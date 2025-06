French Open: Order of play at Roland-Garros as Jack Draper, Novak Djokovic, Jannik Sinner and Coco Gauff headline

Order of play for Wednesday at the French Open, with Coco Gauff, Jannik Sinner and Novak Djokovic in action.

(All times are BST; seeds in brackets)

Court Philippe-Chatrier

10am: (7) Madison Keys (USA) vs (2) Coco Gauff (USA), (6) Mirra Andreeva (Rus) vs Lois Boisson (Fra), (1) Jannik Sinner (Ita) vs Alexander Bublik (Kaz), (3) Alexander Zverev (Ger) vs (6) Novak Djokovic (Ser)

Suzanne Lenglen

12pm: (1) Katerina Siniakova (Cze) & Taylor Townsend (USA) vs Anna Danilina (Kaz) & Aleksandra Krunic (Ser), (16) Hugo Nys (Mon) & Edouard Roger-Vasselin (Fra) vs Sander Arends (Ned) & Luke Johnson (Gbr)

Simonne Mathieu

10am: Irina-Camelia Begu (Rom) & Yanina Wickmayer (Bel) vs Ulrikke Eikeri (Nor) & Eri Hozumi (Jpn), Ivan Dodig (Cro) & Orlando Luz (Bra) vs (5) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg), (3) Sara Errani (Ita) & Andrea Vavassori (Ita) vs (2) Shuai Zhang (Chn) & Marcelo Arevalo (Esa), Desirae Krawczyk (USA) & Neal Skupski (Gbr) vs (4) Taylor Townsend (USA) & Evan King (USA)

