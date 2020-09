French Open 2020: Women's Draw

The full draw for the women's singles tournament at the 2020 French Open in Paris.

First Round

Top Half

Simona Halep (Rom) (1) v Sara Sorribes Tormo (Spa)

Irina-Camelia Begu (Rom) v Jil Belen Teichmann (Swi)

Catherine Bellis (USA) v Bernarda Pera (USA)

Tamara Korpatsch (Ger) v Amanda Anisimova (USA) (25)

Dayana Yastremska (Ukr) (24) v Daria Gavrilova (Aus)

Anna Kalinskaya (Rus) v Eugenie Bouchard (Can)

QUALIFIER v Su-Wei Hsieh (Tpe)

Iga Swiatek (Pol) v Marketa Vondrousova (Cze) (15)

Johanna Konta (Gbr) (9) v Cori Gauff (USA)

Camila Giorgi (Ita) v QUALIFIER

QUALIFIER v Shelby Rogers (USA)

Ajla Tomljanovic (Aus) v Maria Sakkari (Gre) (20)

Svetlana Kuznetsova (Rus) (28) v Anastasia Pavlyuchenkova (Rus)

Katerina Siniakova (Cze) v Lauren Davis (USA)

Monica Puig (Pur) v QUALIFIER

Katarina Zavatska (Ukr) v Kiki Bertens (Ned) (5)

Elina Svitolina (Ukr) (3) v Varvara Gracheva (Rus)

QUALIFIER v Elsa Jacquemot (Fra)

Anna Blinkova (Rus) v QUALIFIER

Maddison Inglis (Aus) v Ekaterina Alexandrova (Rus) (27)

Anett Kontaveit (Est) (17) v Caroline Garcia (Fra)

Aliaksandra Sasnovich (Blr) v Anna-Lena Friedsam (Ger)

Marie Bouzkova (Cze) v Kaia Kanepi (Est)

Margarita Gasparyan (Rus) v Elise Mertens (Bel) (16)

Victoria Azarenka (Blr) (10) v Danka Kovinic (Mne)

Anna Karolina Schmiedlova (Svk) v Venus Williams (USA)

Greet Minnen (Bel) v QUALIFIER

Kirsten Flipkens (Bel) v Yulia Putintseva (Kaz) (23)

Barbora Zahlavova Strycova (Cze) (32) v QUALIFIER

Nina Stojanovic (Ser) v Barbora Krejcikova (Cze)

Tsvetana Pironkova (Bul) v Andrea Petkovic (Ger)

Kristie Ahn (USA) v Serena Williams (USA) (6)

Bottom Half

Aryna Sabalenka (Blr) (8) v Jessica Pegula (USA)

Daria Kasatkina (Rus) v Harmony Tan (Fra)

Nao Hibino (Jpn) v QUALIFIER

Zarina Diyas (Kaz) v Ons Jabeur (Tun) (30)

Jennifer Brady (USA) (21) v QUALIFIER

QUALIFIER v Danielle Collins (USA)

Viktoria Kuzmova (Svk) v Kristyna Pliskova (Cze)

Tamara Zidansek (Slo) v Garbine Muguruza (Spa) (11)

Elena Rybakina (Kaz) (14) v Sorana Cirstea (Rom)

Fiona Ferro (Fra) v Heather Watson (Gbr)

Stefanie Voegele (Swi) v Patricia Maria Tig (Rom)

Christina McHale (USA) v Karolina Muchova (Cze) (22)

Donna Vekic (Cro) (26) v QUALIFIER

Alison Van Uytvanck (Bel) v Rebecca Peterson (Swe)

Timea Babos (Hun) v Ana Bogdan (Rom)

Ludmilla Samsonova (Rus) v Sofia Kenin (USA) (4)

Petra Kvitova (Cze) (7) v Oceane Dodin (Fra)

Aliona Bolsova (Spa) v Jasmine Paolini (Ita)

Diane Parry (Fra) v Polona Hercog (Slo)

Leylah Annie Fernandez (Can) v Magda Linette (Pol) (31)

Angelique Kerber (Ger) (18) v Kaja Juvan (Slo)

Arantxa Rus (Ned) v Clara Burel (Fra)

Chloe Paquet (Fra) v Alize Cornet (Fra)

Shuai Zhang (Chn) v Madison Keys (USA) (12)

Petra Martic (Cro) (13) v Misaki Doi (Jpn)

Pauline Parmentier (Fra) v Polina Kudermetova (Rus)

Laura Siegemund (Ger) v Kristina Mladenovic (Fra)

Julia Goerges (Ger) v Alison Riske (USA) (19)

Sloane Stephens (USA) (29) v Vitalia Diatchenko (Rus)

Kateryna Kozlova (Ukr) v Paula Badosa Gibert (Spa)

Jelena Ostapenko (Lat) v Madison Brengle (USA)

QUALIFIER v Karolina Pliskova (Cze) (2)

