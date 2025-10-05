Match summary
ICC Women's Cricket World Cup
Colombo (RPS)
India Women are 78 for 2 with 31.0 overs remaining.
Summary
Over 19: 1 run. Bowler: Sadia Iqbal. India Women: 78/2 (rr 4.14)
Sadia Iqbal to Harmanpreet Kaur. Left-arm orthodox stock back of a length, outside off on the back foot worked mis-timed for 1 run
Sadia Iqbal to Harmanpreet Kaur. Arm ball length ball, outside off on the back foot worked mis-timed to mid wicket for no run, fielded by Fatima Sana
Sadia Iqbal to Harmanpreet Kaur. Left-arm orthodox stock length ball, outside off on the back foot cut for no run
Sadia Iqbal to Harmanpreet Kaur. Arm ball length ball, outside off on the front foot pushed mis-timed for no run
Sadia Iqbal to Harmanpreet Kaur. Left-arm orthodox stock length ball, outside off on the back foot cut for no run
Summary
Over 18: 2 runs. Bowler: Nashra Sandhu. India Women: 77/2 (rr 4.28)
Nashra Sandhu to Harleen Deol. Left-arm orthodox stock length ball, outside off on the back foot cut mis-timed for no run
Nashra Sandhu to Harleen Deol. Left-arm orthodox stock length ball, outside off down the pitch driving mis-timed for no run
Nashra Sandhu to Harmanpreet Kaur. Left-arm orthodox stock length ball, down leg on the back foot worked mis-timed to square leg for 1 run, fielded by Diana Baig
Nashra Sandhu to Harleen Deol. Left-arm orthodox stock length ball, outside off on the back foot cut mis-timed to deep cover for 1 run, fielded by Sadia Iqbal
Nashra Sandhu to Harleen Deol. Left-arm orthodox stock length ball, outside off down the pitch playing a forward defensive shot mis-timed to bowler for no run, fielded by Nashra Sandhu
Nashra Sandhu to Harleen Deol. Left-arm orthodox stock length ball, outside off on the back foot pushed mis-timed for no run
Summary
Over 17: 3 runs. Bowler: Sadia Iqbal. India Women: 75/2 (rr 4.41)
Sadia Iqbal to Harmanpreet Kaur. Arm ball back of a length, outside off on the back foot playing a backward defensive shot mis-timed to bowler for no run, fielded by Sadia Iqbal
Sadia Iqbal to Harmanpreet Kaur. Left-arm orthodox stock length ball, outside off on the front foot driving to short third man for no run, fielded by Natalia Pervaiz
Sadia Iqbal to Harleen Deol. Left-arm orthodox stock length ball, outside off on the front foot pushed mis-timed to cover for 1 run, fielded by Rameen Shamim
Sadia Iqbal to Harmanpreet Kaur. Arm ball length ball, outside off on the back foot playing a backward defensive shot to short fine leg for 1 run, run out attempt: direct hit but safe by Sidra Nawaz
Sadia Iqbal to Harleen Deol. Left-arm orthodox stock length ball, outside off on the front foot driving mis-timed for 1 run
Sadia Iqbal to Harleen Deol. Left-arm orthodox stock length ball, outside off on the front foot pushed mis-timed to cover for no run, fielded by Diana Baig
Summary
Over 16: 5 runs. Bowler: Rameen Shamim. India Women: 72/2 (rr 4.5)
Rameen Shamim to Harmanpreet Kaur. Off break length ball, middle stump on the front foot pushed mis-timed to bowler for no run, fielded by Rameen Shamim
Rameen Shamim to Harmanpreet Kaur. Off break full, leg stump on the front foot driving mis-timed to mid wicket for no run, fielded by Diana Baig
FOUR! Rameen Shamim to Harmanpreet Kaur. Off break back of a length, outside off on the back foot cut well timed for 4 runs
Rameen Shamim to Harmanpreet Kaur. Off break length ball, middle stump on the front foot playing a forward defensive shot mis-timed to extra cover for no run, fielded by Fatima Sana
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break full, off stump down the pitch worked mis-timed to long on for 1 run, fielded by Natalia Pervaiz
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break length ball, middle stump on the back foot worked mis-timed to mid wicket for no run, fielded by Diana Baig
Summary
Over 15: 4 runs. Bowler: Sadia Iqbal. India Women: 67/2 (rr 4.47)
Sadia Iqbal to Harmanpreet Kaur. Left-arm orthodox stock full, outside off on the front foot driving mis-timed to backward point for no run, fielded by Diana Baig
OUT! Sadia Iqbal to Pratika Rawal. Arm ball back of a length, outside off on the back foot cut for no run. Pratika Rawal Bowled for 31.
