Wimbledon 2022: Order of Play

Order of Play for Wednesday, June 29 at the All England Lawn Tennis Championship, Wimbledon, London.

(All times are BST, from 11am unless stated. Seeds in brackets)

Centre Court

13:30: (1) Novak Djokovic (Ser) v Thanasi Kokkinakis (Aus), Caroline Garcia (Fra) v (10) Emma Raducanu (Gbr), Andy Murray (Gbr) v (20) John Isner (USA)

Court 1

13:00: Jule Niemeier (Ger) v (2) Anett Kontaveit (Est), (9) Cameron Norrie (Gbr) v Jaume Munar (Spa), (5) Maria Sakkari (Gre) v Viktoriya Tomova (Bul)

Court 2

11:00: (3) Casper Ruud (Nor) v Ugo Humbert (Fra), (15) Angelique Kerber (Ger) v Magda Linette (Pol), Tallon Griekspoor (Ned) v (5) Carlos Alcaraz Garfia (Spa), Qiang Wang (Chn) v Heather Watson (Gbr)

Court 3

11:00: Ryan Peniston (Gbr) v Steve Johnson (USA), Yanina Wickmayer (Bel) v (12) Jelena Ostapenko (Lat), (10) Jannik Sinner (Ita) v Mikael Ymer (Swe), Katarzyna Kawa (Pol) v (3) Ons Jabeur (Tun)

Court 4

11:00: Elixane Lechemia (Fra) & Nuria Parrizas-Diaz (Spa) v (2) Barbora Krejcikova (Cze) & Katerina Siniakova (Cze), Benoit Paire (Fra) & Albert Ramos-Vinolas (Spa) v (2) Nikola Mektic (Cro) & Mate Pavic (Cro), (3) Wesley Koolhof (Ned) & Neal Skupski (Gbr) v Facundo Bagnis (Arg) & Diego Sebastian Schwartzman (Arg), Rosalie Van Der Hoek (Ned) & Alison Van Uytvanck (Bel) v Maryna Zanevska (Bel) & Kimberley Zimmermann (Bel)

Court 5

11:00: Pedro Martinez Portero (Spa) & John-Patrick Smith (Aus) v Andrey Golubev (Kaz) & Denys Molchanov (Ukr), Aleksandr Nedovyesov (Kaz) & Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak) v James Duckworth (Aus) & Marcos Giron (USA), Tamara Korpatsch (Ger) & Harmony Tan (Fra) v (15) Nadiia Kichenok (Ukr) & Raluca Olaru (Rom), Marta Kostyuk (Ukr) & Eva Martincova (Cze) v Madison Brengle (USA) & Lauren Davis (USA)

Court 6

11:00: Kaia Kanepi (Est) & Renata Voracova (Cze) v Alicia Barnett (Gbr) & Olivia Nicholls (Gbr), Viktorija Golubic (Swi) & Maria Camila Osorio Serrano (Col) v Sonay Kartal (Gbr) & Nell Miller (Gbr), Joao Sousa (Por) & Jordan Thompson (Aus) v Matwe Middelkoop (Ned) & Luke Saville (Aus), Maxime Cressy (USA) & Feliciano Lopez (Spa) v Lukasz Kubot (Pol) & Szymon Walkow (Pol)

Court 7

11:00: Hans Hach Verdugo (Mex) & Philipp Oswald (Aut) v Roman Jebavy (Cze) & Hunter Reese (USA), (9) Han Xinyun (Chn) & Yi Fan Xu (Chn) v Lucia Bronzetti (Ita) & Julia Lohoff (Ger), (8) Shuko Aoyama (Jpn) & Hao-Ching Chan (Tpe) v Xin Yu Wang (Chn) & Qinwen Zheng (Chn), (12) Nicolas Mahut (Fra) & Edouard Roger-Vasselin (Fra) v Francisco Cerundolo (Arg) & Tomas Martin Etcheverry (Arg)

Court 8

11:00: (13) Santiago Gonzalez (Mex) & Andres Molteni (Arg) v Julian Cash (Gbr) & Henry Patten (Gbr), Jasmine Paolini (Ita) & Martina Trevisan (Ita) v Naiktha Bains (Gbr) & Maia Lumsden (Gbr), Clara Burel (Fra) & Chloe Paquet (Fra) v Misaki Doi (Jpn) & Makoto Ninomiya (Jpn), MacKenzie McDonald (USA) & Botic van de Zandschulp (Ned) v (7) John Peers (Aus) & Filip Polasek (Svk)

