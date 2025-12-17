IPL squads 2026: Jos Buttler, Jofra Archer, Phil Salt and Liam Livingstone among England players signed
IPL 2026 to run from March 26-May 31 with 13 England players set to be involved, including Jos Buttler, Jacob Bethell, Jofra Archer, Liam Livingstone, Will Jacks and Ben Duckett; Australia's Cameron Green became most expensive overseas IPL signing when bought by KKR for £2.09m
Wednesday 17 December 2025 09:01, UK
Here's how the Indian Premier League squads look for the 2026 season, with Jos Buttler and Jofra Archer among the 13 English players involved.
Watch all 84 matches live on Sky Sports from March 26 to May 31.
CHENNAI SUPER KINGS
English players: Jamie Overton
Other overseas players: Dewald Brevis (South Africa), Matt Short (Australia), Nathan Ellis (Australia), Zak Foulkes (New Zealand), Matt Henry (New Zealand), Noor Ahmad (Afghanistan), Akeal Hosein (West Indies)
Indian players: Ruturaj Gaikwad, Ayush Mhatre, Sarfaraz Khan, Sanju Samson, MS Dhoni, Urvil Patel, Kartik Sharma, Shivam Dube, Ramakrishna Ghosh, Shreyas Gopal, Aman Khan, Prashant Veer, Rahul Chahar, Khaleel Ahmed, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj, Mukesh Choudhary
DELHI CAPITALS
English players: Ben Duckett
Other overseas players: Mitchell Starc (Australia), Pathum Nissanka (Sri Lanka), Dushmantha Chameera (Sri Lanka), Lungi Ngidi (South Africa), David Miller (South Africa), Tristan Stubbs (South Africa), Kyle Jamieson (New Zealand)
Indian players: Prithvi Shaw, Karun Nair, Nitish Rana, Ashutosh Sharma, Sameer Rizvi, Sahil Parakh, KL Rahul, Abishek Porel, Axar Patel, Vipraj Nigam, Auqib Nabi, Madhav Tiwari, T Vijay, Ajay Mandal, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar, T Natarajan
GUJARAT TITANS
English players: Jos Buttler, Tom Banton, Luke Wood
Other overseas players: Glenn Phillips (New Zealand), Jason Holder (West Indies), Rashid Khan (Afghanistan), Kagiso Rabada (South Africa)
Indian players: Shubman Gill, Sai Sudharsan, Shahrukh Khan, Anuj Rawat, Kumar Kushagra, Washington Sundar, Manav Suthar, Rahul Tewatia, Nishant Sindhu, Jayant Yadav, Arshad Khan, Sai Kishore, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Gurnoor Brar, Ishant Sharma, Ashok Sharma, Prithvi Raj Yarra
KOLKATA KNIGHT RIDERS
English players: None
Other overseas players: Cameron Green (Australia), Rovman Powell (West Indies), Sunil Narine (West Indies), Finn Allen (New Zealand), Rachin Ravindra (New Zealand), Tim Seifert (New Zealand), Matheesha Pathirana (Sri Lanka), Mustafizur Rahman (Bangladesh)
Indian players: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Rahul Tripathi, Rinku Singh, Tejasvi Dahiya, Anukul Roy, Daksh Kamra, Ramandeep Singh, Sarthak Ranjan, Prashant Solanki, Varun Chakravarthy, Akash Deep, Harshit Rana, Kartik Tyagi, Umran Malik, Vaibhav Arora
LUCKNOW SUPER GIANTS
English players: None
Other overseas players: Matthew Breetzke (South Africa), Aiden Markram (South Africa), Anrich Nortje (South Africa), Nicholas Pooran (West Indies), Josh Inglis (Australia), Mitchell Marsh (Australia), Wanindu Hasaranga (Sri Lanka)
Indian players: Abdul Samad, Ayush Badoni, Himmat Singh, Akshat Raghuwanshi, Rishabh Pant, Mukul Choudhary, Arshin Kulkarni, Shahbaz Ahmed, Digvesh Rathi, M Siddharth, Akash Singh, Avesh Khan, Mohammed Shami, Mohsin Khan, Prince Yadav, Arjun Tendulkar, Mayank Yadav, Naman Tiwari
MUMBAI INDIANS
English players: Will Jacks
Other overseas players: Ryan Rickelton (South Africa), Quinton de Kock (South Africa), Corbin Bosch (South Africa), Sherfane Rutherford (West Indies), Mitchell Santner (New Zealand), Trent Boult (New Zealand), AM Ghazanfar (Afghanistan)
Indian players: Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Danish Malewar, Robin Minz, Shardul Thakur, Hardik Pandya, Naman Dhir, Raj Bawa, Tilak Varma, Atharva Ankolekar, Mayank Markande, Raghu Sharma, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, Mohammed Izhar, Mayank Rawat
PUNJAB KINGS
English players: None
Other overseas players: Azmatullah Omarzai (Afghanistan), Ben Dwarshuis (Australia), Cooper Connolly (Australia), Marcus Stoinis (Australia), Mitchell Owen (Australia), Xavier Bartlett (Australia), Marco Jansen (South Africa), Lockie Ferguson (New Zealand)
Indian players: Harnoor Singh, Nehal Wadhera, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shreyas Iyer, Prabhsimran Singh, Vishnu Vinod, Harpreet Brar, Musheer Khan, Shashank Singh, Suryansh Shedge, Praveen Dubey, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Vijaykumar Vyshak, Vishal Nishad, Yash Thakur
RAJASTHAN ROYALS
English players: Jofra Archer, Sam Curran
Other overseas players: Lhuan-dre Pretorius (South Africa), Donovan Ferreira (South Africa), Kwena Maphaka (South Africa), Nandre Burger (South Africa), Adam Milne (New Zealand), Shimron Hetmyer (West Indies)
Indian players: Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Aman Rao, Dhruv Jurel, Ravi Singh, Ravindra Jadeja, Riyan Parag, Yudhvir Singh, Ravi Bishnoi, Yash Raj Punja, Vignesh Puthur, Sandeep Sharma, Tushar Deshpande, Sushant Mishra, Kuldeep Sen, Brijesh Sharma
ROYAL CHALLENGERS BENGALURU
English players: Jacob Bethell, Phil Salt, Jordan Cox
Other overseas players: Josh Hazlewood (Australia), Tim David (Australia), Romario Shepherd (West Indies), Jacob Duffy (New Zealand), Nuwan Thushara (Sri Lanka)
Indian players: Virat Kohli, Rajat Patidar, Devdutt Padikkal, Jitesh Sharma, Venkatesh Iyer, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Satwik Deswal, Kanish Chouhan, Vihaan Malhotra, Vicky Ostwal, Suyash Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Rasikh Salam, Mangesh Yadav, Yash Dayal, Abhinandan Singh
SUNRISERS HYDERABAD
English players: Liam Livingstone, Brydon Carse
Other overseas players: Pat Cummins (Australia), Travis Head (Australia), Jack Edwards (Australia), Heinrich Klaasen (South Africa), Kamindu Mendis (Sri Lanka), Eshan Malinga (Sri Lanka)
Indian players: Aniket Verma, R Smaran, Ishan Kishan, Salil Arora, Abhishek Sharma, Nitish Kumar Reddy, Harshal Patel, Harsh Dubey, Shivang Kumar, Krains Fuletra, Zeeshan Ansari, Amit Kumar, Jaydev Unadkat, Shivam Mavi, Onkar Tarmale, Sakib Hussain, Praful Hinge