FOUR! Sadia Iqbal to Pratika Rawal. Left-arm orthodox stock length ball, outside off on the back foot cut well timed for 4 runs
Sadia Iqbal to Pratika Rawal. Left-arm orthodox stock full, wide outside off on the front foot leaving left alone through for no run
Sadia Iqbal to Pratika Rawal. Arm ball length ball, outside off on the back foot cut mis-timed to backward point for no run, fielded by Diana Baig
Sadia Iqbal to Pratika Rawal. Arm ball length ball, outside off on the back foot cut mis-timed to backward point for no run, fielded by Diana Baig
Summary
Over 14: 6 runs. Bowler: Rameen Shamim. India Women: 63/1 (rr 4.5)
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break length ball, outside off down the pitch worked mis-timed to mid wicket for no run, fielded by Diana Baig
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break length ball, outside off on the front foot worked mis-timed to bowler for no run, fielded by Rameen Shamim
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break back of a length, outside off on the back foot cut mis-timed for no run
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break length ball, middle stump down the pitch driving mis-timed to bowler for no run, fielded by Rameen Shamim
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break length ball, outside off on the front foot worked mis-timed to mid on for no run, fielded by Diana Baig
SIX! Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break length ball, off stump down the pitch slogged well timed for 6 runs
Summary
Over 13: 2 runs. Bowler: Sadia Iqbal. India Women: 57/1 (rr 4.38)
Sadia Iqbal to Pratika Rawal. Left-arm orthodox stock full, outside off on the front foot driving mis-timed to cover for no run, fielded by Sidra Ameen
Sadia Iqbal to Pratika Rawal. Arm ball length ball, outside off on the front foot driving mis-timed to cover for no run, fielded by Sidra Ameen
Sadia Iqbal to Harleen Deol. Left-arm orthodox stock full, middle stump on the front foot worked mis-timed to long on for 1 run, fielded by Natalia Pervaiz
Sadia Iqbal to Pratika Rawal. Quicker ball length ball, outside off on the front foot pushed to square leg for 1 run, run out attempt: missed stumps by Muneeba Ali
Sadia Iqbal to Pratika Rawal. Arm ball back of a length, outside off on the back foot cut mis-timed to backward point for no run, fielded by Diana Baig
Sadia Iqbal to Pratika Rawal. Left-arm orthodox stock full, outside off on the front foot driving mis-timed to cover for no run, fielded by Rameen Shamim
Summary
Over 12: 1 run. Bowler: Rameen Shamim. India Women: 55/1 (rr 4.58)
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break full, off stump on the back foot worked mis-timed to bowler for no run, fielded by Rameen Shamim
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break length ball, outside off on the front foot worked mis-timed to mid wicket for no run, fielded by Diana Baig
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break full, off stump on the front foot pushed mis-timed to bowler for no run, run saved by Rameen Shamim
Rameen Shamim to Pratika Rawal. Off break back of a length, outside off on the back foot worked mis-timed to long on for 1 run, fielded by Natalia Pervaiz
Rameen Shamim to Pratika Rawal. Off break full, outside off on the front foot pushed mis-timed to cover for no run, fielded by Fatima Sana
Rameen Shamim to Pratika Rawal. Off break length ball, outside off on the back foot pushed mis-timed to cover for no run, fielded by Fatima Sana
Summary
Over 11: 0 runs. Bowler: Fatima Sana. India Women: 54/1 (rr 4.91)
Fatima Sana to Harleen Deol. Away swinger length ball, outside off on the front foot driving for no run
Fatima Sana to Harleen Deol. No movement back of a length, outside off on the back foot cut mis-timed to backward point for no run, fielded by Sidra Ameen