Court 9

11:00: Daria Saville (Aus) & Ajla Tomljanovic (Aus) v Viktoria Kuzmova (Svk) & Arantxa Rus (Ned), Irina Bara (Rom) & Ekaterine Gorgodze (Geo) v Danielle Collins (USA) & Desirae Krawczyk (USA), Denis Kudla (USA) & Jack Sock (USA) v (4) Marcelo Arevalo (Esa) & Jean-Julien Rojer (Ned), (15) Lloyd Glasspool (Gbr) & Harri Heliovaara (Fin) v Hugo Gaston (Fra) & Lorenzo Musetti (Ita)

Court 10

11:00: Sadio Doumbia (Fra) & Fabien Reboul (Fra) v (11) Kevin Krawietz (Ger) & Andreas Mies (Ger), Liam Broady (Gbr) & Jay Clarke (Gbr) v (16) Rafael Matos (Bra) & David Vega Hernandez (Spa), Alastiar Gray (Gbr) & Ryan Peniston (Gbr) v Joran Vliegen (Bel) & Jack Withrow (USA)

Court 11

11:00: Fabrice Martin (Fra) & Hugo Nys (Mon) v Maximo Gonzalez (Arg) & Nathaniel Lammons (USA), Ariel Behar (Uru) & Gonzalo Escobar (Ecu) v Arthur Fery (Gbr) & Felix Gill (Gbr), (14) Monica Niculescu (Rom) & Elena Gabriela Ruse (Rom) v Kirsten Flipkens (Bel) & Sara Sorribes Tormo (Spa), Anett Kontaveit (Est) & Shelby Rogers (USA) v Vivian Heisen (Ger) & Samantha Murray-Sharan (Gbr)

Court 12

11:00: (29) Anhelina Kalinina (Ukr) v Lesia Tsurenko (Ukr), (30) Tommy Paul (USA) v Adrian Mannarino (Fra), Panna Udvardy (Hun) v (24) Elise Mertens (Bel), Tim Van Rijthoven (Ned) v (15) Reilly Opelka (USA)

Court 14

11:00: David Goffin (Bel) v (31) Sebastian Baez (Arg), Alexander Bublik (Kaz) v Dusan Lajovic (Ser), Diane Parry (Fra) v Mai Hontama (Jpn), (6) Lucie Hradecka (Cze) & Sania Mirza (Ind) v Magdalena Frech (Pol) & Beatriz Haddad Maia (Bra)

Court 15

11:00: Alejandro Tabilo (Chi) v (25) Miomir Kecmanovic (Ser), Marie Bouzkova (Cze) v Ann Li (USA), Elisabetta Cocciaretto (Ita) v Irina-Camelia Begu (Rom), (9) Jamie Murray (Gbr) & Bruno Soares (Bra) v Benjamin Bonzi (Fra) & Arthur Rinderknech (Fra)

Court 16

11:00: Jodie Burrage (Gbr) & Eden Silva (Gbr) v Arianne Hartono (Ned) & Demi Schuurs (Ned), (32) Oscar Otte (Ger) v Christian Harrison (USA), (22) Nikoloz Basilashvili (Geo) v Quentin Halys (Fra), Sarah Grey (Gbr) & Yuriko Miyazaki (Gbr) v (5) Asia Muhammad (USA) & Ena Shibahara (Jpn)

Court 17

11:00: (33) Shuai Zhang (Chn) v Marta Kostyuk (Ukr), Jiri Vesely (Cze) v Alejandro Davidovich Fokina (Spa), Dalma Galfi (Hun) v Kaja Juvan (Slo), Aljaz Bedene (Slo) & Soon Woo Kwon (Kor) v (10) Thanasi Kokkinakis (Aus) & Nick Kyrgios (Aus)

Court 18

11:00: (23) Frances Tiafoe (USA) v Maximilian Marterer (Ger), Tatjana Maria (Ger) v (26) Sorana Cirstea (Rom), Maja Chwalinska (Pol) v (28) Alison Riske (USA), (1) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr) v Daniel Altmaier (Ger) & Carlos Taberner (Spa)

