23) Diana Shnaider bt Barbora Krejcikova (CZE) 2-6 6-3 6-3

Elena‑Gabriela Ruse (ROU) bt (26) Dayana Yastremska (UKR) 6-4 7-5

Ajla Tomljanovic (AUS) bt (Q) Yuliia Starodubtseva (UKR) 4-6 7-6 (7-3) 6-1

Maria Sakkari (GRE) bt Leolia Jeanjean (FRA) 6-4 6-2

(8) Mirra Andreeva bt Donna Vekic (CRO) 4-6 6-3 6-0

Bottom Half

(6) Jessica Pegula (USA) bt Anastasia Zakharova 6-2 6-1

McCartney Kessler (USA) bt Emiliana Arango (COL) 6-3 6-2

Oksana Selekhmeteva bt Ella Seidel (GER) 6-3 3-6 6-0

(25) Paula Badosa (ESP) bt (WC) Zarina Diyas (KAZ) 6-2 6-4

Janice Tjen (INA) bt (22) Leylah Fernandez (CAN) 6-2 7-6 (7-1)

Karolina Pliskova (CZE) bt (Q) Sloane Stephens (USA) 7-6 (9-7) 6-2

Ashlyn Krueger (USA) bt Sara Bejlek (CZE) 6-3 6-3

(9) Madison Keys (USA) bt Oleksandra Oliynykova (CRO) 7-6 (7-6) 6-1

(13) Linda Noskova (CZE) bt Darja Semenistaja (LAT) 6-3 6-0

(WC) Talia Preston (AUS) bt Shuai Zhang (CHN) 6-3 2-6 6-3

Xinyu Wang (CHN) bt (Q) Anhelina Kalinina (UKR) 6-3 6-3

(24) Jelena Ostapenko (LAT) bt Rebecca Sramkova (SVK) 6-4 6-4

Peyton Stearns (USA) bt (27) Sofia Kenin (USA) 6-3 6-2

Petra Marcinko (CRO) bt Tatjana Maria (GER) 6-3 7-5

Katerina Siniakova (CZE) bt Panna Udvardy (HUN) 6-3 7-6 (7-2) 7-6 (7-5)

(4) Amanda Anisimova (USA) bt Simona Waltert (SUI) 6-3 6-2

(5) Elena Rybakina (KAZ) bt Kaja Juvan (SLO) 6-4 6-3

Varvara Gracheva (FRA) bt Viktorija Golubic (SUI) 6-1 2-6 6-1

(Q) Linda Fruhvirtova (CZE) bt Lulu Sun (NZL) 6-3 7-5

Tereza Valentova (CZE) bt (30) Maya Joint (AUS) 6-4 6-4

(21) Elise Mertens (BEL) bt (Q) Lanlana Tararudee (THA) 7-5 6-1

Moyuka Uchijima (JPN) bt Solana Sierra (ARG) 6-3 6-1

(Q) Nikola Bartunkova (CZE) bt Daria Kasatkina (AUS) 7-6 (9-7) 0-6 6-3

(10) Belinda Bencic (SUI) bt Katie Boulter (GBR) 6-0 7-5

(16) Naomi Osaka (JPN) bt Antonia Ruzic (CRO) 6-3 3-6 6-4

Sorana Cirstea (ROU) bt Eva Lys (GER) 3-6 6-4 6-3

(Q) Maddison Inglis (AUS) bt Kimberly Birrell (AUS) 7-6 (8-6) 6-7 (9-11) 6-4

Laura Siegemund (GER) bt (18) Liudmila Samsonova (ITA) 0-6 7-5 6-4

(31) Anna Kalinskaya bt Sonay Kartal (GBR) 7-6 (7-3) 6-1

Julia Grabher (AUT) bt Elisabetta Cocciaretto (ITA) 7-5 2-6 6-4

Marie Bouzkova (CZE) bt Renata Zarazua (MEX) 6-2 7-5

(2) Iga Swiatek (POL) bt (Q) Yue Yuan (CHN) 7-6 (7-5) 6-3

Australian Open match schedule

The tournament takes place every day from midnight UK and Ireland time on the outside courts and 1am on the show courts. Night sessions will start at 8am.

Jan 18-20: First round

Jan 21-22: Second round

Jan 23-24: Third round

Jan 25-26: Fourth round

Jan 27-28: Quarter-finals

Jan 29: Women's semi-finals

Jan 30: Men's semi-finals

Jan 31: Women's final (8.30am UK and Ireland time)

Feb 1: Men's final (8.30am UK and Ireland time)

