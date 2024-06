French Open: Order of play from Roland Garros with Novak Djokovic, Iga Swiatek, Coco Gauff and Carlos Alcaraz headlining

Order of play for day eight of the French Open with world No 1 Iga Swiatek, Coco Gauff and Carlos Alcaraz in action at Roland Garros.

(All times are BST. Seeds in brackets)

Court Philippe Chatrier

From 11am

(1) Iga Swiatek (Pol) v Anastasia Potapova (Rus), (3) Coco Gauff (USA) v Elisabetta Cocciaretto (Ita), (21) Felix Auger-Aliassime (Can) v (3) Carlos Alcaraz (Spa)

Not before 7.15pm

Corentin Moutet (Fra) v (2) Jannik Sinner (Ita)

Court Suzanne-Lenglen

From 10am

Olga Danilovic (Ser) v (5) Marketa Vondrousova (Cze), Matteo Arnaldi (Ita) v (9) Stefanos Tsitsipas (Gre), Clara Tauson (Den) v (8) Ons Jabeur (Tun), (8) Hubert Hurkacz (Pol) v (10) Grigor Dimitrov (Bul)

Court Simonne-Mathieu

From 10am

(13) Jamie Murray (Gbr) & Michael Venus (Nzl) v Gregoire Barrere (Fra) & Lucas Pouille (Fra), Maria Lourdes Carle (Arg) & Diane Parry (Fra) v (7) Marie Bouzkova (Cze) & Sara Sorribes Tormo (Spa), Chloe Paquet (Fra) & Gregoire Barrere (Fra) v Giuliana Olmos (Mex) & Santiago Gonzalez (Mex), (6) Erin Routliffe (Nzl) & Michael Venus (Nzl) v Hao-Ching Chan (Tpe) & Hugo Nys (Mon)

Court 14

From 10am

(16) Miyu Kato (Jpn) & Nadiia Kichenok (Ukr) v Maia Lumsden (Gbr) & Yafan Wang (Chn), Anna Blinkova (Rus) & Arantxa Rus (Ned) v (13) Ulrikke Eikeri (Nor) & Ingrid Neel (Est), Fiona Ferro (Fra) & Pierre-Hugues Herbert (Fra) v Heather Watson (Gbr) & Joe Salisbury (Gbr), (5) Cori Gauff (USA) & Katerina Siniakova (Cze) v Anna Danilina (Kaz) & Yi Fan Xu (Chn), (4) Desirae Krawczyk (USA) & Ken Skupski (Gbr) v Shuko Aoyama (Jpn) & Gonzalo Escobar (Ecu)

Court 2

From 10am

(7) Wesley Koolhof (Ned) & Nikola Mektic (Cro) v Max Purcell (Aus) & Jordan Thompson (Aus), Anna Kalinskaya (Rus) & Elena Vesnina (Rus) v (12) Hao-Ching Chan (Tpe) & Veronika Kudermetova (Rus), Nao Hibino (Jpn) & Katarzyna Kawa (Pol) v Mirra Andreeva (Rus) & Vera Zvonareva (Rus), Barbora Krejcikova (Cze) & Joran Vliegen (Bel) v Donna Vekic (Cro) & Ivan Dodig (Cro)

Court 3

From 10am

Cristina Bucsa (Spa) & Monica Niculescu (Rom) v (14) Sofia Kenin (USA) & Bethanie Mattek-Sands (USA), Tereza Mihalikova (Svk) & Linda Noskova (Cze) v (4) Barbora Krejcikova (Cze) & Laura Siegemund (Ger), Shuai Zhang (Chn) & Marcelo Arevalo (Esa) v (8) Bethanie Mattek-Sands (USA) & Austin Krajicek (USA), Ulrikke Eikeri (Nor) & Maximo Gonzalez (Arg) v Aldila Sutjiadi (Ina) & Jack Withrow (USA)

Court 4

From 10am

John Peers (Aus) & Roman Safiullin (Rus) v (10) Sander Gille (Bel) & Joran Vliegen (Bel), (12) Andreas Mies (Ger) & Neal Skupski (Gbr) v Tomas Machac (Cze) & Zhizhen Zhang (Chn), (11) Sara Errani (Ita) & Jasmine Paolini (Ita) v Magda Linette (Pol) & Bernarda Pera (USA), (5) Vera Zvonareva (Rus) & Sander Gille (Bel) v Nicole Melichar-Martinez (USA) & John Peers (Aus)

Court 5

From 10am

Harri Heliovaara (Fin) & Henry Patten (Gbr) v Luke Johnson (Gbr) & Skander Mansouri (Tun), Orlando Luz (Bra) & Marcelo Zormann (Bra) v (2) Rohan Bopanna (Ind) & Matthew Ebden (Aus), (1) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Elise Mertens (Bel) v Emma Navarro (USA) & Diana Shnaider (Rus), Veronika Kudermetova (Rus) & Rohan Bopanna (Ind) v Ludmilla Samsonova (Rus) & Andrea Vavassori (Ita)

Court 6

From 10am

(15) Asia Muhammad (USA) & Aldila Sutjiadi (Ina) v Giuliana Olmos (Mex) & Alexandra Panova (Rus), (9) Leylah Annie Fernandez (Can) & Erin Routliffe (Nzl) v Hanyu Guo (Chn) & Xinyu Jiang (Chn), Elixane Lechemia (Fra) & Albano Olivetti (Fra) v Jun Kato (Jpn) & Tim Puetz (Ger), Elisabetta Cocciaretto (Ita) & Martina Trevisan (Ita) v Ana Bogdan (Rom) & Jaqueline Adina Cristian (Rom)

Court 7

From 10am

Christopher Eubanks (USA) & Evan King (USA) v (15) Hugo Nys (Mon) & Jan Zielinski (Pol), Rafael Matos (Bra) & Daniel Melo (Bra) v (11) Simone Bolelli (Ita) & Andrea Vavassori (Ita), Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Mate Pavic (Cro) v Cristina Bucsa (Spa) & Andres Molteni (Arg), Alize Cornet (Fra) & Nicolas Mahut (Fra) v (2) Laura Siegemund (Ger) & Edouard Roger-Vasselin (Fra), Petros Tsitsipas (Gre) & Stefanos Tsitsipas (Gre) v Denys Molchanov (Ukr) & John-Patrick Smith (Aus)

Court 8

From 10am

Gonzalo Escobar (Ecu) & Aleksandr Nedovyesov (Kaz) v (3) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr), Thanasi Kokkinakis (Aus) & Denis Shapovalov (Can) v (14) Nathaniel Lammons (USA) & Jack Withrow (USA), Anastasia Potapova (Rus) & Yana Sizikova (Rus) v Tamara Korpatsch (Ger) & Lidziya Marozava (Blr), Elina Avanesyan (Rus) & Maria Camila Osorio Serrano (Col) v (10) Ena Shibahara (Jpn) & Xiyu Wang (Chn)

Court TBA

Ena Shibahara (Jpn) & Nathaniel Lammons (USA) v Paula Badosa (Spa) & Stefanos Tsitsipas (Gre), Katerina Siniakova (Cze) & Tomas Machac (Cze) v (7) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Jan Zielinski (Pol)

Watch the WTA and ATP Tours throughout 2024 on Sky Sports Tennis. Stream Sky Sports Tennis and more with a NOW Sports Month Membership. No contract, cancel anytime.