Fatima Sana to Harleen Deol. No movement full, outside off on the front foot driving mis-timed to bowler for no run, fielded by Fatima Sana
Fatima Sana to Harleen Deol. No movement length ball, outside off on the front foot leaving left alone through for no run
Fatima Sana to Harleen Deol. Seam away length ball, outside off on the back foot shoulders armssed left alone through for no run
Fatima Sana to Harleen Deol. Away swinger length ball, outside off on the front foot driving for no run
Summary
Over 10: 6 runs. Bowler: Rameen Shamim. India Women: 54/1 (rr 5.4)
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break length ball, outside off on the back foot cut mis-timed to deep backward point for 1 run, fielded by Aliya Riaz
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break back of a length, off stump on the back foot worked mis-timed to backward square leg for no run, fielded by Sadaf Shamas
Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break length ball, outside off on the front foot driving mis-timed to bowler for no run, fielded by Rameen Shamim
FOUR! Rameen Shamim to Harleen Deol. Off break length ball, outside off on the back foot cut well timed for 4 runs
Rameen Shamim to Pratika Rawal. Arm ball back of a length, outside off on the back foot worked mis-timed to long on for 1 run, fielded by Natalia Pervaiz
Rameen Shamim to Pratika Rawal. Off break length ball, outside off on the back foot pushed mis-timed to cover for no run, fielded by Fatima Sana
Summary
Over 9: 3 runs. Bowler: Fatima Sana. India Women: 48/1 (rr 5.33)
OUT! Fatima Sana to Smriti Mandhana. No movement length ball, leg stump on the front foot worked for no run. Smriti Mandhana Leg Before Wicket for 23.
Fatima Sana to Smriti Mandhana. Off cutter full, down leg on the front foot driving mis-timed to mid on for no run, fielded by Nashra Sandhu
Fatima Sana to Smriti Mandhana. No movement full, middle stump on the front foot driving to deep backward square leg for 2 runs, fielded by Sadia Iqbal
Fatima Sana to Pratika Rawal. No movement length ball, outside off on the front foot driving to mid wicket for 1 run, run out attempt: missed stumps by Sidra Ameen
Fatima Sana to Pratika Rawal. In swinger length ball, outside off on the front foot flick mis-timed to backward square leg for no run, fielded by Muneeba Ali
Fatima Sana to Pratika Rawal. In swinger length ball, outside off on the front foot pushed mis-timed to bowler for no run, fielded by Fatima Sana
Summary
Over 8: 9 runs. Bowler: Diana Baig. India Women: 45/0 (rr 5.62)
FOUR! Diana Baig to Smriti Mandhana. Off cutter length ball, off stump on the back foot cut well timed for 4 runs
Diana Baig to Smriti Mandhana. No movement length ball, down leg on the back foot worked for no run
FOUR! Diana Baig to Smriti Mandhana. No movement yorker, outside off on the back foot steered well timed for 4 runs
Diana Baig to Pratika Rawal. No movement back of a length, outside off on the back foot cut mis-timed for 1 run
Diana Baig to Pratika Rawal. No movement length ball, outside off on the front foot driving mis-timed to extra cover for no run, fielded by Fatima Sana
Diana Baig to Pratika Rawal. Seam away back of a length, outside off on the back foot cut mis-timed to cover for no run, fielded by Rameen Shamim
Summary
Over 7: 2 runs. Bowler: Fatima Sana. India Women: 36/0 (rr 5.14)
Fatima Sana to Smriti Mandhana. Away swinger length ball, outside off on the front foot pushed for no run
Fatima Sana to Smriti Mandhana. Seam away back of a length, leg stump on the back foot driving mis-timed to extra cover for no run, fielded by Rameen Shamim
Fatima Sana to Smriti Mandhana. Away swinger length ball, middle stump on the back foot driving mis-timed to cover for no run, fielded by Rameen Shamim
