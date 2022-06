Wimbledon 2022: Men's Draw with Novak Djokovic, Rafael Nadal and Andy Murray in action

The full draw, and results, from the men's singles event at The All England Lawn Tennis Championships, Wimbledon, 2022.

Gentlemen's Singles Draw (Seedings in brackets) British players in bold

Top Half

Novak Djokovic (Ser) (1) vs Soon Woo Kwon (Kor)

Thanasi Kokkinakis (Aus) vs Kamil Majchrzak (Pol)

Alejandro Tabilo (Chi) vs Laslo Djere (Ser)

John Millman (Aus) vs Miomir Kecmanovic (Ser) (25)

Nikoloz Basilashvili (Geo) (22) vs Lukas Rosol (Cze)

Benoit Paire (Fra) vs Quentin Halys (Fra)

Tim Van Rijthoven (Ned) vs Federico Delbonis (Arg)

Carlos Taberner (Spa) vs Reilly Opelka (USA) (15)

Jannik Sinner (Ita) (10) vs Stan Wawrinka (Swi)

Daniel Altmaier (Ger) vs Mikael Ymer (Swe)

Andy Murray (Gbr) vs James Duckworth (Aus)

Enzo Couacaud (Fra) vs John Isner (USA) (20)

Oscar Otte (Ger) (32) vs Peter Gojowczyk (Ger)

Jay Clarke (Gbr) vs Christian Harrison (USA)

Tallon Griekspoor (Ned) vs Fabio Fognini (Ita)

Jan-Lennard Struff (Ger) vs Carlos Alcaraz Garfia (Spa) (5)

Casper Ruud (Nor) (3) vs Albert Ramos-Vinolas (Spa)

Tomas Martin Etcheverry (Arg) vs Ugo Humbert (Fra)

David Goffin (Bel) vs Radu Albot (Mol)

Taro Daniel (Jpn) vs Sebastian Baez (Arg) (31)

Frances Tiafoe (USA) (23) vs Andrea Vavassori (Ita)

Maximilian Marterer (Ger) vs Aljaz Bedene (Slo)

Alexander Bublik (Kaz) vs Marton Fucsovics (Hun)

Dusan Lajovic (Ser) vs Pablo Carreno-Busta (Spa) (16)

Cameron Norrie (Gbr) (9) vs Pablo Andujar (Spa)

Thiago Moura Monteiro (Bra) vs Jaume Munar (Spa)

Ryan Peniston (Gbr) vs Henri Laaksonen (Swi)

Steve Johnson (USA) vs Grigor Dimitrov (Bul) (18)

Tommy Paul (USA) (30) vs Fernando Verdasco (Spa)

Adrian Mannarino (Fra) vs Max Purcell (Aus)

Federico Coria (Arg) vs Jiri Vesely (Cze)

Alejandro Davidovich Fokina (Spa) vs Hubert Hurkacz (Pol) (7)

Bottom Half

Matteo Berrettini (Ita) (8) vs Christian Garin (Chi)

Marc-Andrea Huesler (Swi) vs Hugo Grenier (Fra)

Zdenek Kolar (Cze) vs Benjamin Bonzi (Fra)

Mikhail Kukushkin (Kaz) vs Jenson Brooksby (USA) (29)

Alex De Minaur (Aus) (19) vs Hugo Dellien (Bol)

Zizou Bergs (Bel) vs Jack Draper (Gbr)

Liam Broady (Gbr) vs Lukas Klein (Svk)

Borna Coric (Cro) vs Diego Schwartzman (Arg) (12)

Denis Shapovalov (Can) (13) vs Arthur Rinderknech (Fra)

Brandon Nakashima (USA) vs Nicola Kuhn (Ger)

Daniel Elahi Galan (Col) vs Dominik Koepfer (Ger)

Attila Balazs (Hun) vs Roberto Bautista Agut (Spa) (17)

Filip Krajinovic (Ser) (26) vs Jiri Lehecka (Cze)

Paul Jubb (Gbr) vs Nick Kyrgios (Aus)

Roberto Carballes Baena (Spa) vs Jordan Thompson (Aus)

Alexander Ritschard (Swi) vs Stefanos Tsitsipas (Gre) (4)

Felix Auger-Aliassime (Can) (6) vs Maxime Cressy (USA)

Bernabe Zapata Miralles (Spa) vs Jack Sock (USA)

Dennis Novak (Aut) vs Facundo Bagnis (Arg)

Jason Kubler (Aus) vs Dan Evans (Gbr) (28)

Holger Vitus Nodskov Rune (Den) (24) vs Marcos Giron (USA)

Pedro Martinez Portero (Spa) vs Alex Molcan (Svk)

Alastiar Gray (Gbr) vs Chun Hsin Tseng (Tpe)

Lorenzo Musetti (Ita) vs Taylor Harry Fritz (USA) (11)

Marin Cilic (Cro) (14) vs MacKenzie McDonald (USA)

Joao Sousa (Por) vs Richard Gasquet (Fra)

Emil Ruusuvuori (Fin) vs Yoshihito Nishioka (Jpn)

Feliciano Lopez (Spa) vs Botic Van de Zandschulp (Ned) (21)

Lorenzo Sonego (Ita) (27) vs Denis Kudla (USA)

Alexei Popyrin (Aus) vs Hugo Gaston (Fra)

Sam Querrey (USA) vs Ricardas Berankis (Lit)

Francisco Cerundolo (Arg) vs Rafael Nadal (Spa) (2)

Join us for all the coverage from the All England Club with a daily live blog on skysports.com/tennis our Twitter account @skysportstennis & Sky Sports - on the go! Available to download now on - iPhone & iPad and Android