Fatima Sana to Pratika Rawal. Off cutter length ball, outside off on the front foot worked mis-timed to backward square leg for 1 run, fielded by Aliya Riaz
Fatima Sana to Smriti Mandhana. No movement short, down leg on the back foot pulled mis-timed to deep square leg for 1 run, fielded by Natalia Pervaiz
Fatima Sana to Smriti Mandhana. No movement length ball, down leg on the back foot pushed mis-timed to extra cover for no run, fielded by Rameen Shamim
Summary
Over 6: 1 run. Bowler: Diana Baig. India Women: 34/0 (rr 5.67)
Diana Baig to Smriti Mandhana. Off cutter full, outside off on the front foot driving mis-timed to deep backward point for 1 run, fielded by Natalia Pervaiz
Diana Baig to Smriti Mandhana. Off cutter length ball, down leg on the front foot driving to short third man for no run, run out attempt: missed stumps by Sadia Iqbal
Diana Baig to Smriti Mandhana. No movement length ball, leg stump on the back foot pushed mis-timed to cover for no run, fielded by Sadaf Shamas
Diana Baig to Smriti Mandhana. Off cutter length ball, leg stump on the front foot pushed mis-timed to cover for no run, fielded by Sadaf Shamas
Diana Baig to Smriti Mandhana. Seam away length ball, leg stump on the back foot pushed for no run
Diana Baig to Smriti Mandhana. No movement length ball, leg stump on the back foot pushed mis-timed to bowler for no run, fielded by Diana Baig
Summary
Over 5: 4 runs. Bowler: Fatima Sana. India Women: 33/0 (rr 6.6)
Fatima Sana to Smriti Mandhana. No movement yorker, outside off on the front foot steered mis-timed to third man for 1 run, fielded by Diana Baig
Fatima Sana to Smriti Mandhana. No movement length ball, middle stump on the back foot pushed for no run
Fatima Sana to Smriti Mandhana. No movement length ball, off stump on the front foot driving mis-timed to cover for no run, fielded by Sadaf Shamas
Fatima Sana to Pratika Rawal. No movement yorker, off stump on the front foot flick mis-timed to fine leg for 1 run, fielded by Diana Baig
Fatima Sana to Smriti Mandhana. No movement length ball, outside off on the front foot driving to third man for 1 run, fielded by Sadaf Shamas
Fatima Sana to Pratika Rawal. No movement length ball, outside off on the back foot worked mis-timed to square leg for 1 run, fielded by Aliya Riaz
Summary
Over 4: 4 runs. Bowler: Diana Baig. India Women: 29/0 (rr 7.25)
FOUR! Diana Baig to Smriti Mandhana. No movement full, outside off on the front foot driving well timed for 4 runs
Diana Baig to Smriti Mandhana. No movement length ball, middle stump on the back foot pushed mis-timed to extra cover for no run, fielded by Rameen Shamim
Diana Baig to Smriti Mandhana. Off cutter length ball, outside off on the front foot driving for no run
Diana Baig to Smriti Mandhana. No movement full, outside off on the front foot driving mis-timed to cover for no run, fielded by Sadaf Shamas
Diana Baig to Smriti Mandhana. No movement length ball, middle stump on the back foot pushed mis-timed to cover for no run, fielded by Rameen Shamim
Diana Baig to Smriti Mandhana. No movement short, down leg on the back foot pushed mis-timed to backward point for no run, fielded by Natalia Pervaiz
Summary
Over 3: 5 runs. Bowler: Fatima Sana. India Women: 25/0 (rr 8.33)
Fatima Sana to Pratika Rawal. No movement full, outside off on the front foot driving mis-timed to extra cover for no run, fielded by Rameen Shamim
FOUR! Fatima Sana to Pratika Rawal. Seam away back of a length, outside off on the back foot driving for 4 runs
Fatima Sana to Pratika Rawal. No movement yorker, off stump on the front foot driving mis-timed to mid off for no run, fielded by Nashra Sandhu
Fatima Sana to Smriti Mandhana. No movement full toss, off stump on the front foot driving mis-timed to mid off for 1 run, fielded by Aliya Riaz
Fatima Sana to Smriti Mandhana. No movement length ball, middle stump on the front foot driving mis-timed to cover for no run, fielded by Sidra Ameen